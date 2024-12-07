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Кристал Пэлас — Манчестер Сити — 2:2, обзор матча АПЛ, 7 декабря 2024, голы: Муньос, Эрлинг Холанд, Максанс, Рико Льюис

«Сити». Опять
Григорий Телингатер
«Сити». Опять
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Холанд наконец забил, но это не сильно помогло.

После победы «Сити» над «Форест» (3:0) было похоже, что чемпионы преодолели спад. Теперь так больше не кажется. Команда Гвардиолы снова потеряла очки – на этот раз в матче с 17-й командой чемпионата.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Муньос – 4'     1:1 Холанд – 30'     2:1 Лакруа – 56'     2:2 Льюис – 68'    
Удаления: нет / Льюис – 84'

«Сити» начал встречу неудачно. Уже на четвёртой минуте Муньос вышел один на один с вратарём и забил, несмотря на острый угол. Кстати, на воротах снова оказался Ортега, а Эдерсон остался на скамейке.

Гол стал возможен во многом благодаря Уокеру, который вернулся в основу и позволил «Пэлас» избежать офсайда. Тут важно оговориться, что у «Сити» в целом сейчас мало защитников из-за травм Аке и Стоунза. Из игроков обороны на скамейке остались только юные Симпсон-Пьюзи и Уилсон-Эсбранд.

Отсутствие офсайда у «Пэлас»

Отсутствие офсайда у «Пэлас»

Фото: Кадр из трансляции

Правда, уже в первом тайме «Сити» отыгрался. И головой отличился Холанд, который сдал в последних матчах и пропустил Салаха вперёд в гонке бомбардиров. Гол в ворота «Пэлас» позволил нападающему «Сити» сравняться с египтянином – у них по 13 мячей.

В первом тайме у команд было ещё предостаточно шансов, но Диаш в падении заблокировал несколько опасных ударов хозяев, а Гюндоган пробил в штангу. После перерыва «Пэлас» забил снова. И опять есть вопросы к Уокеру, который на этот раз не просто проиграл единоборство, но даже не тянулся к мячу головой в прыжке и не подталкивал в рамках правил Лакруа, чтобы тому было сложнее пробить.

Гол Максанса Лакруа

Гол Максанса Лакруа

Фото: Кадр из трансляции

Правда, на этот раз «Сити» отыгрался ещё быстрее. Уже спустя 10 минут отличился Льюис после классной комбинации перед штрафной. Однако концовка матча получилась неприятной для воспитанника «Сити». При 2:2 гости придавили «Пэлас» в его штрафной, но Льюис получил две жёлтые карточки: на 70-й минуте – за споры с судьёй, а на 84-й – за фол у чужих ворот. Причём второй эпизод получился ещё менее очевидным, чем первый. Льюис сбоку поставил ногу, на которую, как показалось, наступил Чалоба. VAR не мог вмешаться, поскольку это была не прямая красная карточка.

Фол Рико Льюиса на вторую жёлтую карточку

Фол Рико Льюиса на вторую жёлтую карточку

Фото: Кадр из трансляции

Даже в меньшинстве «Сити» владел мячом и был ближе к победному голу, но забить больше не смог никто. После матча футболисты «Сити» и Гвардиола отправились общаться с главным судьёй Робертом Джонсом, но результат уже было не изменить. «Ливерпуль» в этом туре не играл из-за урагана, но по потерянным очкам ещё больше оторвался от «Сити», который уступает лидеру восемь очков, проведя на матч больше.

Инсайды The Athletic — о том, что творится в «Сити» в последнее время:
«Человек, царапающий лицо, никого не воодушевляет». Как Гвардиола переживает кризис «Сити»
«Человек, царапающий лицо, никого не воодушевляет». Как Гвардиола переживает кризис «Сити»
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