«Ростов» красиво закончил год! Но как же «напривозил» защитник «Крыльев»

«Ростов» перед 18-м туром выиграл пять матчей подряд с общим счётом 12:3, «Крылья Советов» неожиданно хлопнули в Петербурге «Зенит» (3:2), а перед этим добились волевой победы над «Ахматом» (2:1). Обе команды находятся на подъёме, ещё и в пяти последних очных встречах на двоих настреляли 19 голов. Ну и как при таких раскладах они снова не подарили бы болельщикам праздник? Они и подарили.

Ростовчане принялись давить с первых минут. Самарцы в ответ отбивались и частенько выносили мяч. Столь осторожная тактика едва не принесла быстрый гол в их ворота — потеря под прессингом привела к острому удару Комарова из пределов штрафной и к классному сейву Песьякова. Сергей потащил и классные выстрел Мохеби с Комличенко низом. Ещё забить находящемуся вблизи ворот Щетинину помешал самоотверженный подкат Рассказова.

Иногда у «Крыльев» получалось подловить «Ростов». Печенин, например, длинной проникающей передачей отрезал всю оборону дончан. Сергеев вываливался на ворота — вовремя выбежал Ятимов. А вот Олейникову таджикистанский вратарь уже не помешал. И вновь сработал фирменный вынос, который «кошмарил» ещё «Зенит»: Песьяков быстро и далеко выбил мяч, Иван его подхватил, ушёл от Вахании и неотразимо исполнил в дальний угол. Гол практически из ничего! И первый ассист в карьере практически 36-летнего вратаря.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Счёт был вообще не по игре, ведь хозяйское преимущество не вызывало сомнений. Для наглядности: в первом тайме соотношение ударов получилось 15:4, а касаний в чужой штрафной — 25:6.

Видимо, именно жажда справедливости заставила Ороза оформить самострел. Комаров подал с угла поля, попытку Роналдо заблокировал Солдатенков. Лангович добивал мимо ворот, и тут Доминик случайно подправил мяч в собственные ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во втором тайме доминация продолжилась. В самом его начале Осипенко закрутил со штрафного в штангу. Не беда, потому что чуть ли не в следующей атаке отличился Мохеби: Глебов совершил цепкий отбор, Комличенко закинул техничный черпачок, иранец спринтанул и реализовал выход один на один — бежавший рядом Рассказов посмотрел гол с лучшего ракурса.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья» не могли ничего противопоставить «Ростову» и просто терпели. После 60-й минуты они перехватывали инициативу — спасибо Осинькину за тройной размен Печенина, Бабкина и Дмитриева на Шитова, Иванисеню и Гальдамеса. И всё равно толком ничего не могли создать. Ещё и пенальти «привезли»: Мохеби принял длинный заброс Комарова и нарвался на фол антигероя матча Ороза. Осипенко не сплоховал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 80-й минуте Ороз ещё и вторую жёлтую получил, уронив в центре поля Комличенко. Не везёт, так во всём. Дончане спокойно додержали победу, причём могли вполне и разгром «Крыльев» организовать. Голенков, к примеру, забил из офсайда. Говорят, зимняя пауза не на руку набравшему бешеный ход «Спартаку». Но то же самое относится и к «Ростову».