Судьбу «матча жизни» в РПЛ решил курьёзный гол. Похоже, Слишкович обречён

Кто бы мог подумать, что матч главных аутсайдеров РПЛ перед зимней паузой может вызвать такой интерес. «Ахмат» и «Оренбург» давно скатились в нижнюю часть таблицы и никак не могут оттуда выбраться. Команда Владимира Слишковича в последний раз и вовсе побеждала в 1-м туре — правда, тогда её тренировал Давид Деограсия. А 27 октября они запустили серию из пяти поражений. Да, во многих играх могли цепляться за ничью. Но раз за разом не везло. Вспомнить хотя бы встречу с «Зенитом», когда пропустили уже в добавленное время.

У «Ахмата» в этом плане чуть лучше: в 13-м туре победили «Ростов», а в 17-м чуть не обыграли «Динамо». Сопернику помог чудо-гол Лещука. Но всё равно ситуация плохая. Во многом этот матч решал и будущее главных тренеров: ведь в зимнюю паузу у руководства открывается идеальная возможность для замены.

Плохие новости для «Оренбурга» пришли прямо перед матчем. Выяснилось, что два важных игрока не смогут сыграть в Грозном. Речь о Мансилье и Пересе. Оба футболиста даже не попали в заявку. Так что Слишковичу пришлось экстренно создавать новые сочетания. У Ташуева дела обстояли чуть проще: команду наверняка вдохновил результат игры с «Динамо», ведь грозненцы до 90-й минуты вели в счёте. Но теперь нужно было подтверждать наработанное.

Тем удивительнее, что первый опасный момент возник как раз у гостей. Столбов, для которого этот матч был только вторым в РПЛ, подключился по правому флангу и выдал передачу на Коваленко. Полузащитник стрелял по ближнему верхнему углу, но слегка неточно. Чуть ли не в следующей атаке уже мог забивать «Ахмат»: Самородов качнул защитника и мощно пробил. Однако мяч пролетел чуть выше ворот.

В принципе агрессивный характер встречи ожидался. Обеим командам было важно победить. Да, «Оренбург» в последних матчах показал, что стал лучше действовать в обороне. Хоть и очков команде это не приносило. Однако в этой встрече нужно было бежать вперёд. Хоть и в гостях они делать это не очень привыкли. Хозяева примерно с 10-й минуты забрали мяч под контроль и постепенно начали душить соперника. На 13-й минуте грозненцы классно разыграли штрафной, Сысуев ошибся на выходе, и мяч от головы Жирова едва не залетел в ворота. Это была только первая попытка. Уже позже вторая завершится удачнее.

«Ахмат» — «Оренбург» Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат»

На 28-й минуте от гола «Оренбург» спасло исключительно мастерство Сысуева. Один из лучших игроков грозненцев Садулаев здорово убрал Прохина и пробил точно в дальний. Однако голкипер был к этому готов. Ближе к концу тайма атака оренбуржцев всё-таки вспомнила, что тоже должна что-то показать в этой встрече. Классный момент упустил Марин, пробивший точно во вратаря. А потом момент упустил Рыбчинский. Но здесь браво Опарину: хоть для него это и был первый матч в РПЛ в этом сезоне, но выглядел он очень уверенно.

Дальше наступил перерыв, после которого Ташуев подкорректировал линию атаки. Кардосо выглядел там не очень убедительно, поэтому вместо него вышел Талал. Вряд ли с этим можно связать быстрый гол, но он случился. После подачи Уткина Сысуев вновь выскочил из ворот, но отбил мяч точно на голову Жирову, который перекинул его точно в ворота.

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И это уже меняло расклад сил. «Ахмат» мог отдать мяч и удерживать преимущество. Да, с «Динамо» это не закончилось позитивно, но нынешний «Оренбург» — соперник совсем другого уровня. В общем-то, команда Ташуева так и сделала. И это пошло на пользу. Гости не особо представляли, что делать с упавшей им в ноги инициативой. С позиционной атакой всё было совсем плохо.

В итоге после пропущенного гола оренбуржцы не создали ни одного по-настоящему опасного момента. Хозяева отвечали опасными контратаками, в одной из них Иванов вовсе мог назначить пенальти, но видеоассистенты так и не позвали его смотреть повтор.

«Ахмат» заслуженно победил, набрал 13 очков и максимально приблизился к зоне стыковых матчей. «Оренбург» с восемью очками остался на дне. И, похоже, к весенней части сезона их будет готовить уже другой тренер.