Кастомизированный бизнес-джет Роналду. Видео
Криштиану кастомизировал свой бизнес-джет. Теперь самолёт португальца окрашен в чёрный цвет, а на его бортах нанесены логотип CR7 и знаменитое празднование футболиста.
У Роналду появился кастомизированный бизнес-джет. Видео
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