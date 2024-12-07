«Барса» упустила победу на последних минутах! Но с такой игрой стоит радоваться и ничьей

Два главных испанских клуба в последнее время то и дело устраивают друг другу поддавки. «Реал» уступил в «класико» и отстал на шесть очков? «Барселона», пусть и со странным судейством в матче с «Сосьедадом», набрала в трёх встречах только одно очко. У мадридцев появился шанс подобраться вплотную? Привет, поражение от «Атлетика». Этой осечкой каталонцы тоже не воспользовались! «Бетис» спасся в самой концовке.

Андалусийцы организовали два изумительных шанса уже на первых минутах. Сначала Льоренте замыкал подачу Ло Чельсо с углового — Рафинье пришлось выносить мяч из пустых ворот. Затем они убегали три в два, но Абде почему-то пожадничал и сам завершил атаку — Пенья в юрком прыжке отразил тычок низом.

Инициативу держала «Барса», тем не менее подобных шансов у неё долго не было. Можно отметить разве что наброс Рафиньи на дальнюю штангу и неточный удар Ямаля в касание. Только вот в конце первого тайма фирменный каталонский раскат поставил «Бетис» в тупик: Педри отдал направо, Кунде рванул по флангу и прострелил во вратарскую, где Левандовски спокойно поразил пустые ворота. По ожидаемым голам за первые 45 минут преимущество всё равно сохранили хозяева: 0,52 на 0,28 xG.

Роберт Левандовски Фото: Joaquin Corchero/Getty Images

На старте второй половины андалусийцы снова чудом не забили. Трижды! Левандовски пришёл в свою штрафную перед подачей стандарта Ло Чельсо и неловко скинул мяч прямо на Альтимиру, который с нескольких метров бил в противоход вратарю — каталонцев спасли считаные сантиметры. Чуть позже Абде подставлял плечо под закидушку Перро — тоже мимо. А затем марокканец уже попал в цель пушечным выстрелом — чудеса реакции продемонстрировал Пенья.

На 65-й минуте «бетикос» всё-таки добились своего, заодно попрощавшись с недовольным Фликом! Кому сказать спасибо? Арендованному у «Барсы» Роке! Витор выскочил к воротам, и его с нарушением правил остановил де Йонг: мало того что толкал, так ещё и наступил на ногу. Судья Руис не хотел ставить 11-метровый — его убедили помощники на VAR. Немецкий тренер впал от этого в ярость и увидел перед собой красную, а Ло Чельсо чётко пробил вправо и сравнял счёт.

Нарушение Френки де Йонга на Виторе Роке Фото: Кадр из трансляции

«Барсу» ничья не устраивала, и она наконец-то завелась. Как же всё-таки великолепен Ямаль. Для начала он накрутил четверых (!), и мяч отскочил к находящемуся в офсайде Феррану. А потом Ламин вновь сотворил магию, обрезав классной передачей всю оборону. Тот же Ферран не промахнулся. Сперва боковой арбитр поднял флаг, но гол засчитали из-за выставленной защитником ноги. И правильно, отменять такой ассист — преступление.

Голевая передача Ламина Ямаля Фото: Кадр из трансляции

Впрочем, увезти из Севильи победу каталонцам всё равно было не суждено: на 90+4-й минуте Руибаль подал, и вышедший на замену Диао пробил в касание между ног Мартинесу. Пенья не выручил.

«Бетис» наиграл на эту ничью. Как минимум, ведь разница ожидаемых голов ещё больше увеличилась в его пользу: 2,87 на 0,53 xG. Но можно радоваться и одному очку из-за отыгрыша в самом финале. Что же «Барса»? Спасибо ей за чемпионскую интригу: после старта сезона казалось, что она на голову всех сильнее и своего наверняка не упустит.