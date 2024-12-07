Футболист «Вест Хэма» попал в жуткую аварию. Он жив, но выйдет ли снова на поле? LIVE

Вторые выходные подряд в европейском футболе страшные новости. Неделю назад во время матча «Интера» плохо стало футболисту «Фиорентины» Эдоардо Бове. Худшего не случилось, но в футбол игрок может не вернуться. А сегодня тяжёлая информация уже из Англии: футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в серьёзную аварию. Об этом сообщил клуб.

Информации о здоровье футболиста будет много. Следим за развитием ситуации в нашем онлайне.