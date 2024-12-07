Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ростов — Крылья Советов — 3:1, видео, обзор матча РПЛ, голы: Олейников, Мохеби, Осипенко, Ороз, 7 декабря 2024

«Ростов» красиво закончил год! Но как же «напривозил» защитник «Крыльев»
Георгий Илющенко
«Ростов» красиво закончил год!
Аудио-версия:
Комментарии
«Крылья Советов» заметно уступали и по игре, и по счёту.

«Ростов» перед 18-м туром выиграл пять матчей подряд с общим счётом 12:3, «Крылья Советов» неожиданно хлопнули в Петербурге «Зенит» (3:2), а перед этим добились волевой победы над «Ахматом» (2:1). Обе команды находятся на подъёме, ещё и в пяти последних очных встречах на двоих настреляли 19 голов. Ну и как при таких раскладах они снова не подарили бы болельщикам праздник? Они и подарили.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 32'     1:1 Ороз – 37'     2:1 Мохеби – 50'     3:1 Осипенко – 73'    
Удаления: нет / Ороз – 81'

Ростовчане принялись давить с первых минут. Самарцы в ответ отбивались и частенько выносили мяч. Столь осторожная тактика едва не принесла быстрый гол в их ворота — потеря под прессингом привела к острому удару Комарова из пределов штрафной и к классному сейву Песьякова. Сергей потащил и классные выстрел Мохеби с Комличенко низом. Ещё забить находящемуся вблизи ворот Щетинину помешал самоотверженный подкат Рассказова.

Иногда у «Крыльев» получалось подловить «Ростов». Печенин, например, длинной проникающей передачей отрезал всю оборону дончан. Сергеев вываливался на ворота — вовремя выбежал Ятимов. А вот Олейникову таджикистанский вратарь уже не помешал. И вновь сработал фирменный вынос, который «кошмарил» ещё «Зенит»: Песьяков быстро и далеко выбил мяч, Иван его подхватил, ушёл от Вахании и неотразимо исполнил в дальний угол. Гол практически из ничего! И первый ассист в карьере практически 36-летнего вратаря.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Счёт был вообще не по игре, ведь хозяйское преимущество не вызывало сомнений. Для наглядности: в первом тайме соотношение ударов получилось 15:4, а касаний в чужой штрафной — 25:6.

Видимо, именно жажда справедливости заставила Ороза оформить самострел. Комаров подал с угла поля, попытку Роналдо заблокировал Солдатенков. Лангович добивал мимо ворот, и тут Доминик случайно подправил мяч в собственные ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во втором тайме доминация продолжилась. В самом его начале Осипенко закрутил со штрафного в штангу. Не беда, потому что чуть ли не в следующей атаке отличился Мохеби: Глебов совершил цепкий отбор, Комличенко закинул техничный черпачок, иранец спринтанул и реализовал выход один на один — бежавший рядом Рассказов посмотрел гол с лучшего ракурса.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья» не могли ничего противопоставить «Ростову» и просто терпели. После 60-й минуты они перехватывали инициативу — спасибо Осинькину за тройной размен Печенина, Бабкина и Дмитриева на Шитова, Иванисеню и Гальдамеса. И всё равно толком ничего не могли создать. Ещё и пенальти «привезли»: Мохеби принял длинный заброс Комарова и нарвался на фол антигероя матча Ороза. Осипенко не сплоховал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 80-й минуте Ороз ещё и вторую жёлтую получил, уронив в центре поля Комличенко. Не везёт, так во всём. Дончане спокойно додержали победу, причём могли вполне и разгром «Крыльев» организовать. Голенков, к примеру, забил из офсайда. Говорят, зимняя пауза не на руку набравшему бешеный ход «Спартаку». Но то же самое относится и к «Ростову».

Ранее в 16-м туре «Спартак» деклассировал «Пари НН»:
Угальде установил рекорд всех времён! Как же некстати для «Спартака» РПЛ уходит на зиму
Угальде установил рекорд всех времён! Как же некстати для «Спартака» РПЛ уходит на зиму
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android