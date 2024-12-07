Новый скандал в «Крыльях» появился из ничего. В деле — губернатор и несколько футболистов

Вокруг «Крыльев Советов» по-прежнему полыхает. Коррупционный скандал, который раскрутил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, всё ещё остаётся важной темой для РПЛ. А произошедшее сегодня, 7 декабря, ещё страннее.

«Крылья Советов» уступили в матче 18-го тура РПЛ «Ростову» — 1:3. В это же время другой клуб из Самарской области – «Акрон» — обыграл в гостях «Зенит» (2:1). После этого в телеграм-канале Вячеслава Федорищева появилось видео с его поздравлением:

Вячеслав Федорищев губернатор Самарской области «Добрый вечер, дорогие друзья. Пользуясь случаем, хочу поздравить команду «Акрон» с победой. «Зенит» — сильнейшая команда, признанные мастера. Мы с огромным уважением относимся к их футболу. Очень рады, что сегодня на их домашнем поле смогли показать, что такое тольяттинский футбол. Молодые, звонкие, сильные. Ребята, большое спасибо за красивую игру, за характер. Красавцы. Равняемся на вас в спорте, да и не только, поэтому только вперёд и, как принято говорить последнюю неделю: чистый спорт».

После этого в телеграм-канале «Крыльев» появилось сообщение: «Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!»

Что было дальше? Сначала в комментариях стали возмущаться болельщики. Через несколько минут туда пришли футболисты самарцев. Они отправляли одно и то же сообщение: «Это канал «Крыльев Советов», а не «Акрона»! Среди отписавшихся оказались Александр Солдатенков, Богдан Овсянников, Владислав Шитов, Дмитрий Иванисеня, Томас Гальдамес, Иван Ломаев, Ульви Бабаев, Роман Евгеньев, Илья Грибакин, Илья Гапонов, Игорь Дмитриев и Кирилл Попов.

А позже в телеграм-канале «Крыльев» появилось видео от Солдатенкова. «Приветствую всех болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов». Хочется обратиться ко всем читателям этого телеграм-канала и напомнить вам о том, что в данном канале должны публиковаться посты исключительно про «Крылья Советов». Вы можете представить себе ситуацию, если футбольный клуб «Спартак» в своём телеграм-канале поздравит с победой ЦСКА? Я не могу представить. И думаю, что вы тоже представить такого не можете. И в завершение хотел бы ещё раз сказать: это телеграм-канал «Крыльев Советов», — сказал капитан самарцев.

Александр Солдатенков Фото: pfcks.ru

Позже высказался и вингер клуба Бенхамин Гарре: «Я хочу поддержать слова нашего капитана Александра Солдатенкова. Мы считаем, что в этом канале нужно обсуждать только «Крылья Советов».

Уникальный случай. На официальной странице клуба РПЛ появилось два подряд сообщения с абсолютно разным посылом. По нашей информации от источника, близкого к клубу, появление в канале «Крыльев Советов» поздравления «Акрона» связано с просьбой разместить его от правительства области.

А как вы считаете, кто прав в этом конфликте?