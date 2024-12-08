Надеюсь, Зорин меня не обманул! Самый юный журналист «Чемпионата» — на матче «Спартака»

Артёму Мачулину семь лет, и он занимается футболом в брянском «Динамо». А вчера его рассмешил Довбня и удивил Бабич.

Всем привет! Меня зовут Артём Мачулин, мне семь лет. Я из Брянска, занимаюсь в академии «Динамо». И на один день я стал журналистом «Чемпионата»! Побывал на матче «Спартака» и «Пари НН»! Так получилось, потому что мой вопрос игрокам «Спартака» на детской пресс-конференции признали лучшим. Ради неё я прогулял школу и спросил у них, как часто школу прогуливали они.

Перед игрой я пошёл на разминку моей любимой команды! Я находился за воротами, где готовились к встрече вратари. Максименко ― один из моих любимых игроков «Спартака». И я был рад, что он ловил каждый мяч! А вот Довбня меня рассмешил, он на разминке пропустил почти каждый удар, и я много смеялся. А ещё смех вызвали удары Срджана Бабича по воротам. Я бы ударил сильнее и точнее!

После стартового свистка я сказал своему коллеге Андрею Панкову, что «Спартак» выиграет 3:0! А ещё я был уверен, что вратарь «Пари НН» сыграет плохо из-за снегопада. Но футбол в снег – кайф! Забавно, что его было больше на половине поля «Спартака». Атмосфера мне очень понравилась, тем более на трибунах был даже Дед Мороз.

Артём Мачулин с памятником Фото: «Чемпионат»

Артём Мачулин с Антоном Зиньковским Фото: «Чемпионат»

Моё главное впечатление от игры «Спартака» ― это голы. Все три получились очень красивыми, а больше всего мне понравилось, как Станкович праздновал первый гол вместе с Бонгонда. Станкович мне нравится гораздо больше Абаскаля! Гильермо был совсем ни о чём. Но меня очень расстроило, что на трибунах было мало зрителей.

В перерыве я пошёл в пресс-центр, чтобы согреться и выпить чай. Там со мной поздоровался Леонид Трахтенберг. Я не знал, что он легенда «Спартака», а он спросил, в каком я классе:

— Артём, в каком ты классе?

— В первом.

— А я в четвёртом только журналистикой занялся. Что же с тобой будет, когда будешь в четвёртом классе? Будешь деньги зарабатывать!

Стол с нарисованным ромбиком Фото: «Чемпионат»

После счёта 3:0 мне стало скучно, поэтому я начал рисовать. А когда игра закончилась – пошёл в микст-зону. И даже немного испугался от количества журналистов – очень много! Но мне удалось пообщаться с Даниилом Зориным. Он мой любимый игрок в «Спартаке»! Я спросил у него, станет ли «Спартак» чемпионом. И Даня мне ответил: «Конечно».

Надеюсь, он меня не обманул!