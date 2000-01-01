Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге

Наследие

На счету Левандовского 16 голов в 16 турах Ла Лиги. По данным Opta, последним игроком в чемпионате Испании, кому удавалось подобное, был Лионель Месси. Аргентинец забил 16 голов в первых 16 матчах сезона-2018/2019.