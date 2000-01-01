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Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге
Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге
Роберт, кажется, обрёл вторую молодость. Форвард «Барселоны» забил уже 16 голов в Ла Лиге и повторил достижение Лионеля.
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Наследие
Наследие
На счету Левандовского 16 голов в 16 турах Ла Лиги. По данным Opta, последним игроком в чемпионате Испании, кому удавалось подобное, был Лионель Месси. Аргентинец забил 16 голов в первых 16 матчах сезона-2018/2019.
Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге
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