Сборная 18-го тура РПЛ. Атака «Динамо», легионеры «Спартака» и проблема «Зенита»

Завершён 18-й тур РПЛ. Это последняя символическая сборная уикенда в 2024 году. В команду героев недели попали футболисты из семи клубов – московских «Спартака», «Динамо» и ЦСКА, «Акрона», «Рубина», «Локомотива» и «Ахмата». Игроки расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-3. Главный тренер – из «Акрона».

Вратарь: Александр Васютин («Акрон»)

«Акрон» показал выдающуюся игру в обороне в матче с «Зенитом» и вдесятером удержал победу в Санкт-Петербурге. Большой вклад в этот сенсационный результат внёс голкипер тольяттинцев Васютин. Воспитанник «Зенита» сделал несколько отличных сейвов во встрече со своей бывшей командой и пропустил лишь однажды, хотя чемпион нанёс 31 удар по его воротам (в том числе девять — в створ).

Александр Васютин Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Центральный защитник: Евгений Морозов («Локомотив»)

Центральные защитники «Локомотива» Морозов и Сесар Монтес выдали очень солидную игру против Джона Кордобы в Краснодаре. Особенно стоит выделить футболиста сборной России, ведь он, в отличие от получившего травму и заменённого мексиканца, провёл полный матч. Евгений не провалился, несмотря на то что с 19-й минуты «висел» на жёлтой карточке.

Евгений Морозов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Центральный защитник: Александр Жиров («Ахмат»)

«Ахмат» одержал долгожданную победу, сыграв в обороне «на ноль». Центральный защитник Жиров преуспел и у собственных ворот, и чужих, став автором единственного гола в матче с «Оренбургом». Всего на счету Александра четыре удара, а кроме того, 9 из 11 выигранных единоборств и 14 полезных оборонительных действий (по два отбора и перехвата, один заблокированный удар и девять выносов мяча).

Александр Жиров Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)

ЦСКА стал первой со 2-го тура командой чемпионата, сумевшей победить «Факел» на его искусственном поле. Армейцы не пропустили в Воронеже, а вернувшийся после дисквалификации Виллиан Роша провёл очень качественный матч. Бразильский центральный защитник вышел победителем в 13 из 16 единоборств, сделал шесть отборов, три перехвата и девять выносов, заблокировал один удар и отдал шесть точных длинных передач.

Виллиан Роша Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Тео Бонгонда («Спартак»)

Из правофланговых игроков никто в этом туре не феерил, однако нельзя не отметить выступление Бонгонда в матче с «Пари НН». Несмотря на то что Тео вышел на поле с повышенной после болезни температурой, он выдал очень приличную игру и забил победный гол. За 74 минуты Бонгонда нанёс три удара, выиграл 7 из 10 единоборств, совершил две обводки, отдал три передачи под удар и сделал два отбора.

Тео Бонгонда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Богдан Йочич («Рубин»)

«Рубин» одержал удивительную волевую победу в Махачкале, забив три гола местному «Динамо», которое вообще мало пропускает. Камбэк казанцев с 0:2 случился во многом благодаря сербскому полузащитнику – Йочич стал автором первого гола команды и отдал голевую передачу в эпизоде с победным забитым мячом Дардана Шабанхаджая. В активе Богдана также пять отборов, два перехвата, по одному выносу и заблокированному удару.

Богдан Йочич Фото: РИА Новости

Центральный полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Ещё один классный матч от аргентинского плеймейкера «Спартака». Барко помог красно-белым разгромить «Пари НН», а сам забил третий гол команды Деяна Станковича. Во встрече с нижегородцами Эсекьель сделал больше всех передач под удар (5), пасовал с точностью 93%, сам нанёс три удара, заработал на себе три фола и вышел победителем в четырёх из шести единоборств.

Эсекьель Барко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Данил Круговой (ЦСКА)

Ещё один защитник ЦСКА, для которого успешно сложился матч с «Факелом» в Воронеже, – левый латераль Круговой. Главное действие Данила – подключение к атаке и кросс в центр штрафной, превратившийся в голевую передачу на Тамерлана Мусаева. Всего в активе Кругового два паса под удар, и в целом он надёжно закрыл свой фланг — хозяева оттуда мало что создали.

Данил Круговой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Атакующий полузащитник: Маркиньос («Спартак»)

Бразильский новичок «Спартака», у которого не было результативных действий в первом круге РПЛ, разыгрался к концу 2024 года. Вот и в матче с «Пари НН» Маркиньос отметился двумя голевыми передачами. По итогам встречи с нижегородцами у левого хавбека красно-белых четыре паса под удар, три обводки, три удара, 6 из 11 выигранных единоборств, два отбора и один перехват.

Маркиньос Фото: РИА Новости

Атакующий полузащитник: Бителло («Динамо» М)

Бразильский полузащитник поучаствовал в двух голах московского «Динамо» в ворота «Химок». Благодаря этому он догнал в списке лучших ассистентов РПЛ соотечественника Вендела из «Зенита». За один прошедший матч с химчанами Бителло умудрился отдать 10 передач под удар, кроме того, сам нанёс три удара, выиграл половину единоборств и добавил в оборонительную статистику по одному отбору и перехвату.

Бителло Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Константин Тюкавин («Динамо» М)

Тюкавин прервал пятиматчевую безголевую серию в РПЛ дублем в ворота «Химок». Вдобавок Константин поучаствовал в голе Хорхе Карраскаля – блестящий перформанс нападающего московского «Динамо»! Всего же во встрече с командой Франка Артиги динамовский бомбардир нанёс четыре удара и сделал один пас под удар.

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер: Заур Тедеев («Акрон»)

«Акрон» преподнёс громкую сенсацию в 18-м туре РПЛ, так что его тренер заслуживает включения в символическую сборную. Команда Тедеева эффективно использовала недостатки «Зенита» и забила два гола. Отлично защищалась, насколько это было возможно вдесятером после удаления на 55-й минуте. Конечно, в некоторых эпизодах тольяттинцам повезло, а в некоторых — выручил голкипер Васютин. Тем не менее в целом «Акрон» Тедеева проделал блестящую работу и наконец-то не развалился в матче с топом российского чемпионата.

Заур Тедеев Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Сборная 18-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 18-го тура Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Как обычно, в символическую сборную попали не все игроки, которые были этого достойны. Успешно сыграли в 18-м туре также защитники Максим Осипенко («Ростов»), Егор Тесленко («Рубин»), Родригу Эшковал («Акрон»), Александр Сильянов и Сесар Монтес (оба – «Локомотив»), полузащитники Мохаммад Мохеби («Ростов»), Матвей Кисляк (ЦСКА) и Стефан Лончар («Акрон»), нападающие Манфред Угальде («Спартак»), Артём Дзюба («Акрон») и Тамерлан Мусаев (ЦСКА). Кого мы забыли добавить в этот список? Пишите в комментариях.