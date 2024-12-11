Кто из середняков и аутсайдеров РПЛ заслужил переход в топ-клуб?

Пролетела первая часть сезона в РПЛ. Понятно, что самое интересное впереди, однако некоторые клубы сейчас будут работать в направлении того, чтобы их будущее оказалось более светлым. А именно – на трансферном рынке, ведь игроков, которые проявили себя внутри лиги, этой осенью достаточно. Здесь мы выделили главных и предлагаем вам рейтинг – кто из этих футболистов заслужил повышение до топ-клуба уже в ближайшее трансферное окно больше остальных?
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Мирлинд Даку, «Рубин»
Нападающий, Албания
В первой половине сезона РПЛ: 9+4 в 17 матчах
Трансферная стоимость: € 6 млн
Албанец на третьем месте по системе «гол+пас» в РПЛ, за 17 встреч у него девять голов и четыре результативные передачи. И да, всё это он сделал, выступая за «Рубин». Очевидно, Мирлинд давно заслужил переход в более статусный российский клуб. Но до сих пор не сложилось. Летом у Даку был вариант оказаться в «Краснодаре», если бы клуб продал Джона Кордобу в «Спартак». Зимой к Мирлинду наверняка будет новый интерес от элитных команд. Другой момент, что «Рубин», скорее всего, отпустит своего лидера только за очень большие деньги. Ведь без него удержаться в середине таблицы будет тяжело.
Стефан Лончар, «Акрон»
Полузащитник, Черногория
В первой половине сезона РПЛ: 5+5 в 18 матчах
Трансферная стоимость: € 750 тыс.
Хавбек оказался в РПЛ после недолгого периода в Венгрии, но быстро стал локальной звездой – у него 5+5 за 18 туров и статус самого ценного игрока команды. Парадокс, что заплатили за него около 7 млн рублей. И такой мощный эффект. Вряд ли кто-то удивится, если уже зимой за ним придут топ-клубы, «Акрон» же может здорово заработать на этой истории. В плюс Лончару идёт абсолютный универсализм – он способен сыграть чуть ли не на любой позиции в центре поля, выдаёт большой объём и очень мало ошибается. Настоящий универсал.
Данил Глебов, «Ростов»
Полузащитник, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 1+1 в 17 матчах
Трансферная стоимость: € 8 млн
У Глебова в этом сезоне не самая впечатляющая статистика – только 1+1 в 17 матчах, но он заслужил повышение за стабильно высокий уровень, показываемый на протяжении многих лет. Иногда возникает ощущение, что уже даже в самом «Ростове» понимают неизбежную продажу, но ждут хоть какого-то адекватного предложения. Пока же всё заканчивается на уровне слухов: из свежих – «Динамо», которое хочет игрока, но пока без официального оффера. Из старых – «Спартак». Там тоже давно мечтают о Даниле, однако для этого нужно хоть как-то потратиться. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 8 млн. Не самые огромные цифры.
Максим Осипенко, «Ростов»
Защитник, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 6+3 в 18 матчах
Трансферная стоимость: € 5 млн
Ещё несколько лет назад к защитнику присматривался «Зенит», однако в итоге клуб сделал выбор в пользу Дмитрия Чистякова. Удивительно, но с того момента возникла пауза — и даже никаких слухов. По большинству статистических показателей Осипенко по-прежнему один из лучших защитников лиги, однако это не влияет на спекуляции в медиа. Да, Максиму уже 30 лет. Но при этом очевидно, что нынешний уровень он способен держать ещё несколько сезонов. А у многих топов РПЛ всё совсем не идеально с центром обороны. Например, у «Динамо».
Лечи Садулаев, «Ахмат»
Полузащитник, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 3+2 в 16 матчах
Трансферная стоимость: € 2,5 млн
После крутого сезона-2022/2023 Лечи, как показалось, чуть сдал. Но в этом сезоне парень снова ожил при Сергее Ташуеве. Выглядит он и правда чуть ли не единственным светлым пятном в команде вместе с Арсеном Адамовым и Максимом Самородовым. К середине чемпионата набрал пять результативных действий. До личного рекорда осталось ещё два. А недавно инсайдер Иван Карпов заявил, что Лечи может перейти в «Зенит» и якобы клубы уже договорились о трансфере. Но в Грозном это опровергли. Вероятно, переезжать в Петербург парню и правда рановато. А вот условному ЦСКА или «Локо» он наверняка пригодился бы.
Лукас Вера, «Химки»
Полузащитник, Аргентина
В первой половине сезона РПЛ: 4+3 в 17 матчах
Трансферная стоимость: € 3 млн
Статистический портал Sofascore считает Веру лучшим игроком «Химок» в первой части сезона. Теперь ещё более удивительно, как «Оренбург» умудрился отпустить своего лидера всего за € 1 млн. В итоге бывший клуб Веры болтается на дне, а «Химки», несмотря на периодические спады, куда более стабильны. У аргентинца 4+3 за 17 игр, в среднем 2,2 ключевой передачи за матч – именно он создаёт большинство моментов для партнёров. Удивительно, если зимой никто не сделает предложение по трансферу игрока. Другой момент, согласятся ли «Химки» расстаться со своим лидером.
Валентин Пальцев, «Динамо» Махачкала
Защитник, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 16 матчей
Трансферная стоимость: € 1,2 млн
23-летний защитник мощнейше влетел в РПЛ – стал основным в одной из самых надёжных оборон лиги. И даже попал в сборную России. Естественно, вместе с этим – в списки потенциальных трансферов разных клубов. За последние два месяца, если верить инсайдерам, появилось два конкретных интересанта – «Спартак» и «Краснодар». Но если у москвичей и без Пальцева достаточно центральных защитников, то для «Краснодара» эта опция кажется интересной: ведь там есть и сложности с лимитом, а дополнительный игрок с российским паспортом мог бы помочь не только на поле.
Богдан Москвичёв, «Оренбург»
Вратарь, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 21 пропущенный гол в 10 матчах
Трансферная стоимость: € 900 тыс.
К 5-му туру Богдан ворвался в основной состав «Оренбурга» и сразу стал заметной фигурой. Всё из-за кошмарной игры команды в обороне. Поэтому болельщики сразу увидели большое количество сейвов и немало пропущенных голов. Однако по количеству спасений Богдан в какой-то момент вышел даже на первое место в РПЛ, опередив Агкацева и Латышонка. Правда, Владимир Слишкович, видимо, посчитал, что сейвы не главный показатель для голкипера, и вернул в ворота Николая Сысуева. С ним и правда стали пропускать чуть меньше, однако результаты лучше не стали. А Богдан же наверняка обратил на себя внимание многих клубов, которые зимой могут его пригласить.
Илья Рожков, «Рубин»
Защитник, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 1+1 в 16 матчах
Трансферная стоимость: € 1,2 млн
Совсем недавно клуб продлил контракт с молодым защитником до 2028 года. Всё это на фоне информации, что московское «Динамо» хочет перехватить игрока у казанцев. Теперь, вероятно, им будет сложнее это сделать. «Рубин» можно понять: уже второй сезон воспитанник клуба – важный игрок на левом фланге, и равноценной замены ему не видно. К 19 годам у него уже больше 30 матчей в РПЛ, голы и передачи. А своих в команде совсем немного. Так что удержать его – дело принципа.
Егор Тесленко, «Рубин»
Защитник, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 3+0 в 16 матчах
Трансферная стоимость: € 900 тыс.
В этом сезоне защитник не только хорош в обороне, но и много забивает – три мяча для игрока его позиции скорее аномалия. Однако главное – он хорош при исполнении прямых обязанностей. Хоть «Рубин» и многовато пропускает (26 мячей), но претензий непосредственно к Тесленко минимум. Он лидер нынешней обороны казанцев, и, конечно, его возможный уход станет потерей. Хотя интерес к нему наверняка будет.