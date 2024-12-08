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Жирона — Реал — 0:3, обзор матча Примеры, голы: Беллингем, Гюлер, Мбаппе, 7 декабря 2024 года, чемпионат Испании

«Вот это настоящий Мбаппе!» «Реал» уверенно разбил соперника, но потерял двух игроков
Анатолий Романов
«Жирона» — «Реал» — 0:3
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«Жироне» просто не дали шансов.

У «Реала» получился успешным непростой выезд в Каталонию. Команда Карло Анчелотти крупно победила «Жирону» и сократила отставание от «Барселоны» до двух очков. При игре в запасе.

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Гюлер – 55'     0:3 Мбаппе – 62'    

После матча трёхдневной давности с «Атлетиком», в котором Килиан Мбаппе снова не реализовал пенальти, а «Реал» потерпел поражение, Анчеллотти сказал о французском форварде:

«В последних двух встречах он значительно улучшил интенсивность и скорость. Мы должны поддерживать его, но это не значит, что он будет играть в каждом матче. Иногда перерыв может пойти ему на пользу… Пенальти – это вопрос моментов. Иногда у игрока есть мотивация пробить, а в другой раз – нет. Мбаппе должен выдержать этот момент, бороться и жертвовать собой, потому что этот момент рано или поздно закончится».

Во встрече с «Жироной» Мбаппе отдых не получил – вышел в основе. А вот его напарник Родриго отсутствовал из-за травмы. Поэтому впереди Килиан сыграл один: его поддерживали Диас и Гюлер с флангов и Беллингем – с позиции под нападающим. Модрич вернулся в середину поля как капитан, а Тчуамени заменил молодого Асенсио в центре обороны.

Ошибка Тчуамени и Гюлера при перестроении в обороне едва не подарила «Жироне» быстрый гол на четвёртой минуте. Француз на подстраховке переключился на другого игрока, а турок не стал добегать и бросил во вратарской центрфорварда Миовски. «Сливочным» повезло, что македонец не забил. Анчелотти такое начало точно не понравилось.

«Реал» испытывал проблемы как с возвратом мяча – «Жирона» очень прилично комбинировала даже под давлением, – так и с организацией атак. Впервые чемпионы Испании пробили лишь на 18-й минуте, когда рванувший вперёд Рюдигер неточно выстрелил издали. А ударов в створ у команды Анчелотти не было полчаса. Случился, правда, эпизод, когда Беллингем проникающим пасом пытался вывести Мбаппе один на один, но Крейчи в последний момент блестящим подкатом выбил мяч из-под ног Килиана.

В первом тайме при счёте 0:0 скорее «Жирона» наиграла на гол, чем «Реал». Например, ван де Бек загубил шанс, созданный в результате красивой, фирменной для команды Мичела Санчеса многоходовой комбинации. Мбаппе до перерыва ни разу не коснулся мяча в штрафной хозяев и лишь однажды атаковал ворота из полукруга. Но мощного двухминутного отрезка команде Анчелотти хватило, чтобы забить. Сначала Диас нанёс первый удар «Реала» в створ, а затем выделявшийся заряженностью на борьбу Беллингем забил. Голевая атака родилась благодаря перехвату Модрича, после этого Диас «покрутил позвонки» защитникам, а Джуд с подбора зарядил от души прямо между ног голкиперу Гассаниге. Идеальное попадание! Англичанин отличился в своём пятом подряд матче в Примере.

Как Мбаппе и Мадрид провалились в Бильбао:
Мбаппе снова запорол важнейший пенальти! Но «Реал» добил «привоз» другого игрока
Мбаппе снова запорол важнейший пенальти! Но «Реал» добил «привоз» другого игрока

После перерыва «Реал» контролировал игру. «Жирона» как будто не понимала, как ей действовать против чемпиона, уступая в счёте. С какой стороны подступиться. В центре внимания был Мбаппе. Сперва улетел с центра поля, подыграв себе рукой, но даже тут не попал. Гол всё равно не засчитали бы. Потом Килиан заработал штрафной, после которого Тчуамени, находясь спиной к воротам, бил головой – Гассанига совершил эффектный сейв. Мбаппе мучился, а забил Гюлер. Какой же пас-конфетку подарил ему Беллингем! Турок убегал один на один и решил эпизод парой касаний, когда его почти догнали.

На исходе часа матча Анчелотти, должно быть, почувствовал себя нехорошо, несмотря на то что «Реал» выигрывал. Беллингем получил повреждение и покинул поле. Но ушёл сам. Так что трудно сказать, насколько серьёзная травма у героя встречи в Каталонии. Тем не менее без англичанина «Реал» уже через две минуты сделал свою победу крупной. Наконец-то забил Мбаппе! Хотя его гол – во многом заслуга Модрича. Хорват выдержал гениальную паузу перед пасом в штрафную на француза, а форвард безупречно пробил низом. «Вот это настоящий Килиан Мбаппе», – резюмировал после гола комментатор игры Станислав Минин. Абсолютно точно.

«Реал» уже наслаждался своим футболом, что в этом сезоне бывает далеко не в каждом матче команды Анчелотти. Во втором тайме заметно увеличил процент владения, заставляя «Жирону» побегать за мячом. Но вот новая напасть – травмировался ещё и Менди. В концовке Анчелотти всё же отправил отдыхать Мбаппе, который завершил встречу с четырьмя ударами по воротам. За эту игру его наверняка критиковать не будут, ведь он забил, а команда победила. В спокойной концовке единственным интересным событием стал дебют в «Реале» 17-летнего вингера Яньеса.

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