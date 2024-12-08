«Вот это настоящий Мбаппе!» «Реал» уверенно разбил соперника, но потерял двух игроков

У «Реала» получился успешным непростой выезд в Каталонию. Команда Карло Анчелотти крупно победила «Жирону» и сократила отставание от «Барселоны» до двух очков. При игре в запасе.

После матча трёхдневной давности с «Атлетиком», в котором Килиан Мбаппе снова не реализовал пенальти, а «Реал» потерпел поражение, Анчеллотти сказал о французском форварде:

«В последних двух встречах он значительно улучшил интенсивность и скорость. Мы должны поддерживать его, но это не значит, что он будет играть в каждом матче. Иногда перерыв может пойти ему на пользу… Пенальти – это вопрос моментов. Иногда у игрока есть мотивация пробить, а в другой раз – нет. Мбаппе должен выдержать этот момент, бороться и жертвовать собой, потому что этот момент рано или поздно закончится».

Во встрече с «Жироной» Мбаппе отдых не получил – вышел в основе. А вот его напарник Родриго отсутствовал из-за травмы. Поэтому впереди Килиан сыграл один: его поддерживали Диас и Гюлер с флангов и Беллингем – с позиции под нападающим. Модрич вернулся в середину поля как капитан, а Тчуамени заменил молодого Асенсио в центре обороны.

Ошибка Тчуамени и Гюлера при перестроении в обороне едва не подарила «Жироне» быстрый гол на четвёртой минуте. Француз на подстраховке переключился на другого игрока, а турок не стал добегать и бросил во вратарской центрфорварда Миовски. «Сливочным» повезло, что македонец не забил. Анчелотти такое начало точно не понравилось.

«Реал» испытывал проблемы как с возвратом мяча – «Жирона» очень прилично комбинировала даже под давлением, – так и с организацией атак. Впервые чемпионы Испании пробили лишь на 18-й минуте, когда рванувший вперёд Рюдигер неточно выстрелил издали. А ударов в створ у команды Анчелотти не было полчаса. Случился, правда, эпизод, когда Беллингем проникающим пасом пытался вывести Мбаппе один на один, но Крейчи в последний момент блестящим подкатом выбил мяч из-под ног Килиана.

В первом тайме при счёте 0:0 скорее «Жирона» наиграла на гол, чем «Реал». Например, ван де Бек загубил шанс, созданный в результате красивой, фирменной для команды Мичела Санчеса многоходовой комбинации. Мбаппе до перерыва ни разу не коснулся мяча в штрафной хозяев и лишь однажды атаковал ворота из полукруга. Но мощного двухминутного отрезка команде Анчелотти хватило, чтобы забить. Сначала Диас нанёс первый удар «Реала» в створ, а затем выделявшийся заряженностью на борьбу Беллингем забил. Голевая атака родилась благодаря перехвату Модрича, после этого Диас «покрутил позвонки» защитникам, а Джуд с подбора зарядил от души прямо между ног голкиперу Гассаниге. Идеальное попадание! Англичанин отличился в своём пятом подряд матче в Примере.

После перерыва «Реал» контролировал игру. «Жирона» как будто не понимала, как ей действовать против чемпиона, уступая в счёте. С какой стороны подступиться. В центре внимания был Мбаппе. Сперва улетел с центра поля, подыграв себе рукой, но даже тут не попал. Гол всё равно не засчитали бы. Потом Килиан заработал штрафной, после которого Тчуамени, находясь спиной к воротам, бил головой – Гассанига совершил эффектный сейв. Мбаппе мучился, а забил Гюлер. Какой же пас-конфетку подарил ему Беллингем! Турок убегал один на один и решил эпизод парой касаний, когда его почти догнали.

На исходе часа матча Анчелотти, должно быть, почувствовал себя нехорошо, несмотря на то что «Реал» выигрывал. Беллингем получил повреждение и покинул поле. Но ушёл сам. Так что трудно сказать, насколько серьёзная травма у героя встречи в Каталонии. Тем не менее без англичанина «Реал» уже через две минуты сделал свою победу крупной. Наконец-то забил Мбаппе! Хотя его гол – во многом заслуга Модрича. Хорват выдержал гениальную паузу перед пасом в штрафную на француза, а форвард безупречно пробил низом. «Вот это настоящий Килиан Мбаппе», – резюмировал после гола комментатор игры Станислав Минин. Абсолютно точно.

«Реал» уже наслаждался своим футболом, что в этом сезоне бывает далеко не в каждом матче команды Анчелотти. Во втором тайме заметно увеличил процент владения, заставляя «Жирону» побегать за мячом. Но вот новая напасть – травмировался ещё и Менди. В концовке Анчелотти всё же отправил отдыхать Мбаппе, который завершил встречу с четырьмя ударами по воротам. За эту игру его наверняка критиковать не будут, ведь он забил, а команда победила. В спокойной концовке единственным интересным событием стал дебют в «Реале» 17-летнего вингера Яньеса.