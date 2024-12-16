Как дорогие новички летнего окна РПЛ играют в сезоне. Разочаровал не только Соболев

Клуб РПЛ потратили в общей сложности € 131,6 млн на приобретение футболистов в летнее трансферное окно. Рассказываем, как самые дорогие новички проявили себя в первой части сезона. Статистика некоторых удивляет со знаком минус.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Эсекьель Барко празднует гол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Красно-белые выложили за аргентинца € 14 млн и вряд ли хоть раз об этом пожалели. Барко провёл в РПЛ 1510 минут — третий результат в «Спартаке» (второй — среди полевых футболистов). Он занимает второе место в команде по голам (восемь) и по системе «гол+пас» (14 очков). А ещё это лучший ассистент в «Спартаке» (шесть результативных передач). Средний балл Барко от SofaScore — 8,2. Это лучший футболист чемпионата России по этому показателю. Эксперты сходятся во мнении, что приезд такого умного и качественного футболиста сказался на результативности Манфреда Угальде.

Лусиано Гонду («Зенит»)

Лусиано Гонду забил шесть мячей в этом сезоне Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё один аргентинец, попавший в этот список. «Зенит» заплатил за Гонду € 12 млн — чуть меньше, чем «Спартак» за Барко. Правда, Эсекьель дебютировал в РПЛ во 2-м туре, а Лусиано — в 7-м. Гонду начал очень прилично — забил в трёх встречах чемпионата России подряд. Но после этого нападающий сбавил темп — всего два гола в следующих девяти турах. Серия Лусиано без забитых мячей составляет четыре матча. Плюс в последнее время он потерял место в стартовом составе, ведь в трёх предыдущих турах выходил на поле со скамейки. Несмотря на это, Гонду делит второе место с Матео Кассьеррой по голам за «Зенит» в нынешнем сезоне (каждый из них забил по шесть раз).

Александр Соболев («Зенит»)

Когда Александр Соболев забьёт первый мяч за «Зенит» в РПЛ? Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Пока этот трансфер нисколько себя не оправдал. «Зенит» заплатил «Спартаку» € 10 млн, а Соболев до сих пор не совершил ни одного результативного действия в РПЛ. Уже и вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук забил, а Александр — нет. Соболев отыграл 11 матчей за «Зенит», но попал в стартовый состав всего пять раз. Суммарно он провёл на поле 393 минуты и заработал две жёлтые карточки. Вряд ли «Зенит» переманивал форварда «Спартака» ради таких смешных цифр. Но пока Соболев так и не стал игроком стартового состава. Плюс он не приносит пользу после выходов на замену, как это раньше делал Иван Сергеев. Интересно, надолго ли Соболев задержится в Санкт-Петербурге.

Диего Коста («Краснодар»)

Диего Коста (справа) в матче со «Спартаком» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Быки» выложили за игрока линии обороны € 7,5 млн. С того момента представить защиту «Краснодара» без этого футболиста тяжело. 17 матчей в РПЛ (все — в стартовом составе), 1530 минут на поле (третий результат в команде), третий в команде по оценке от SofaScore (7,36). Диего занимает первое место в «Краснодаре» по количеству точных передач в среднем за встречу (52,4) и по количеству точных длинных передач (4,5). Второй в команде по отборам (2,1) и четвёртый — по перехватам (0,9). А ещё у «Краснодара» 10 сухих матчей в сезоне — заслуга всей линии обороны и вратаря.

Максим Глушенков («Зенит»)

Максим Глушенков великолепно стартовал в сезоне Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Глушенков так сильно начал сезон, что заплаченные за него деньги (€ 6,5 млн) казались смешными. Он забил в каждом из первых четырёх туров (семь голов) и приплюсовал к этому две голевые передачи. Максим с большим запасом был лучшим футболистом стартового отрезка РПЛ. А потом в дело вмешались травмы. Сначала Глушенков сломал руку, потом получил мышечное повреждение. На этом этапе Максим дал пару резонансных интервью, которые потом обсуждали в течение нескольких дней. Глушенков полноценно вернулся в строй только в конце ноября и выдал хороший матч с «Крыльями Советов» (гол+пас). Но в конце года он смотрелся не так ярко, как в начале сезона, хотя там был просто ураганный темп.

Сесар Монтес («Локомотив»)

Трансфер Сесара Монтеса оставляет вопросы Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Защитник сборной Мексики поначалу неплохо смотрелся в РПЛ. Казалось, что «Локомотив» приобрёл качественного футболиста за € 6 млн. Но к концу года Монтес значительно сбавил. Возможно, сказались утомительные перелёты в сборную и обратно. Особенно запомнилась его недавняя игра во встрече с «Химками», где Сесар был просто ужасен. Если обратить внимание на средний балл от SofaScore, то Монтес не входит даже в топ-15 среди игроков «Локомотива». Его нет в первой пятёрке железнодорожников ни по отборам, ни по перехватам.

Сергей Волков («Зенит»)

Сергей Волков (справа) выбыл из строя на длительное время Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В этом сезоне фланговый защитник принял участие всего в трёх матчах РПЛ и провёл на поле в общей сложности 125 минут. Сергей не стал основным футболистом «Зенита», а потом порвал «кресты» и вылетел на длительный срок. Кстати, в августе главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак публично раскритиковал футболиста: «Волков выпадает из игры. Допускает много ошибок. Возможно, адаптация. Возможно, функциональное состояние. Нужно больше работать». «Зенит» купил россиянина за € 5 млн, но первый сезон новичка в команде получился очень тяжёлым.

Маркиньос («Спартак»)

Маркиньос разыгрался к концу года Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поначалу трансфер Маркиньоса выглядел как разочарование. Деян Станкович очень хотел видеть в «Спартаке» футболиста, с которым работал в «Ференцвароше». Ради этого руководство красно-белых не пожалело € 5 млн. В первых 12 встречах в РПЛ бразилец не совершил ни одного результативного действия. Не таких цифр ждёшь от атакующего футболиста. Правда, Маркиньос прибавил к концу года, как и весь «Спартак». Он отдал две голевые передачи в матче с «Локомотивом», а потом ещё две — с «Пари НН». Забить, правда, пока так и не удалось, но видно, как Станкович верит в этого парня. Маркиньос регулярно играет в основе, начиная с октября.

Артур Гомес («Динамо» М)

Артур Гомес продуктивно играл в матчах с «Химками» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бразилец — самый дорогой новичок «Динамо» в летнее трансферное окно. Артур дебютировал в РПЛ в середине сентября и провёл за это время 11 встреч (девять — в стартовом составе). У футболиста был хороший отрезок в конце октября, когда он забил по одному мячу в матчах с «Рубином» и «Химками». Обе игры прошли в гостях. А в конце года Артур отдал голевую передачу во встрече с «Факелом» и в домашнем матче с «Химками». Любопытно, что он занимает только девятое место в команде по среднему количеству ударов за игру (1,1). Трансфер Гомеса обошёлся «Динамо» в € 5 млн.

Джованни Гонсалес («Краснодар»)

Джованни Гонсалес пока чаще сидит в запасе, чем играет Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Если за приобретение Диего Косты «Краснодару» можно поставить плюс, то о трансфере Гонсалеса так не скажешь. «Быки» выложили за уругвайца € 4 млн, а он с того момента провёл всего один матч в стартовом составе. Пока Гонсалес полностью проигрывает конкуренцию опытному Сергею Петрову и регулярно выходит на замену. Джованни провёл на поле всего 291 минуту, хотя его, вероятно, брали под основу. Для сравнения — 33-летний Петров отбегал уже 1265 минут. Оценка Гонсалеса от SofaScore — 6,6 балла, Петрова — 7,08.