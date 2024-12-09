Герой «Спартака», оживший лидер «Динамо» или Дзюба. Кто лучший в 18-м туре РПЛ?

Завершился финальный перед длительной зимней паузой тур Премьер-Лиги. Уже скучаем по ней! И предлагаем вам выбрать, кто же лучше всех напоследок проявил себя. Вариантов хватает.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — самый достойный. По его ходу игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Маркиньос («Спартак»)
«Пари НН» приехал в гости к «Спартаку» лишь с одной целью — весь матч намертво стоять в обороне и защищать нулевую ничью. В первом тайме план выполнялся, а дальше наступило время Маркиньоса. Бразилец сконструировал все три гола красно-белых. Во-первых, элегантно перекинул мяч над подкатившимся соперником и точечно покатил на Тео Бонгонда. Во-вторых, сместился вправо и отдал предголевую в эпизоде с мячом Угальде. В-третьих, с его передачи оформил разгром Эсекьель Барко. Оценка 8,5 от Sofascore целиком заслуженна.
Кто-то другой
Мы отметили лишь главных, на наш взгляд, героев восьми матчей. Разумеется, были и другие. Возможно, вам хотелось бы особенно выделить кого-то из них? Например, героического Александра Васютина — вратарь «Акрона» совершил восемь сейвов и остановил родной «Зенит». Или спартаковцев Тео Бонгонда, Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде — каждый из них забил «Пари НН». А может, ростовчанина Николая Комличенко? За ассист и заработанный фол, после которого с поля удалили Доминика Ороза из «Крыльев Советов». Отлично себя показал и динамовский бразилец Бителло — он просто разорвал левый фланг в матче с «Химками».
Артём Дзюба («Акрон»)
Дзюба ушёл из «Зенита» весной 2022 года. За «Локомотив» против петербуржцев он играл трижды и неизменно уходил с поля без гола. Уже за «Акрон» Артём провёл в октябре на поле лишь девять минут, получив травму. И вот теперь он наконец-то огорчил бывший клуб: словно ребёнка, одурачил Родригао, высоко выпрыгнул и чётко кивнул головой в угол. Как оказалось, этот мяч стал победным. Тольяттинцы сотворили сенсацию, а 36-летнему нападающему осталось забить всего дважды, чтобы обойти Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Константин Тюкавин («Динамо» Москва)
Тюкавина наконец-то прорвало! Он не забивал в пяти последних матчах РПЛ, а тут отметился сразу дублем: сперва подправил мяч в ворота в классном подкате, затем, стоя спиной к воротам, эффектно пробил с разворота. А вдобавок ещё и выдал эстетский голевой пас пяткой на Хорхе Карраскаля. Если бы Константин играл так ярко по ходу всего чемпионата, «Динамо» точно вновь было бы одним из главных претендентов на золото. Портал Sofascore оценил его старания высоким рейтингом 8,2.
Богдан Йочич («Рубин»)
«Рубин» сотворил невозможное. И речь не только о трёх голах в гостях у махачкалинского «Динамо», хотя и это весьма круто — ранее дагестанцы столько в РПЛ не пропускали. Казанцы к 43-й минуте уступали 0:2 — тем их победа становится ещё краше. Спасибо за суперкамбэк Йочичу. Сербский полузащитник сперва откликнулся на скидку Мирлинда Даку грудью и забил сам. А затем сотворил нечто невероятное, отрезав проникающей передачей сразу четверых соперников — Дардан Шабаханджай выход один на один использовал.
Мохаммад Мохеби («Ростов»)
Весь «Ростов» отменно смотрелся на фоне «Крыльев Советов». Но Мохеби всё равно выделялся. Именно он вывел дончан вперёд: поймал офсайдную линию, убежал от Николая Рассказова и точно катнул вправо. Позже Мохаммад заработал пенальти, с которого отличился Максим Осипенко. Иранец несколько раз был близок к дублю, нанеся четыре удара по воротам. Три из них пришлись в створ. О бешеной нацеленности на результат говорят и четыре попадания в офсайд. Sofascore оценил Мохеби рейтингом 7,8.
Александр Жиров («Ахмат»)
В важнейшей битве на дне таблицы «Ахмат» забил «Оренбургу» и не пропустил сам. Оба аспекта — заслуга Жирова. Защитник шесть раз вынес мяч, совершил по два отбора и перехвата, выиграл гроссмейстерские шесть верховых дуэлей из семи, отдал пас под удар и чётко кивнул головой на стандарте, не оставив вратарю гостей шансов. У Александра ещё и удачная попытка дриблинга есть. Хорош как сзади, так и впереди — оценка 8,5 от Sofascore нисколько не завышена.
Тамерлан Мусаев (ЦСКА)
«Факел» не проигрывал в РПЛ дома аж со 2-го тура — с тех пор три очка отсюда не смогли увезти в том числе «Краснодар» (0:0) и «Динамо» (1:1). И тут в Воронеж пожаловал ЦСКА. Главным героем матча стал Мусаев. И не только благодаря единственному голу: ещё была удачная попытка дриблинга, передача под удар, два заработанных фола и аж шесть успешных единоборств из семи — вот что значит таранный нападающий. Аналитиков Sofascore впечатлила игра Тамерлана — на рейтинг 8,0.
Диего Коста («Краснодар»)
Матч тура между «Краснодаром» и «Локомотивом» голов не принёс. Зато в нём хватало борьбы, и лучше всех в этом плане себя проявил Коста — по данным RuStat, у бразильца 17 выигранных единоборств. Это лучший показатель среди всех. Диего играл с огромной самоотдачей — и с рассечённой после верховой борьбы с Евгений Морозовым головой. Настоящий боец. Ещё у него девять перехватов, ключевой пас, 20 удачных забросов из 28 и два удара по воротам, один из которых — в створ.