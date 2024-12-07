Топ-события воскресенья: бой Волков — Ган, «Краснодар» — «Локомотив» в РПЛ и баскетбол

За чем следить 8 декабря: Кубок России в биатлоне, «Тоттенхэм» — «Челси» в АПЛ, а также Формула-1! Не пропустите!

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🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто из команд избежит второго поражения кряду?

Обе команды подходят к матчу в испорченном настроении. Всё дело в том, что накануне команда Крэйга Берюбе потерпела обидное поражение, со счётом 1:3 уступив «Вашингтон Кэпиталз». В свою очередь, неудача постигла и команду Майка Салливана, которая не смогла одержать пятую победу подряд, проиграв «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4). Кто из соперников избежит второго поражения фактически за сутки?

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли побеждать «Вашингтон»?

Команда Спенсера Карбери продолжает проводить сенсационный сезон, возглавляя таблицу Восточной конференции НХЛ. Турнирное положение позволяет считать столичную команду очевидным фаворитом предстоящей встречи, ведь «Монреаль» располагается на противоположном конце таблицы. Избежит ли «Вашингтон» недооценки соперника?

🏀 4:00: «Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 08 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Джа Морант или Джейсон Тейтум — кто приведёт свой клуб к победе?

«Бостон Селтикс» – «в огне». Действующий чемпион НБА за последние 11 встреч проиграл лишь раз. В общем, то же самое можно сказать и о «Мемфис Гриззлиз». Команда, ведомая Джа Морантом, в последних 10 матчах уступила лишь дважды. «Мишки» наконец-то оправились от частых травм и показывают отличного уровня баскетбол. Оба клуба в отменной форме, но чьи лидеры покажут себя лучше?

👊 5:45: Мовсар Евлоев (Россия) — Алджамейн Стерлинг (США), UFC 310

Интрига: Евлоев наконец-то порадует UFC?

Мовсар Евлоев — один из самых мощных бойцов полулёгкого дивизиона, но всё время остаётся в тени. Неудивительно, с учётом того, что непобеждённый россиянин в UFC выигрывает только судейскими решениями, что откровенно раздражает президента промоушена Дану Уайта. Теперь у Мовсара есть шанс всё изменить: он наконец-то получил топового соперника в лице знаменитого Алджамейна Стерлинга. Евлоеву нужно победить и в идеале сделать это красиво.

👊 6:35: Сириль Ган (Франция) — Александр Волков (Россия), UFC 310

Интрига: Драго возьмёт реванш у техничного француза?

Александр Волков уже встречался с Сирилем Ганом и тогда вчистую проиграл французу разгромным решением судей. Но сейчас россиянин совсем не тот боец, что раньше. Волков идёт на классной победной серии, прокачал борьбу и ментальную составляющую. У Гана дела идут как будто бы не так бодро, но он остаётся одним из самых техничных бойцов дивизиона. Поединок невероятно интригует: хочется надеяться, что наш Драго одержит победу и станет претендентом на титул.

👊 7:00: Шавкат Рахмонов (Казахстан) — Иан Гарри (Ирландия), UFC 310

Интрига: кто лишится статуса непобеждённого бойца?

Шавкат Рахмонов должен был драться за титул, но его оппонент Белал Мухаммад выбыл по состоянию здоровья. Пришлось срочно искать замену: выйти против казахстанца предложили самым топовым бойцам, однако почти все отказались. Зато согласие дал Иан Гарри, который, как и Шавкат, тоже никогда не проигрывал. Победитель точно выйдет на титульник, но кому же поднимут руку после боя? Фаворит — Рахмонов, который утверждает, что заставлял Гарри сдаваться на тренировках. Но Иан умеет преподносить сюрпризы.

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, женщины, масс-старт, 12,5 км

Интрига: молодость против опыта: кто же победит в противостоянии поколений?

Весь этап Кубка России в Ханты-Мансийске проходит под знаком противостояния молодых и опытных биатлонисток. В спринте в тройке призёров были лишь юные спортсменки: Анастасия Зырянова, Полина Плюснина, Анастасия Гришина. А в пасьюте — почти все мастеровитые: Наталия Шевченко, Анастасия Зырянова и Тамара Дербушева. Масс-старт должен расставить точки в этой битве.

🎯 12:30: Биатлон, Кубок России, мужчины, масс-старт, 15 км

Интрига: кто одержит победу в отсутствие Даниила Серохвостова?

Даниил Серохвостов, разрывающий всех в начале сезона, решил пропустить масс-старт в Ханты-Мансийске. А это значит, что у других биатлонистов наконец-то появится шанс побороться за золото. В числе главных претендентов на медаль — Антон Смольский и Эдуард Латыпов. Кто же сможет воспользоваться отсутствием лидера?

⚽️ 14:00: «Динамо» Москва — «Химки», РПЛ, 18-й тур

Интрига: сколько голов команды забьют на этот раз?

«Динамо» в последнее время редко побеждает — один раз в четырёх прошлых турах. Неделю назад команда Марцела Лички спаслась в Грозном (1:1) благодаря голу вратаря Игоря Лещука в добавленное время. А перед этим сама потеряла очки на последних минутах встречи с «Факелом» (1:1). «Химки» в прошлом туре во второй раз в сезоне «прибили» «Локомотив» (3:1), но всё равно остались в зоне стыков. Матч первого круга получился очень результативным — команды забили суммарно семь мячей. Как знать, может быть, мы снова увидим нечто похожее.

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🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Абу-Даби, гонка (58 кругов, 306.183 км)

Интрига: кто завершит сезон на высоте?

Выпускной Формулы-1 – «Яс-Марина» принимает финальный этап сезона-2024. Льюис Хэмилтон прощается с «Мерседесом» (увы, стартуя с конца решётки), Карлос Сайнс – с «Феррари», и при этом «Скудерия» всё ещё мечтает побороться с «Маклареном» за Кубок конструкторов, хотя команде из Маранелло понадобится настоящее чудо. У «Макларена» в запасе 21 очко, при этом Норрис и Пиастри стартуют с первого ряда, Сайнс – прямо за ними, а вот Леклер после установки сверхлимитной батареи и слабой квалификации – последним. Трудно, почти нереально. Или нас всё-таки ждёт невероятный камбэк «Феррари»?

⚽️ 16:00: «Леганес» — «Реал Сосьедад», Примера, 16-й тур

Интрига: справится ли «Реал Сосьедад» с 15-й командой Примеры?

Клуб из Сан-Себастьяна одержал три победы в четырёх предыдущих турах Примеры, однако пока так и не поднялся в зону еврокубков. Сейчас он располагается на восьмой строчке в таблице, «Леганес» — на 15-й. Кстати, «Реал Сосьедад» ни разу не обыграл соперника в трёх предыдущих выездных встречах (одна ничья, два поражения). С другой стороны, в 2022 году клуб из Сан-Себастьяна одолел «Леганес» (3:2) в Кубке Испании. По всей видимости, баскам снова придётся нелегко.

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⚽️ 16:30: «Факел» — ЦСКА, РПЛ, 18-й тур

Интрига: ЦСКА снова останется без победы?

ЦСКА не лучшим образом проводит концовку 2024 года — одна победа в пяти предыдущих матчах РПЛ. Армейцы скатились на шестое место в таблице и уже ни при каком раскладе не поднимутся выше до зимнего перерыва. В прошлом туре они с большим трудом ушли от поражения в домашней игре с «Рубином» (2:2). «Факел» в последнее время часто делит очки с соперниками — так было четыре раза в пяти предыдущих встречах. Правда, команда Дмитрия Пятибратова всё равно находится в зоне стыков. В первом круге «Факел» остановил ЦСКА (0:0). Как будет на этот раз?

🎯 16:30: Биатлон, Кубок мира, мужчины, масс-старт, 15 км

Интрига: будет ли реванш от сборной Норвегии?

В спринтерской гонке на первом этапе КМ-2024/2025 в Контиолахти норвежская сборная впервые за два года осталась без единой медали. Лучший результат скандинавов — пятое место Йоханнеса Бё. Выиграл же Эмильен Жаклен, и для него этот успех стал первым за три года. Смогут ли норвежцы поставить на место француза? Первая контактная гонка у мужчин обещает быть очень жаркой!

🏒 17:00: «Локомотив» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Локомотив» реванш за гостевое поражение?

В первой очной встрече в нынешнем сезоне ЦСКА на домашнем льду не пропустил от «Локомотива» (2:0) ни одной шайбы, сумев нанести поражение лидеру КХЛ. Теперь соперники сразятся на ярославском льду. Сумеет ли домашняя атмосфера помочь команде Игоря Никитина реваншироваться за осечку в столице России?

⚽️ 19:00: «Ахмат» — «Оренбург», РПЛ, 18-й тур

Интрига: кто победит в битве худших команд РПЛ?

Важнейшая игра с точки зрения борьбы за выживание. «Ахмат» находится на предпоследней строчке в таблице, «Оренбург» — на последней. Тот случай, когда ничья не устроит обе команды. «Оренбург» в последнее время исключительно уступает, а «Ахмат» ни разу не победил в четырёх предыдущих турах. Нельзя исключать, что проигравший в предстоящем матче тренер впоследствии лишится работы. «Ахмат» одолел соперника четыре раза в пяти предыдущих домашних встречах.

⚽️ 19:00: «Краснодар» — «Локомотив» Москва, РПЛ, 18-й тур

Интрига: «Краснодар» снова обыграет удобного соперника?

«Краснодар» выдал серию из трёх матчей без побед в РПЛ, в результате чего откатился на второе место. «Локомотив», в свою очередь, уступил в двух встречах подряд и упал на четвёртую строчку в таблице. Тот, кто победит в предстоящем матче, уйдёт на зимний перерыв в хорошем настроении. В последних пяти встречах в Краснодаре «Локомотив» не одержал ни одной победы (одна ничья, четыре поражения) и забил всего один мяч. Железнодорожники не обыгрывали соперника на выезде с 2016 года.

🎯 19:10: Биатлон, Кубок мира-2024/25, женщины, масс-старт, 12,5 км

Интрига: кто выиграет первую в сезоне контактную гонку?

После женского спринта фанаты биатлона остались со смешанными чувствами. Победила Давидова, которая не блистала на подиуме долгих три года, а примы из Франции на шестерых ошиблись 13 раз! Знамя лидерства в такой ситуации перешло шведке Эльвире Эберг. У неё со скоростью всё в порядке! Но поможет ли это в масс-старте и на долго ли она на троне?

⚽️ 19:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси», АПЛ, 15-й тур

Интрига: как закончится лондонское дерби?

Команды подходят к игре в разном состоянии. «Челси» одержал три победы подряд и оказался в топ-3, а «Тоттенхэм» занимает всего лишь 10-е место. Команда Ангелоса Постекоглу одержала всего одну победу в четырёх предыдущих турах АПЛ. «Тоттенхэм» неважно играет в гостях — всего семь очков в семи встречах. А вот в домашних матчах всё совсем иначе — 13 очков в семи встречах. С другой стороны, «Челси» занимает второе место по игре на выезде. Команда Энцо Марески набрала 16 очков в семи матчах. К тому же «Челси» четыре раза обыграл «Тоттенхэм» в пяти предыдущих гостевых встречах.

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⚽️ 22:45: «Наполи» — «Лацио», Серия А, 15-й тур

Интрига: вернёт ли «Наполи» себе первое место в Серии А?

Несколько дней назад команды встречались в 1/8 финала Кубка Италии, но тогда игра состоялась в Риме. Соперники выставили резервные составы, и «Лацио» одержал победу — 3:1. На этот раз на поле выйдут все сильнейшие. «Наполи» потерял первое место в таблице, но вернёт его в случае победы в предстоящей встрече. «Лацио» пока находится на пятом месте, но отстаёт от соперника на четыре очка. Кстати, римский клуб дважды обыграл соперника в двух предыдущих матчах в Неаполе.

⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Севилья», Примера, 16-й тур

Интрига: «Атлетико» продлит победную серию?

«Атлетико» выдал серию из четырёх побед в чемпионате и оказался на третьем месте в таблице. Мадридский клуб отстаёт от первого на пять очков при одном матче в запасе. Обращает на себя внимание, что «Атлетико» пропустил всего восемь мячей (лучший результат в Примере). «Севилья» находится только на 12-м месте. Она одержала всего одну победу в четырёх предыдущих турах чемпионата. Последние три очные игры завершились со счётом 1:0 — в них побеждали исключительно хозяева.