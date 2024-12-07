Футболист «Вест Хэма» попал в жуткую аварию. Он жив, но выйдет ли снова на поле? LIVE

Вторые выходные подряд в европейском футболе страшные новости. Неделю назад во время матча «Интера» плохо стало футболисту «Фиорентины» Эдоардо Бове. Худшего не случилось, но в футбол игрок может не вернуться. А сегодня тяжёлая информация уже из Англии: футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в серьёзную аварию. Об этом сообщил клуб.
Информации о здоровье футболиста будет много. Следим за развитием ситуации в нашем онлайне.
Стоит упомянуть, что Антонио — 12-й футболист «Вест Хэма» в истории по количеству сыгранных за него матчей (323) и пятый бомбардир в истории клуба (83 гола). Его жизни ничего не угрожает, но что будет дальше с карьерой — загадка. Остаётся верить, что на поле Майкл ещё появится.
Кстати, это не первый подобный случай с Антонио. В 2019-м накануне Рождества Майкл разбил Lamborghini Huracan, находясь за рулём… в костюме снеговика. Вот как он прокомментировал инцидент: «Вообще-то была скользкая дорога. Машина хорошо вела себя на поворотах. Я ехал где-то 30-35 миль в час и не тормозил на повороте, поверив, что впишусь. Но меня занесло, и я вдарил по тормозам. Это худшее, что вы можете сделать на льду, ведь вы просто ускоряетесь. Потом я помню только дым. Думал, что авто взорвётся. Пришлось из него выпрыгнуть».
🙌 Антонио жив и находится в сознании. Официальное заявление клуба
«Мы подтверждаем, что состояние Майкла Антонио после произошедшего сегодня днём в районе Эссекса ДТП стабильное. Он находится в сознании, общается с медперсоналом и находится под пристальным наблюдением в центральной лондонской больнице.
В это непростое время мы просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи. Клуб не станет давать дальнейших комментариев сегодня вечером, но опубликует дополнительную информацию в ближайшие дни».
Клубы из Англии и со всего мира выражают в соцсетях поддержку Майклу и его близким: «Ливерпуль», «Лестер», «Кристал Пэлас», «Лацио», «Ньюкасл» и многие другие.
«Мысли и молитвы всех членов клуба сейчас с Майклом, его семьёй и друзьями», — отреагировала на произошедшее пресс-служба «Вест Хэма». Лондонцы пообещали в ближайшее время подсветить подробности.