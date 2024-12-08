Самый эпичный матч сезона в АПЛ! «Челси» пропустил два в дерби — и началось

«Тоттенхэм» получил четыре и снова пострадал от травм. А у Палмера очередной рекорд.

Мало кто любит смотреть футбол в записи, но если это и имеет смысл, то как раз ради такого матча. Даже если вы не болеете ни за «Тоттенхэм», ни за «Челси». Классная игра для нейтрального зрителя, в которой постоянно что-то происходило.

«Тоттенхэм» за стартовые 11 минут забил два мяча. И оба — после того как Кукурелья поскользнулся. Сначала отличился Соланке после резкого открывания на ближнюю штангу под прострел Джонсона. А затем уже Кулушевски уложил мяч аккуратно в уголочек.

После этого Кукурелья поменял бутсы, и «Челси» ответил моментально. На 17-й минуте Санчо протащил мяч по левому флангу, сместился в центр и пробил из-за штрафной. Мяч влетел в ворота от штанги. Интересно, что и в этом голе поучаствовал Кукурелья, который отдал голевую передачу.

Гол Санчо Фото: Кадр из трансляции

У «Тоттенхэма» в этом туре вернулись в основу Сон, ван де Вен и Ромеро, но последний отыграл не так много. Едва восстановившись после травмы, аргентинский защитник получил новое повреждение уже на 14-й минуте — его пришлось заменить на Дрэгушина. Причём в какой-то момент уже румын заблокировал удар Джексона и держался за ногу, но всё-таки смог продолжить игру.

В середине второго тайма на газоне оказался и Сарр. Ему в ногу шипами влетел Кайседо (он, кстати, опять начал на правом фланге обороны). Эпизод, казалось, тянул на красную карточку, но в результате арбитр не показал даже жёлтой, а VAR не стал вмешиваться.

Грубая игра Кайседо Фото: Кадр из трансляции

Интересно, что «Тоттенхэм» в этом сезоне по владению идёт в топ-2 в АПЛ (вместе с «Сити»), однако в первом тайме «Челси» контролировал мяч в два раза больше (67%). А вот по моментам преимущество до перерыва осталось за хозяевами. Удар Сона прошёл рядом с девяткой, а Соланке не забил с линии вратарской.

Удар Соланке Фото: Кадр из трансляции

А ещё после подачи с углового Сарр пробил головой в перекладину. Правда, и «Челси» вполне мог забить второй. Форстеру пришлось сделать два сейва за пять секунд. Сначала он справился с ударом Палмера, а затем — с добиванием Нету.

С начала второго тайма Кайседо вернулся в центр, а поле покинул Лавиа. Место правого защитника занял вышедший на замену Гюсто. Но классный момент сразу после перерыва «Челси» организовал с левого фланга. Кукурелья был близок к ещё одной голевой передаче, однако Санчо не забил из убойной позиции — снова спас Форстер.

Удар Санчо Фото: Кадр из трансляции

«Челси» в целом прибавил после перерыва и вскоре сравнял счёт. Помогло как раз, что Кайседо после перестановок оказался выше. Полузащитник вбежал в штрафную и заработал пенальти — Биссума снёс его, не дотянувшись до мяча. Игрок «Тоттенхэма» получил пятую жёлтую карточку и пропустит следующий матч с «Саутгемптоном». С 11 метров уверенно пробил Палмер — 2:2. Для него этот мяч стал 10-м в нынешнем сезоне АПЛ.

Фол Биссума в штрафной Фото: Кадр из трансляции

После этого «Челси» удивительным образом провалился. Защитники бросили играть по мячу, думая, что соперник в офсайде. Однако из центра поля прибежал Сон, который был в правильном положении. Кореец подобрал мяч, вошёл с ним в штрафную, но пробил чуть-чуть мимо.

А вот Энцо Фернандес не простил. Он в начале сезона потерял место в основе, но теперь набрал отличную форму — три гола и шесть ассистов в последних шести встречах во всех турнирах. На этот раз он приложился с лёта из штрафной в ближний угол. У Фостера было мало шансов справиться.

Гол Энцо Фернандеса Фото: Кадр из трансляции

Ну а в самом конце матча Палмер заработал пенальти и снова забил с 11 метров (на этот раз — «паненкой»). Причём фол Сарра выглядел бессмысленным: игрок «Челси» выбегал из штрафной в сторону углового — никакой опасности воротам не было. Палмер установил рекорд АПЛ. Полузащитник забил все 12 своих пенальти в чемпионате. Раньше 100-процентная реализация с максимумом голов была у Яя Туре (11 пенальти из 11).

В конце встречи уже «Тоттенхэм» перехватил инициативу, но его хватило лишь на один гол — Сон забил с близкого расстояния. Получилось, что «Челси» с 0:2 перевернул игру на 4:2, а закончил — 4:3. Теперь «Челси» оказался на чистом втором месте из-за ничьей в другом дерби Лондона. Отставание от «Ливерпуля» составляет четыре очка, но у команды Слота матч в запасе.