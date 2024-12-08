ЦСКА обрушил впечатляющую серию «Факела». И это без Акинфеева!

ЦСКА завершил 2024 год победой, прервав в Воронеже начавшуюся безвыигрышную серию. Армейцы уходят на зимний перерыв в шести очках от топ-3. А «Факел» уступил дома впервые со 2-го тура РПЛ.

В стартовом составе ЦСКА обратили на себя внимание две перестановки. В основе вышел голкипер Тороп – Акинфеев остался в запасе из-за искусственного газона в Воронеже. В обороне вместо Лукина, чей дубль спас армейцев от поражения в матче прошлого тура с «Рубином», появился отбывший дисквалификацию Виллиан Роша. Наверное, молодому футболисту обидно после такого перформанса оказываться на скамейке. Но не отказываться же ведущего защитника из-за одной игры!

Дебют матча получился непростым для команды Марко Николича. «Факел» активно начал, либо высоко прессинговал, либо встречал армейцев в средней трети. Своей схемой 3-5-2 воронежцы перекрывали центр поля, затрудняли доставку мяча на Пьянича и вынуждали игроков ЦСКА искать пространство на флангах или отдавать передачи внешним центральным защитникам. Но по истечении 10 минут москвичи прижали воронежцев за счёт хорошего владения и впервые пробили по воротам Гудиева. Голкипер лишь со второй попытки справился с ударом Келлвена.

А вот следующий опасный момент ЦСКА превратил в гол. Тут команда Николича поймала раскрывшийся «Факел» быстрой атакой, которую здорово развил длинным переводом молодой Кисляк. Комбинация Файзуллаев – Круговой – Мусаев завершилась удачным рикошетом мяча на нападающего, который совершенно один стоял перед воротами. Мог бы успеть заварить чашку чая на воронежском морозе. Мусаев сделал слишком долгую для подобных эпизодов паузу с тремя касаниями, тем не менее Гудиев всё равно не спас хозяев. Тамерлан остаётся единственным форвардом, приносящим голы красно-синим.

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Фактически это было всё, что создал ЦСКА до перерыва. Но в целом армейцы контролировали игру. У «Факела» были проблемы как с владением, так и с возвратом мяча, команда Дмитрия Пятибратова надеялась впереди прежде всего на забросы на пару форвардов (Марков с Каштановым зачастую проигрывали единоборства трём центрбекам москвичей) и стандарты. Лучший шанс забить в первом тайме воронежцы получили как раз благодаря подаче со штрафного, после которой Сенхаджи выиграл воздух у Мойзеса и пробил в штангу. Так что и в этом случае Тороп не получил возможности показать себя.

Начало второго тайма прошло спокойно для ЦСКА, однако затем «Факел» соорудил сумасшедший момент на ровном месте. Грубая ошибка Мойзеса привела к тому, что Тороп с трудом выбил мяч из-под ног Маркова. Прямо на Каштанова. Нападающий воронежцев покатил мяч в центр штрафной на Якимова, перед которым были почти пустые ворота. Кто-то из защитников закрывал створ, но хавбек хозяев наверняка забил бы, если бы попал в створ. А вышло из-за спешки совсем неточно.

Команду Пятибратова разбудил голевой эпизод – зарядил её батарейки. Воодушевлённый «Факел» надавил, улучшил на этом отрезке владение и возврат. Однако потом ЦСКА на какое-то время успокоил игру при помощи контроля мяча. Второй гол армейцев мог забить Файзуллаев, придумавший тонкую стенку с Круговым, но не переигравший в штрафной Гудиева. Поразительно, что все удары армейцев шли в створ: семь из семи за 70 минут игры, тогда как у воронежцев было лишь одно попадание за девять попыток.

Николич тянул с заменами до самого конца, в то время как Пятибратов сделал все пять. После матча с «Ростовом» тренер ЦСКА уже объяснял, почему не спешит вводить свежие силы на поле. Тогда Марко признался: он хотел проверить, как его игроки стартового состава цепляются за мяч и выигрывают борьбу, чтобы понять, кто чего стоит. Пусть даже ценой результата. Тогда это стоило красно-синим победы и вызвало критику серба.

Только на последних минутах появились Бистрович и затем Жемалетдинов. Две паузы помогли ЦСКА сбить темп. «Факелу» уже не хватило ни энергии, ни мастерства, чтобы устроить настоящий финальный штурм. Все забросы к штрафной снимали защитники армейцев. Запомнился разве что дальний удар Юрганова – Тороп едва не отбил мяч в собственные ворота. Но ошибка голкипера, которая заставила бы Николича пожалеть об отсутствии Акинфеева, не случилась.