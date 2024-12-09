«Денисов мог сказать: «Пойдём в зал». Считался талантом «Динамо», а теперь — в Медиалиге

Антон Терехов — воспитанник московского «Динамо», которого называли одним из самых перспективных в своём поколении. Однако раскрыться помешали травмы, и через аренды и низшие лиги он оказался в медиафутболе. В интервью «Чемпионату» Антон рассказал о своём пути в «Динамо», жёстком Игоре Денисове и на собственном опыте объяснил, почему «Тамбов» времён РПЛ — катастрофа.

«Кобелев доверял молодым, для него не имели значения возраст и опыт»

— Ты дорос до взрослого футбола в «Динамо». Тебя котировали как талантливого молодого игрока?

— У меня и правда всё очень быстро развивалось. Я играл в академии за старший, 1997-й, год. Это сыграло на руку. Потом попал в дубль, хорошо себя проявил и дебютировал в 18 лет, когда Андрей Кобелев был главным тренером «Динамо». Он любил молодых игроков и давал шанс, если ты соответствовал уровню. Оставалось только его зацепить.

Обладал ли я каким-то неординарным талантом? Да нет. Просто хорошие качества: скорость, дриблинг. Наверное, за счёт этого и выделялся среди молодёжи.

Антон Терехов в «Динамо» Фото: ФК «Динамо»

— Кобелев давал дорогу молодым?

— Много молодых ребят при нём дебютировали и раскрылись. Кокорин, например. Андрей Николаевич доверял молодёжи, для него не имели значения возраст и опыт. Если ты хорошо выглядел в тренировочном процессе, товарищеских матчах, проявлял себя на сборах, он давал заслуженный шанс.

— Ты тоже предчувствовал, что дебют скоро случится?

— Меня уже подтягивали. Весь тренировочный процесс я был с основной командой, а играл за дубль. Понимал, что, если всё будет продолжаться в том же духе, в какой-то момент получу шанс. Когда Ташаев травмировался, крайним на эту позицию остался я. Дождался шанса, головой понимал, что рано или поздно это произойдёт.

— Примерно в то же время в академии тренировались Тюкавин, Ненахов, Лещук.

— Тюкавин помладше, я не знал его в то время. А с Лещом и Ненахом мы всегда общались. У нас разница в возрасте год-два. И всегда мы были рядом, на всех играх, в академии и дубле.

— Для тренеров в то время ты был на одном уровне с ними?

— Ну, я не сравниваю себя с Лещуком, потому что он вратарь. Тюкавина молодым не видел — только в дубле и на тренировках с основой. Ненахова после дубля в «Динамо» не взяли дальше, и он уехал в другую команду. Конечно, все выделялись, без таланта ты не можешь играть. Плюс ребята довольно работоспособные. Они молодцы, вот сейчас играют в Премьер-Лиге.

— Дебют за «Динамо» наполнил гордостью?

— Узнал об этом за два дня до игры. После травмы Ташаева меня поставили к стартовому составу на тренировке. Уже понимал, что буду играть. Переговорил с тренером, он сказал, что главное — спокойствие. Но мандраж, волнение были. Первая игра за такой клуб, при болельщиках, ещё и состав тогда был именитый. Однако волнение ушло сразу, с первого касания мяча. Насколько помню, дебют получился неплохим, хоть и проиграли «Крыльям». Но ощущения, конечно, непередаваемые. Запомнил на всю жизнь.

«Если вы с клубом не видите общих интересов, то и разговаривать не надо»

— После Кобелева команду возглавляли Хохлов, Новиков, Шварц. Понимаешь, почему при них заиграть не удалось?

— Хохлов давал мне возможность играть, я и дебютный гол забил при нём, несколько матчей в стартовом составе провёл. Однако потом меня подкосила травма: пропустил в общей сложности полтора года. Это больше, чем Новиков и Хохлов тренировали в «Динамо». После первой операции хорошо восстановился, забивал, отдавал. Но потом получил вторую травму. И после неё ушёл в аренду. При Шварце играл немного, меня это напрягало, и я снова попросился в аренду — перешёл в «Тамбов». А когда вернулся, уже и контракт заканчивался. Шварц сказал, что могу искать другой вариант.

— После травмы Шварц на тебя уже не рассчитывал?

— До повреждения я немного поиграл. Потом, может, немного поспешил с арендой в «Тамбов». Не знал даже, куда переходил, потому что «Тамбов» того времени — катастрофа. Наверное, правильнее было остаться и переждать, играя не так много.

Однако я поторопился, ушёл в аренду. Она была ужасной. Хоть я и играл, но команда была очень слабая, проявить себя было тяжело. Потом «Динамо» просто не захотело продлевать контракт.

— Шварц ведь тоже доверял молодым. У тебя не срослось только из-за травм?

— Когда он только пришёл, всё было неплохо. Однако у меня было ощущение, что играл мало. Из-за этого нервничал и злился. А когда игрок просится в аренду, конечно, на него особо не будут рассчитывать. Дождался открытия трансферного окна и первым делом хотел уйти — молодой, амбициозный, немного неправильно поступил. А Шварц сделал ставку на более молодых, тогда уже подходило поколение Тюкавина и Захаряна. Их подтягивали, и они раскрылись.

Арсен Захарян с Сандро Шварцем Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— После «Тамбова» ты сам хотел сделать ещё одну попытку в «Динамо» или тоже понимал, что лучше уйти?

— Когда аренда заканчивалась, был разговор о продлении контракта. Мне сказали, что его не будет. Я дотренировался, отработал контракт — и всё. Это был быстрый разговор. Если вы с клубом не видите общих интересов, то и разговаривать не надо. Доработал контракт — и свободен.

— При Новикове «Динамо» выходило в квалификацию еврокубков. Была мечта сыграть там?

— Конечно, мне хотелось сыграть в Лиге Европы. Это другая атмосфера, совсем другие эмоции. Было близко, но, к сожалению, не получилось. А сейчас вообще никто не знает, когда это будет.

— Вылет «Динамо» от тбилисского «Локомотива» тогда многих шокировал. Можешь объяснить его?

— Это футбол, такое бывает. Возможно, сказался недостаток опыта игры в еврокубках. Нельзя ведь сказать, что грузинский «Локомотив» сильнее «Динамо». Конечно, нет. Если сравнить уровень и стоимость игроков, всё можно понять. Но в футболе всё может решиться в один день. Не хватило международного опыта.

— Когда ты молодым пытался закрепиться в основе «Динамо», помогали опытные игроки — Шунин, Денисов?

— Конечно, им нужно отдать должное. За то время, что я был в «Динамо», повстречал очень много профессионалов, таких как Антон Шунин, Игорь Денисов, Ионов, Алекс Бюттнер, Габулов, Самба, Жирков, Ещенко. И все они очень хорошо относились к молодым, советовали.

Однако можно что угодно говорить, но и своим примером тоже нужно показывать. И тут номер один — Игорь Денисов. Он своим примером, своими действиями показывал, как нужно готовиться, тренироваться, что делать после тренировок. Он человек-легенда, мастер своего дела. Игорь всегда был эмоциональным. В основной команде взрослые футболисты, все играют за результат, за болельщиков, за деньги — всё было очень жёстко. Игорь мог увидеть и сказать: «Всё, пойдём в зал». Если на тренировках ты немножко расслаблен, тебя могли очень быстро привести в чувство. В «Динамо» это очень быстро делали. Ты не должен был терять мячи и мешать тренировочному процессу.

Игорь Денисов Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— По большей части это делали именно опытные футболисты?

— Конечно. Но и тренеры — тоже. И Хохлов, и Кобелев, и Шварц. Они очень эмоциональные. Но когда есть опытные игроки, они тоже очень быстро могут встряхнуть.

— В такие моменты не возникало обиды, непонимания?

— Да нет, а чего обижаться? Когда ты тренируешься с такими игроками, хочешь учиться. Да и никто никогда не переходил на личности. Жалоб точно нет.

— Один из лидеров того «Динамо» — Александр Ташаев. Один сезон у него получился прямо прорывным.

— Он действительно был талантливым футболистом. Сколько сыграл за «Динамо», в сборную вызывался. Был сезон, да, когда всё получалось, всё летело.

— Но потом всё это сошло на нет и закончилось завершением карьеры в молодом возрасте. Переход в «Спартак» был ошибкой?

— На тот момент перейти в «Спартак» — пик российской карьеры футболиста. И отказываться от такого… Я могу его понять, это был новый вызов, шаг вперёд. Конечно, хочется попробовать. Ташаев выдал максимум в том сезоне за «Динамо» и захотел попробовать что-то новое. Но с чем он там не справился, лучше у него спросить. В «Спартаке» другое давление, уровень мастерства конкурентов выше.

— На его месте ты пошёл бы в «Спартак»?

— Это из области фантастики. Но если представлять, наверное, принял бы такое же решение. Для каждого спортсмена важен новый вызов. Единственное, что могло не дать перейти в «Спартак», — отношения между клубами и болельщиками. Но это ведь шаг вперёд для развития. Наверное, сейчас переход в «Спартак» из «Динамо» не был бы шагом вперёд. «Динамо» сейчас борется за чемпионство, а на тот момент сильнее был «Спартак». Всем хочется попробовать себя на другом уровне.

Александр Ташаев в «Динамо» и «Спартаке» Фото: «Чемпионат»

«Лучше бы я сидел на лавке в «Динамо», чем играл в «Тамбове». Это катастрофа»

— У тебя была аренда в «Крылья». Рассчитывал прокачать карьеру?

— Остался доволен той арендой. В любом случае я сыграл там больше, чем сыграл бы в «Динамо». Конечно, всегда хочется большего. Но это был для меня новый опыт, новый город, игроки, тренер — тогда руководил Божович. Это плюс для меня.

— В «Тамбове» было не так?

— Аренду в «Тамбов» мне предложил агент. Наверное, он сам не понимал, что там происходило. Однако я согласился после разговора с тренером. Он сказал, что я буду много играть. И не обманывал ведь, но я не знал, насколько слабым будет уровень футболистов и какие задачи решает «Тамбов». Наверное, точно никаких спортивных задач клуб не преследовал — какие-то другие, потусторонние вещи. Это очень сильно мешало.

Условия для тренировок были ужасные. Тот «Тамбов» — катастрофа, не команда Премьер-Лиги. Были отдельные игроки: Юра Бавин, Карапузов приходили за игровой практикой, однако тоже столкнулись с этим. Никто не ожидал, что будет так. Приезжали люди, которые в профессиональном футболе не играли, кто-то вообще только начал как будто. Лучше бы я сидел на лавке в «Динамо», чем играл за «Тамбов».

— Для прогресса молодого футболиста совсем неподходящие условия?

— Никакого прогресса, только нервы тратить в такой обстановке. Финансовых проблем у меня не было, потому что всю зарплату выплачивало «Динамо». Было другое, происходили непонятные вещи. Ведём 1:0, выходит парнишка и приносит пенальти в наши ворота. Потом всё это даже проверялось, а дыма без огня не бывает. Вот эти нефутбольные и неправильные вещи были, это чувствовалось. Кто-то правда пришёл за игровой практикой, а там ребята из команд, которых я даже не знаю.

«Тамбов» на стадионе в Саранске Фото: ФК «Тамбов»

— Когда ты говоришь про проверки, ты имеешь в виду договорные матчи, подкупы?

— Проверяли игроков, которые странно действовали на поле. Выходили, «привозили» пенальти. Не знаю, чем это всё закончилось. Очень странно оказаться в команде РПЛ, если у тебя даже в Первой лиге матчей нет. Кто туда приводил игроков — большой вопрос.

— Быстро пожалел, что поехал в «Тамбов»?

— Конечно. Я был очень недоволен, а вернуться было нельзя. Можно сказать, что мучился там.

— Когда уходил из «Динамо», чувствовал разочарование?

— Мне всё объяснили, мы с клубом не нашли общего знаменателя. Закончился контракт, и я пришёл к Новикову в «Нефтехимик». Обидно уходить из клуба, где ты с самого детства, но это жизнь. Иногда нужно принимать и такие решения, двигаться дальше.

— Главная причина — травмы?

— Наверное, можно так сказать, но я бы не хотел сильно акцентировать на этом внимание. С другой стороны, в общей сложности я пропустил 14-15 месяцев. Это достаточно большое время без футбола, тренировок.

«В Медиалиге получаю удовольствие, но двери в профессиональный футбол открыты»

— Теперь ты в Медиалиге. Как тебе там?

— Отлично. Я удивлён уровнем некоторых команд, темпом игры, условиями и инфраструктурой, которую лига предоставляет. Я получаю удовольствие. Медиалига очень быстро набирает обороты. Видим, что игроки из профессиональных команд туда переходят. Инфраструктура, натуральные поля, болельщики. Я доволен.

— Не было мысли: «Как я сюда попал?»?

— Да нет. Я переходил в 2DROTS осознанно. У меня были предложения и возможности остаться в профессиональном футболе. Но я думаю, что уровень Первой и Второй лиг очень переоценён. Команды Медиалиги рядом, топ-4 — уровень этих лиг. Это доказывают Кубок России и шоу-матчи. Плюс я не хотел уезжать из Москвы, а все предложения были из других городов. Последним моим клубом была «Чайка», и я разочаровался в уровне Второй лиги. Хотелось попробовать что-то новое.

— У тебя есть эта жилка медийности, необходимая там открытость?

— Я открытый человек. Соглашаюсь на разговоры, стараюсь показывать свою жизнь. Конечно, я только туда перешёл, и некоторые моменты для меня в новинку. Но в этом плане тоже интересно развиваться. Тем и интересна Медиалига.

Антон Терехов Фото: Из личного архива Терехова

— Тебя называют лучшим трансфером в истории 2DROTS.

— Просто переход получился достаточно быстрым, болельщики очень хорошо приняли. В дебютной игре удалось отметиться победным голом в Кубке России. Потом забил победный в дерби с «Амкалом». Дошли с командой до финала, сложились хорошие отношения с болельщиками.

— По зарплатам Медиалигу можно сравнить с профессиональным футболом?

— С РПЛ Медиалигу вообще сравнивать нельзя, это другой уровень по условиям, инфраструктуре и так далее. А финансовый уровень лучших команд Медиалиги — это ФНЛ. Зарплаты уровня Первой-Второй лиг.

В каждой команде всё индивидуально. Понятно, что в «Урале» или «Балтике» зарплаты выше — они играли и будут играть в РПЛ. Но знаю, что с командами второй восьмёрки Первой лиги разницы почти нет. Про Вторую лигу и говорить не надо. Плюс премиальные, бонусы.

— В дубле «Динамо» ты играл с Иваном Зириковым, который до недавнего времени выступал в Медиалиге. С ним советовался?

— Да, он меня сюда очень звал, когда играл в «Броуках». Рассказывал, как тут всё, что всё развивается и интересно. От него узнавал о Медиалиге.

— Он вернулся в профессиональный футбол — в «Динамо» Санкт-Петербург. У тебя есть такие планы?

— Двери в профессиональный футбол для меня не закрыты. Если кто-то позовёт, появится хороший вариант, почему нет? Я же не заканчивал. Это понимают и президенты 2DROTS. Контракт у меня до лета. Пока никто не звонил, но всегда могу переговорить и обсудить.

— Директор академии «Динамо» называл тебя одним из лучших. В глубине души нет разочарования, что Захарян и Тюкавин — «там», а ты — в Медиалиге?

— Может, у каких-то людей такое есть. Но я принимаю реальность и не завидую ребятам. Я за них рад. Если буду думать, почему так получилось, всю жизнь проведу в апатии. Ты ведь тоже мог работать на Sky Sports или быть президентом «Чемпионата». У людей складывается всё по-разному, и нужно отталкиваться от того, что имеешь на данный момент, сегодня. С Костей и Арсеном мы на связи, поздравляем друг друга. Но у каждого свой путь. Дай бог им удачи, побед. Огромного разочарования у меня нет. Всё, конечно, могло сложиться иначе. Однако теперь нужно наслаждаться сегодняшним днём. Жизнь сама приведёт тебя туда, куда надо. Тут уже повезёт или нет. На каждого крутого всегда найдётся кто-то ещё круче. Чего завидовать, обижаться?

«В «Динамо» вернусь бесплатно, платить не надо!»

— По твоим социальным сетям видно, что ты довольно много путешествуешь.

— Стараюсь уезжать в отпуске. Побывал много где ещё и по спортивным моментам, в академии «Динамо» очень часто были турниры в Европе. А сам… Есть куда ещё долететь, много где не был. Но и, наверное, относительно много где уже был.

— Лучшая страна, где ты был туристом?

— Недавно был в Эмиратах, в Дубае. Очень классно, зимой нравится. Та же Турция, перезагрузиться в отпуске — то, что нужно. Бодрум, Белек. Конечно, Италия. Если есть возможность, обязательно нужно доехать. Есть желание долететь на Бали, всё не получается. Наверное, это будет следующим местом. Туда много кто переезжает, ездит отдыхать. Вот в Таиланде мне не понравилось. Если это то же самое, наверное, мне не зайдёт. Но говорят, что различия есть.

— Довольно много русскоговорящих людей там.

— Их сейчас везде много.

— Активно следишь за большим футболом?

— Стараюсь. Слежу за «Динамо», за РПЛ. Чуть меньше стал смотреть за ФНЛ. Конечно, европейский футбол. Куда-то приглашают на съёмки, нужно быть в теме.

— За «Динамо» прямо болеешь в России?

— Конечно. Очень обидным был тот сезон, когда могли стать чемпионами. В последней игре так всё решилось. Я со многими на связи, важные матчи стараюсь смотреть, читать новости.

Антон Терехов Фото: Из личного архива Антона Терехова

— Многие говорят, что этот сезон пока складывается даже более удачно.

— Сейчас только заканчивается первая часть чемпионата. «Зенит» теряет очки, все чуть-чуть приближаются. Всё будет решаться в концовке. Но «Динамо» молодцы, ничего не скажешь. Симбиоз молодости, опыта, иностранцев и тренера даёт результат.

— Если совсем мечтать: хотел бы вернуться?

— Ха-ха! Да я бесплатно туда вернусь. Не нужно платить! Готов любой ценой в «Динамо». Думаю, каждый хотел бы этого на моём месте. Но если оценивать трезво, это очень маловероятно. Но в жизни всё бывает, время ещё есть.