«МЮ» снова провалился с Аморимом. Зато как бы пробует играть в футбол

Стадион «МЮ» перед матчем попрощался с Кэт Фиппс, которая 56 лет работала администратором на базе клуба. Футболисты вынесли цветы и продемонстрировали баннер, посвящённый легендарной сотруднице, а болельщики на стадионе почтили память минутой молчания (точнее, минутой аплодисментов).

Баннер «МЮ» в память о Кэт Фиппс Фото: Кадр из трансляции

В субботу АПЛ перенесла из-за урагана дерби Ливерпуля, но встречу в 50 км на «Олд Траффорд» было решено всё-таки провести. Началась игра с гола «Форест» уже на второй минуте – отличился Миленкович. Получилось, что «МЮ» пропустил третий гол подряд с углового (за четыре дня до этого матча забивали игроки «Арсенала» Тимбер и Салиба).

Однако уже на 18-й минуте хозяева отыгрались. После затяжного розыгрыша Гарначо вышел один на один с вратарём, но первый удар он отбил. А вот добивание Хойлунда уже никто не смог остановить – 1:1. В первом тайме игра получилась достаточно равной по моментам. Например, на удар Жоты Силвы в крестовину Бруну Фернандеш ответил выстрелом со штрафного в перекладину. А вот по владению мячом преимущество «МЮ» было явным (73%).

Во втором тайме хозяева продолжили низом выходить из обороны, как это делал «Спортинг» при Амориме. Однако на 47-й минуте Бруну обрезался и подарил «Форест» опасную атаку. Гиббс-Уайт пробил с дуги штрафной площади – удар пришёлся прямо по центру ворот и без рикошета, но Онана почему-то завалился в другую сторону от мяча. Уникальный случай, когда портал WhoScored за один гол указал на результативные ошибки сразу двум футболистам.

Второй гол в ворота «МЮ» Фото: Кадр из трансляции

Практически сразу «МЮ» пропустил ещё и третий мяч. Головой с острого угла точно пробил Крис Вуд, который в этот день празднует свой 33-й день рождения. Для новозеландского форварда гол стал 10-м в этом чемпионате Англии. Больше 14 мячей за сезон АПЛ он не забивал ещё никогда и, вероятно, до конца сезона установит личный рекорд.

Свой обрез Бруну искупил голом на 61-й минуте – Диалло скатил под удар, и португалец неотразимо пробил примерно с линии штрафной. При счёте 3:2 «МЮ», подгоняемый трибунами, вернулся в игру. Хозяева быстро проходили центр поля и заставляли «Форест» прижиматься к своим воротам. Уже к 76-й минуте Аморим использовал пять замен. Чуть удивило, что тренер убрал с поля центральных защитников де Лигта и Йоро, а ещё капитана Фернандеша. Однако всё давление «МЮ» так и не конвертировалась в новые голы, хотя опасно били Диалло, Рашфорд и Мартинес.

«Форест» благодаря этой победе запрыгнул на пятое место, которое (вероятно) позволит попасть в ЛЧ. «МЮ» остался на 13-м месте в таблице.