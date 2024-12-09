Герой «Спартака», оживший лидер «Динамо» или Дзюба. Кто лучший в 18-м туре РПЛ?

Завершился финальный перед длительной зимней паузой тур Премьер-Лиги. Уже скучаем по ней! И предлагаем вам выбрать, кто же лучше всех напоследок проявил себя. Вариантов хватает.

Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — самый достойный. По его ходу игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.