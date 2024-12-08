Лучший матч Тюкавина в сезоне! «Динамо» ярко стёрло «Химки» в последней игре года. Видео

«Динамо» и «Химки» закрывали московский футбол РПЛ в 2024 году. И получилось весьма интересно: оранжевый мяч, пять голов, «привоз» вратаря, ассист пяткой – фактура!

Команде Марцела Лички было важно победить, чтобы уйти на перерыв в чемпионате России в элитной группе и с неплохими шансами на титул весной. А «Химкам» вылезти бы из зоны стыков и отдохнуть в паузу в чуть расслабленном состоянии. Вводные для встречи отличные, не правда ли?

Понятно, что играющие дома динамовцы вели игру и задавали тренд матчу. У них и мяч – кстати, оранжевый из-за московского снегопада – больше держался, и исполнительское мастерство всё же повыше. В силу погоды у игроков были проблемы с обработкой и точностью передач в первые минут 10-12. Нужно было приноровиться и привыкнуть к условиям – и первыми это сделали хозяева. Сначала Ярослав Гладышев с полуметра каким-то чудом не попал в пустой угол, а затем спустя пару минут Константин Тюкавин замечательно замкнул фланговую передачу Бителло. Это пятый гол форварда, он по-прежнему лучший бомбардир «Динамо».

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Далее у «Динамо» было ещё несколько качественных возможностей забить, но сначала Тюкавин попал в офсайд, а затем Даниил Фомин просто не попал в створ при выходе один на один. Отвечали ли как-то до перерыва «Химки»? Совсем нет. Но желание было.

Второй тайм начался с гола «Динамо» – химчане на угловом у своей штрафной конкретно запутались – как и мяч. Но в конце концов он достался Тюкавину, который пяткой выдал ассист на Хорхе Карраскаля. Колумбиец не испортил неординарную передачу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого игра раскрылась конкретно. «Химки» как-то оживились, ведь соперник немного расслабился после комфортных 2:0. И вышедший на замену Резиуан Мирзов отыграл один мяч спустя восемь минут после предыдущего взятия ворот. Но надо признать, что напожарил Андрей Лунёв: кипер динамовцев далеко вышел из ворот и отдал неточный пас, который и привёл к атаке на его владения. После череды передач и киксов суматоху разрулил как раз таки Мирзов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казалось бы, ну это классика – сейчас «Динамо» вновь упустит победу, а «Химки» опять отберут очки у очередной столичной команды. И парочка моментов у гостей действительно была, но лишь парочка. «Динамо» пропущенный мяч чуточку привёл в чувства, и команда вновь задвигалась – в том числе благодаря выходу на поле Муми Нгамалё.

Свежий футболист действительно прибавил «Динамо» акцентов. Нгамалё уже через несколько минут после появления получил мяч на левом фланге и прострелил в штрафную. Александр Кутицкий хитро этот пас пропустил, а Тюкавин сначала обработал и развернулся, а затем с рикошетом пробил по высоченной дуге. Такое взять нереально – ведь вратарь был уже отыгран, а Георгий Джикия не обладает ростом Питера Крауча. 3:1.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

С лучшим игроком встречи всё понятно. Не только общественности, но и Личке, который вскоре убрал Тюкавина с поля, ведь форвард свою работу сделал просто прекрасно – у него 2+1 за 84 минуты. «Химки» тем временем не сказать что расклеились, но времени по такому матчу на 3:3 у них не оказалось. Да и сил тоже. Это подтвердил пропущенный от Вячеслава Грулёва мяч на последней минуте основного времени.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Итог – «Динамо» уходит на зимний перерыв в топ-5, а «Химки» даже могут опуститься на 14-ю строчку. Сохранит ли Франк Артига работу?