Марко Ройс теперь всё-таки чемпион! А экс-любимец болельщиков «Динамо» снова отдал финал

Футбольный сезон в США и Канаде – всё! В финале MLS встретились «Лос-Анджелес Гэлакси», которые до этого уже 5 раз брали титул, и «Нью-Йорк Ред Буллз», на счету которых лишь проигранный финал в 2008. Хотя ждали в финале «Интер Майами». Команда с Лионелем Месси буквально уничтожала конкурентов в регулярном чемпионате, но в плей-офф споткнулась уже в 1/8 финала — на «Атланте» с Алексеем Миранчуком. В итоге в финале получилось противостояние двух главных городов Америки — Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

«Гэлакси» отлично провёл этот год. Заняли второе место в Восточной конференции и разошлись в плей-офф: за четыре матча забили 16 голов. «Ред Буллз» в этом году выглядел скромнее. Команда заняла лишь 7-е место в Восточной конференции, но тренер Сандро Шварц — большой кубковый эксперт. Помните, как московское «Динамо» под руководством Шварца дошло до финала Кубка России? Так и на этот раз «Нью-Йорк» под руководством Шварца достаточно уверенно прошёл все стадии плей-офф, лишь один раз доведя дело до серии пенальти. Свой финал в России Шварц проиграл. В США – тоже.

«Лос-Анджелес» на правах хозяев поля достаточно быстро полетел в атаку. Команда потеряла своего лидера — испанец Рики Пуч получил разрыв крестообразных связок в полуфинальной игре. Хотя в том матче он сумел доиграть до конца и сделать голевую! Но в финале атака осталась за другими футболистами: Пэйнстил из Ганы, Йовелич из Сербии и Габриэл Пек из Бразилии. Первые двое сразу же забили по голу.

Сначала «Гэлакси» показал отличную комбинационную игру в центре поля, в результате Гастон Бругман продвинулся вперёд и сделал разрезающий пас в штрафную, оставив не у дел всех четырёх защитников «Нью-Йорка». Джозефу Пэйнстилу оставалось только принять мяч, проткнуть его сквозь вратаря и отправиться праздновать гол.

Фото: Photo by Harry How/Getty Images

Спустя 4 минуты – 2-й и более странный мяч: Йовелич не спеша бежал с центра поля к штрафной площади, а нерешительные футболисты «Нью-Йорка» никак не могли вступить с ним в единоборство. Так серб добежал прямо до 11-метровой отметки, а оттуда не очень аккуратно пнул мяч в правый угол — вратарь проводил его взглядом ровно также, как защитники провожали самого Йовелича до штрафной. 2:0 спустя 13 минут!

«Гэлакси» продолжил заваливать «Ред Буллз» опасными атаками — футболисты попадали в штанги и не реализовывали классные моменты. Так что настроение у болельщиков было чудесным. У «Нью-Йорка» же почти ничего не получалось в атаке, но на 28-й минуте им подвернулся удачный угловой. После подачи футболисты «Лос-Анджелеса» четырежды пытались выбить мяч из штрафной, но он все-равно там оставался – и в конечном итоге прилетел к защитнику «Ред Буллз» Шону Нилису: тот обработал мяч грудью и щёчкой направил его в ворота.

После этого «Нью-Йорк» взбодрился и стал атаковать намного смелее. Спустя пару минут кросс с правого фланга нашёл защитника Ноа Эйле в центре штрафной. Швед в одно касание ударил прямо во вратаря, а ведь на метр правее или левее — и счёт был бы уже равным! Публика 30-тысячного стадиона уже сильно напряглась. Впереди второй тайм, а их команда лидирует лишь с минимальным отрывом.

Если в Европе тренер обязательно должен дать интервью после матча, то в США он может сделать это даже в перерыве. Вот и Сандро Шварц, прежде чем уйти в раздевалку, дал небольшое интервью и отметил, что на самом деле доволен командой. Футболисты не поникли после двух быстрых голов, смогли отыграть один мяч и вернули интригу.

Узнали? Фото: Ira L. Black — Corbis/Getty Images

В начале второго тайма «Нью-Йорк» уже вышел вперёд по статистике — команда показывала превосходство по владению мячом и количеству точных передач. При этом опасных моментов ни те ни другие не создавали. До 64-й минуты, когда всех встряхнула штанга, в которую с правого фланга пробил защитник «Гэлакси» Марко Дельгадо.

Дальше пошли моменты. Сначала у «Гэлакси» мог забивать Габриэль Пек – почти вплотную приблизился к воротам, но пробил во вратаря. Сразу после этого «Нью-Йорк» провёл опасную контратаку, которая закончилась сильным ударом Форсберга с линии штрафной — мяч пролетел рядом со штангой.

На поле вышел знакомый Форсберга по Бундеслиге — любимый футболист журналиста Романа Нагучева Марко Ройс, однако последние минуты ему, как и всему «Гэлакси», приходилось отбиваться у собственных ворот. «Нью-Йорк» завладел мячом и наращивал темп, но никак не мог добавить остроты на завершающей стадии — мяч практически не залетал в штрафную. На 92-й минуте рядом с воротами началась суматоха, в результате которой футболисты «Ред Буллз» несколько раз смогли пробить. Но так и не попали в створ.

В итоге шесть добавленных минут истекли, а «Нью-Йорк» всё же не смог провести хоть какую-нибудь осмысленную атаку и сравнять счёт. «Гэлакси» в шестой раз стал победителем MLS. Тренеру Грегу Ванни не удавалось сделать это как футболисту «Гэлакси», но уже второй раз удалось победить как тренеру. В 2017 году он становился чемпионом с «Торонто», а сегодня — со своим родным клубом.

Команда показали очень хороший футбол. И даже достаточно осмысленный для такой эмоциональной лиги, как MLS. Ключевым отрезком стало самое начало матча, в котором «Гэлакси» удачно воспользовался тем, что соперник ещё не проснулся. Ну а для Сандро Шварца это был второй финал в карьере, закончившийся поражением со счётом 1:2. Зато Марко Ройс наконец-то чемпион!