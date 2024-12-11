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РПЛ-2024/2025, кто из футболистов заслужил переход в топ-клуб: Лончар, Глебов, Осипенко, Вера, Садулаев, Пальцев, Даку, Тесленко

Кто из середняков и аутсайдеров РПЛ заслужил переход в топ-клуб?
Дмитрий Зимин
Кто из игроков РПЛ заслужил переход в топ-клуб?
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Комментарии
Голосуем за наиболее отличившегося.

Пролетела первая часть сезона в РПЛ. Понятно, что самое интересное впереди, однако некоторые клубы сейчас будут работать в направлении того, чтобы их будущее оказалось более светлым. А именно – на трансферном рынке, ведь игроков, которые проявили себя внутри лиги, этой осенью достаточно. Здесь мы выделили главных и предлагаем вам рейтинг – кто из этих футболистов заслужил повышение до топ-клуба уже в ближайшее трансферное окно больше остальных?

Промежуточные итоги
Неожиданная статистика 18 туров РПЛ Неожиданная статистика 18 туров РПЛ
Как пристально вы следили за первой частью сезона в РПЛ? Тест для самых внимательных
Тест
Как пристально вы следили за первой частью сезона в РПЛ? Тест для самых внимательных

Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Рейтинг: кто из игроков РПЛ заслужил переход в топ-клуб?
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Мирлинд Даку, «Рубин»

Нападающий, Албания
В первой половине сезона РПЛ: 9+4 в 17 матчах
Трансферная стоимость: € 6 млн

Албанец на третьем месте по системе «гол+пас» в РПЛ, за 17 встреч у него девять голов и четыре результативные передачи. И да, всё это он сделал, выступая за «Рубин». Очевидно, Мирлинд давно заслужил переход в более статусный российский клуб. Но до сих пор не сложилось. Летом у Даку был вариант оказаться в «Краснодаре», если бы клуб продал Джона Кордобу в «Спартак». Зимой к Мирлинду наверняка будет новый интерес от элитных команд. Другой момент, что «Рубин», скорее всего, отпустит своего лидера только за очень большие деньги. Ведь без него удержаться в середине таблицы будет тяжело.

Фото: ФК «Акрон»
2 место

Стефан Лончар, «Акрон»

Полузащитник, Черногория
В первой половине сезона РПЛ: 5+5 в 18 матчах
Трансферная стоимость: € 750 тыс.

Хавбек оказался в РПЛ после недолгого периода в Венгрии, но быстро стал локальной звездой – у него 5+5 за 18 туров и статус самого ценного игрока команды. Парадокс, что заплатили за него около 7 млн рублей. И такой мощный эффект. Вряд ли кто-то удивится, если уже зимой за ним придут топ-клубы, «Акрон» же может здорово заработать на этой истории. В плюс Лончару идёт абсолютный универсализм – он способен сыграть чуть ли не на любой позиции в центре поля, выдаёт большой объём и очень мало ошибается. Настоящий универсал.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

Данил Глебов, «Ростов»

Полузащитник, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 1+1 в 17 матчах
Трансферная стоимость: € 8 млн

У Глебова в этом сезоне не самая впечатляющая статистика – только 1+1 в 17 матчах, но он заслужил повышение за стабильно высокий уровень, показываемый на протяжении многих лет. Иногда возникает ощущение, что уже даже в самом «Ростове» понимают неизбежную продажу, но ждут хоть какого-то адекватного предложения. Пока же всё заканчивается на уровне слухов: из свежих – «Динамо», которое хочет игрока, но пока без официального оффера. Из старых – «Спартак». Там тоже давно мечтают о Даниле, однако для этого нужно хоть как-то потратиться. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 8 млн. Не самые огромные цифры.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Максим Осипенко, «Ростов»

Защитник, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 6+3 в 18 матчах
Трансферная стоимость: € 5 млн

Ещё несколько лет назад к защитнику присматривался «Зенит», однако в итоге клуб сделал выбор в пользу Дмитрия Чистякова. Удивительно, но с того момента возникла пауза — и даже никаких слухов. По большинству статистических показателей Осипенко по-прежнему один из лучших защитников лиги, однако это не влияет на спекуляции в медиа. Да, Максиму уже 30 лет. Но при этом очевидно, что нынешний уровень он способен держать ещё несколько сезонов. А у многих топов РПЛ всё совсем не идеально с центром обороны. Например, у «Динамо».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Лечи Садулаев, «Ахмат»

Полузащитник, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 3+2 в 16 матчах
Трансферная стоимость: € 2,5 млн

После крутого сезона-2022/2023 Лечи, как показалось, чуть сдал. Но в этом сезоне парень снова ожил при Сергее Ташуеве. Выглядит он и правда чуть ли не единственным светлым пятном в команде вместе с Арсеном Адамовым и Максимом Самородовым. К середине чемпионата набрал пять результативных действий. До личного рекорда осталось ещё два. А недавно инсайдер Иван Карпов заявил, что Лечи может перейти в «Зенит» и якобы клубы уже договорились о трансфере. Но в Грозном это опровергли. Вероятно, переезжать в Петербург парню и правда рановато. А вот условному ЦСКА или «Локо» он наверняка пригодился бы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

Лукас Вера, «Химки»

Полузащитник, Аргентина
В первой половине сезона РПЛ: 4+3 в 17 матчах
Трансферная стоимость: € 3 млн

Статистический портал Sofascore считает Веру лучшим игроком «Химок» в первой части сезона. Теперь ещё более удивительно, как «Оренбург» умудрился отпустить своего лидера всего за € 1 млн. В итоге бывший клуб Веры болтается на дне, а «Химки», несмотря на периодические спады, куда более стабильны. У аргентинца 4+3 за 17 игр, в среднем 2,2 ключевой передачи за матч – именно он создаёт большинство моментов для партнёров. Удивительно, если зимой никто не сделает предложение по трансферу игрока. Другой момент, согласятся ли «Химки» расстаться со своим лидером.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

Валентин Пальцев, «Динамо» Махачкала

Защитник, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 16 матчей
Трансферная стоимость: € 1,2 млн

23-летний защитник мощнейше влетел в РПЛ – стал основным в одной из самых надёжных оборон лиги. И даже попал в сборную России. Естественно, вместе с этим – в списки потенциальных трансферов разных клубов. За последние два месяца, если верить инсайдерам, появилось два конкретных интересанта – «Спартак» и «Краснодар». Но если у москвичей и без Пальцева достаточно центральных защитников, то для «Краснодара» эта опция кажется интересной: ведь там есть и сложности с лимитом, а дополнительный игрок с российским паспортом мог бы помочь не только на поле.

Фото: РИА Новости
8 место

Богдан Москвичёв, «Оренбург»

Вратарь, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 21 пропущенный гол в 10 матчах
Трансферная стоимость: € 900 тыс.

К 5-му туру Богдан ворвался в основной состав «Оренбурга» и сразу стал заметной фигурой. Всё из-за кошмарной игры команды в обороне. Поэтому болельщики сразу увидели большое количество сейвов и немало пропущенных голов. Однако по количеству спасений Богдан в какой-то момент вышел даже на первое место в РПЛ, опередив Агкацева и Латышонка. Правда, Владимир Слишкович, видимо, посчитал, что сейвы не главный показатель для голкипера, и вернул в ворота Николая Сысуева. С ним и правда стали пропускать чуть меньше, однако результаты лучше не стали. А Богдан же наверняка обратил на себя внимание многих клубов, которые зимой могут его пригласить.

Фото: РИА Новости
9 место

Илья Рожков, «Рубин»

Защитник, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 1+1 в 16 матчах
Трансферная стоимость: € 1,2 млн

Совсем недавно клуб продлил контракт с молодым защитником до 2028 года. Всё это на фоне информации, что московское «Динамо» хочет перехватить игрока у казанцев. Теперь, вероятно, им будет сложнее это сделать. «Рубин» можно понять: уже второй сезон воспитанник клуба – важный игрок на левом фланге, и равноценной замены ему не видно. К 19 годам у него уже больше 30 матчей в РПЛ, голы и передачи. А своих в команде совсем немного. Так что удержать его – дело принципа.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
10 место

Егор Тесленко, «Рубин»

Защитник, Россия
В первой половине сезона РПЛ: 3+0 в 16 матчах
Трансферная стоимость: € 900 тыс.

В этом сезоне защитник не только хорош в обороне, но и много забивает – три мяча для игрока его позиции скорее аномалия. Однако главное – он хорош при исполнении прямых обязанностей. Хоть «Рубин» и многовато пропускает (26 мячей), но претензий непосредственно к Тесленко минимум. Он лидер нынешней обороны казанцев, и, конечно, его возможный уход станет потерей. Хотя интерес к нему наверняка будет.

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