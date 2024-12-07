Дзюба «прибил» «Зенит» в Петербурге! Победа «Акрона» героическая вдвойне

«Зенит» завершил первую часть сезона двумя домашними поражениями. В 18-м туре команда Сергея Семака неожиданно проиграла «Акрону» и теперь может потерять лидерство. Дзюба напомнил о себе Санкт-Петербургу победным голом.

В ворота «Зенита» спустя четыре тура вернулся после повреждения Латышонок. Подменявший основного голкипера Адамов снова присел на скамейку. Выбыл из состава и другой антигерой матча с «Крыльями Советов», в котором лидер РПЛ потерпел сенсационное поражение со счётом 2:3, Нуралы Алип. Вместо травмированного казахстанца в центре обороны сине-бело-голубых появился Родригао. Бразилец вообще впервые попал в «старт» в чемпионате России – прямо под Дзюбу!

«Зенит» должен был забивать уже через 20 секунд после начала матча. Глушенков сразу показал заряженность на игру – ушёл справа от двоих и покатил вдоль ворот на Мостового. Андрей стал бы автором быстрого гола, если бы Эшковал в последний момент не выбил мяч на угловой, который завершился ударом Нино через себя. Но яркого продолжения за бодрым стартом не последовало. Команда Заура Тедеева стала играть в свой футбол, не закрывалась и комбинировала большими силами на половине поля сине-бело-голубых.

В результате на 10-й минуте коллектив из Самарской области напомнил болельщикам «Зенита» о кошмаре встречи с «Крыльями Советов» – голом Лончара. «Акрон» превратил в забитый мяч свой первый же удар в створ. Всё началось с того, что Мантуан, закрывавший правый фланг обороны хозяев, поскользнулся на фланге и допустил простую потерю. Родригао вынес мяч из ворот, однако прямо на черногорского легионера гостей.

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Лишь при счёте 0:1 «Зенит» включил наконец максимальную скорость и выдал отрезок с той самой «чемпионской игрой», с которой не знаком Семак. Прижал «Акрон» к его штрафной. Только на 16-й минуте Вендел нанёс первый удар хозяев в створ. А в середине тайма петербургская команда отыгралась. Редкий случай, когда «Зениту» принёс гол рискованный розыгрыш от вратаря. «Акрон» раскрылся в прессинге – чемпион улетел в быструю атаку. Комбинация Глушенков – Мантуан – Мостовой завершилась голом вингера, так как его упустил Пестряков. Молодой хавбек, переделанный в защитника, заменял на «Газпром Арене» дисквалифицированного капитана Савичева. Ему не хватило нужных навыков.

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С повязкой у «Акрона» сыграл Дзюба. Партнёры искали центрфорварда кроссами, а он уступал почти во всех верховых единоборствах Родригао. Но перед перерывом выиграл за счёт выбора позиции и попал! Артём ловко отклеился от бразильца – ударом головой послал мяч в сетку. Два удара в створ от «Акрона» за 45 минут – два гола. Дзюба впервые в карьере забил «Зениту» в Санкт-Петербурге в чемпионате (ранее однажды отличился только в Кубке России), тем не менее особо не праздновал успех. Уважает свою бывшую команду?

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Реакция Семака на неудачный тайм – двойная замена в перерыве. Если появление на поле Лусиано можно было прогнозировать, то выход потерявшегося после перехода в «Зенит» Ахметова стал полной неожиданностью. Что ж, тренеру виднее, кто как выглядит на тренировках. Семак отправил на скамейку Родригао и Клаудиньо. Возможно, в петербургском клубе действительно задумаются о трансфере Клаудиньо в зимнее окно, если получат адекватное предложение и найдут более мотивированного новичка такого же класса.

«Зенит» опять заставил «Акрон» сесть глубоко в оборону, но команда Тедеева качественно оборонялась. И тут тольяттинцев подвёл Данилин – на ровном месте заработал двё жёлтые карточки. Сначала хавбек устроил стычку с Венделом, а затем ударил ногой в живот Мантуану. Даже свои – Дзюба, Лончар – разозлились на Данилина. Когда «Акрон» остался вдесятером, Семак выпустил ещё и Соболева вместо Вендела. «Зенит» доигрывал с тройкой нападающих.

Команда Семака совсем придавила «Акрон». Вот только мяч никак не шёл в ворота экс-зенитовца Васютина. Соболев забил бы в пустые после суперпрохода Глушенкова, однако Мостовой сделал слишком сильный пас. Потом Кассьерра всё же пробил Васютина головой. Но хозяева рано радовались: этот гол «Зенита» отменил после видеопросмотра судья Москалёв – в ходе голевой атаки в ранней фазе Мостовой коснулся мяча рукой.

Последней надеждой Семака в атаке стали главный зенитовский джокер Ерохин и Педро. Хозяева упростили игру впереди, грузили мяч на своих нападающих. Пару раз выпрашивали пенальти, но попаданий в руки не было. «Акрон» же превратился в настоящую стену – отлично закрывал створ максимальным количеством игроков.

Давление «Зенита», превратившееся в навал, принесло сине-бело-голубым 30 ударов. Из них 19 – из пределов штрафной и девять – в створ. На 90+8-й минуте Лусиано, казалось, забил спасительный гол, но и он был отменён. Мяч попал в руку Нино. Потрясающий сюжет – и сенсационная победа «Акрона»!