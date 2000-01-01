Гвардиола психанул на фаната. Видео
Во время игры с «Ливерпулем» (0:2) Пеп Гвардиола нашёл красивый ответ на провокации фанатов. Но уже после матча тренер столкнулся с болельщиком, который крикнул ему в спину: «Поплачь после поражения». И вот тогда Пеп жёстко психанул!
Гвардиола психанул на фаната после проигрыша «Ливерпулю». Видео
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