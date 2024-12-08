«Краснодар» — зимний чемпион! Но после матча с «Локо» будет жаловаться на судейство

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в последней встрече первой части сезона РПЛ. «Быки» уходят на зимний перерыв лидерами, набрав, как и «Зенит», 39 очков. Железнодорожники – пятые, с отставанием в четыре очка.

Два подряд поражения привели к перестановкам в составе «Локомотива». По решению Михаила Галактионова из основы выпали ещё недавно «железный» первый номер Лантратов, а также Ньямси (француз вдобавок приболел) и Воробьёв – их места заняли голкипер Митрюшкин, Морозов и Сулейманов. А вот Мурад Мусаев не стал ничего менять после 0:3 от «Спартака».

Работа для Митрюшкина нашлась уже на четвёртой минуте игры. «Локомотив» не стал бороться за инициативу в дебюте встречи, низко сел в оборону и «привёз» себе опасный штрафной, когда Самошников сфолил на фланге – поспешил в отборе в ситуации два в два. Сперцян неожиданно решил пробить в ближний угол, вместо того чтобы подавать в штрафную. Но голкипер железнодорожников показал, что готов разгадывать любые трюки фокусника из «Краснодара».

Впрочем, этот момент был одним из немногих опасных в первом тайме. «Краснодар» владел мячом около 70% времени и территориальным преимуществом, тем не менее «быкам» не хватало командной скорости при развитии атак. Видимо, проблема в физике, о чём говорил и сам Мусаев после первого поражения в сезоне РПЛ от «Спартака». С точки зрения зрелищности от матча «Краснодара» и «Локомотива» ждали большего. Было много стыков, но мало чисто футбольных событий. В единоборствах впечатлял Черников, от которого отлетали все, включая заведённого капитана железнодорожников Баринова. Едва ли не лучший свой момент до перерыва «Краснодар» создал, когда Баринов обрезал у собственной штрафной, а Черников перехватил мяч в крутом перехвате и зарядил в дальний угол. Если бы попал, то вышел бы, возможно, самый яркий гол нынешнего чемпионата.

За 45 минут команды Мусаева и Галактионова всего по разу пробили в створ. «Локомотив» тоже не здорово бежал в контратаки, хотя Батраков в этот раз играл повыше. Однако всегда есть такое грозное оружие, как стандарты в исполнении самого результативного футболиста первого круга РПЛ. Как раз после подачи Алексея с углового «Локо» мог забить: Сильянов выиграл воздух на дальней штанге, но, к сожалению для всех персональных болельщиков Батракова, не довёл дело до хорошего удара. Нулевая ничья к перерыву – абсолютно по игре.

В начале второго тайма команда Галактионова показала зубы. Красивые, но страшные – для «быков». Ещё один розыгрыш углового завершился голевым моментом. После подачи Агкацев ошибся на выходе и едва не «привёз» пенальти в свои ворота, заехав рукой по лицу сопернику. Повезло голкиперу сборной России не только с судейским решением, но и с тем, что ему не забили в пустые ворота. Опять Сильянов был первым на мяче.

Каждый стандарт «Локомотива» заставлял болельщика «Краснодара» хвататься за сердце. Вскоре Батраков в «черниковском» подкате вырвал мяч у самого Черникова и разогнал опаснейший контрвыпад пасом на Пиняева. Вингер запорол атаку парой неудачных, жёстких обработок, и железнодорожники заработали лишь угловой. Однако после очередной классной подачи Батракова здорово сыграл на опережение и пробил головой Баринов. Тут краснодарцев спас сейв Агкацева.

У «Краснодара» совсем разладилась игра – Мусаев достаточно рано убрал с поля Сперцяна (лидер «быков» провёл на поле лишь 20 минут после перерыва). Да и Кордоба на удивление не впечатлял. Морозов с Монтесом в целом справлялись с колумбийской машиной. За четверть часа до конца и без того не самый высокий темп сбила пауза. Травмированного Монтеса увёз электрокар. Мексиканца поменял Ньямси и своим первым действием наиграл на жёлтую карточку. А на 83-й минуте стандарт принёс гол…. «Краснодару»! Незасчитанный. Кордоба наконец-то отклеился от защитников и переправил мяч в сетку, но забитый мяч был отменён из-за офсайда.

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После этого случился ещё один эпизод с судейским решением, вызвавшим возмущение Краснодара. Ненахов прервал кросс отставленной рукой, и арбитр Казарцев пошёл смотреть повтор. Весь стадион ждал пенальти, вот только рефери разглядел фол Черникова на Воробьёве в начальной стадии атаки – дал штрафной в пользу «Локо». Мусаев в конце концов вышел из себя и был удалён.

Какая же огненная концовка получилась у этого, прямо скажем, не топового по качеству матча! У «Краснодара» вдруг нашлась энергия на атаки в компенсированное время. Казарцев добавил меньше минут, чем ожидалось, и «Локо» выстоял.