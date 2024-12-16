Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Как самые дорогие новички РПЛ лета-2024 играют в сезоне-2024/2025: Барко, Соболев, Гонду, Глушенков, Коста, Маркиньос, Монтес

Как дорогие новички летнего окна РПЛ играют в сезоне. Разочаровал не только Соболев
Кирилл Закатченко
Как дорогие новички играют в сезоне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Барко оправдывает вложенные в него деньги, Монтес — нет.

Клуб РПЛ потратили в общей сложности € 131,6 млн на приобретение футболистов в летнее трансферное окно. Рассказываем, как самые дорогие новички проявили себя в первой части сезона. Статистика некоторых удивляет со знаком минус.

Выбираем лучшего игрока 18-го тура РПЛ:
Герой «Спартака», оживший лидер «Динамо» или Дзюба. Кто лучший в 18-м туре РПЛ?
Рейтинг
Герой «Спартака», оживший лидер «Динамо» или Дзюба. Кто лучший в 18-м туре РПЛ?

Эсекьель Барко («Спартак»)

Эсекьель Барко празднует гол

Эсекьель Барко празднует гол

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Красно-белые выложили за аргентинца € 14 млн и вряд ли хоть раз об этом пожалели. Барко провёл в РПЛ 1510 минут — третий результат в «Спартаке» (второй — среди полевых футболистов). Он занимает второе место в команде по голам (восемь) и по системе «гол+пас» (14 очков). А ещё это лучший ассистент в «Спартаке» (шесть результативных передач). Средний балл Барко от SofaScore — 8,2. Это лучший футболист чемпионата России по этому показателю. Эксперты сходятся во мнении, что приезд такого умного и качественного футболиста сказался на результативности Манфреда Угальде.

Лусиано Гонду («Зенит»)

Лусиано Гонду забил шесть мячей в этом сезоне

Лусиано Гонду забил шесть мячей в этом сезоне

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё один аргентинец, попавший в этот список. «Зенит» заплатил за Гонду € 12 млн — чуть меньше, чем «Спартак» за Барко. Правда, Эсекьель дебютировал в РПЛ во 2-м туре, а Лусиано — в 7-м. Гонду начал очень прилично — забил в трёх встречах чемпионата России подряд. Но после этого нападающий сбавил темп — всего два гола в следующих девяти турах. Серия Лусиано без забитых мячей составляет четыре матча. Плюс в последнее время он потерял место в стартовом составе, ведь в трёх предыдущих турах выходил на поле со скамейки. Несмотря на это, Гонду делит второе место с Матео Кассьеррой по голам за «Зенит» в нынешнем сезоне (каждый из них забил по шесть раз).

«Зенит», что происходит?
Дзюба «прибил» «Зенит» в Петербурге! Победа «Акрона» героическая вдвойне
Дзюба «прибил» «Зенит» в Петербурге! Победа «Акрона» героическая вдвойне

Александр Соболев («Зенит»)

Когда Александр Соболев забьёт первый мяч за «Зенит» в РПЛ?

Когда Александр Соболев забьёт первый мяч за «Зенит» в РПЛ?

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Пока этот трансфер нисколько себя не оправдал. «Зенит» заплатил «Спартаку» € 10 млн, а Соболев до сих пор не совершил ни одного результативного действия в РПЛ. Уже и вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук забил, а Александр — нет. Соболев отыграл 11 матчей за «Зенит», но попал в стартовый состав всего пять раз. Суммарно он провёл на поле 393 минуты и заработал две жёлтые карточки. Вряд ли «Зенит» переманивал форварда «Спартака» ради таких смешных цифр. Но пока Соболев так и не стал игроком стартового состава. Плюс он не приносит пользу после выходов на замену, как это раньше делал Иван Сергеев. Интересно, надолго ли Соболев задержится в Санкт-Петербурге.

Диего Коста («Краснодар»)

Диего Коста (справа) в матче со «Спартаком»

Диего Коста (справа) в матче со «Спартаком»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Быки» выложили за игрока линии обороны € 7,5 млн. С того момента представить защиту «Краснодара» без этого футболиста тяжело. 17 матчей в РПЛ (все — в стартовом составе), 1530 минут на поле (третий результат в команде), третий в команде по оценке от SofaScore (7,36). Диего занимает первое место в «Краснодаре» по количеству точных передач в среднем за встречу (52,4) и по количеству точных длинных передач (4,5). Второй в команде по отборам (2,1) и четвёртый — по перехватам (0,9). А ещё у «Краснодара» 10 сухих матчей в сезоне — заслуга всей линии обороны и вратаря.

Судья принял два решения, которые не понравились «Краснодару»:
«Краснодар» — зимний чемпион! Но после матча с «Локо» будет жаловаться на судейство
«Краснодар» — зимний чемпион! Но после матча с «Локо» будет жаловаться на судейство

Максим Глушенков («Зенит»)

Максим Глушенков великолепно стартовал в сезоне

Максим Глушенков великолепно стартовал в сезоне

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Глушенков так сильно начал сезон, что заплаченные за него деньги (€ 6,5 млн) казались смешными. Он забил в каждом из первых четырёх туров (семь голов) и приплюсовал к этому две голевые передачи. Максим с большим запасом был лучшим футболистом стартового отрезка РПЛ. А потом в дело вмешались травмы. Сначала Глушенков сломал руку, потом получил мышечное повреждение. На этом этапе Максим дал пару резонансных интервью, которые потом обсуждали в течение нескольких дней. Глушенков полноценно вернулся в строй только в конце ноября и выдал хороший матч с «Крыльями Советов» (гол+пас). Но в конце года он смотрелся не так ярко, как в начале сезона, хотя там был просто ураганный темп.

Сесар Монтес («Локомотив»)

Трансфер Сесара Монтеса оставляет вопросы

Трансфер Сесара Монтеса оставляет вопросы

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Защитник сборной Мексики поначалу неплохо смотрелся в РПЛ. Казалось, что «Локомотив» приобрёл качественного футболиста за € 6 млн. Но к концу года Монтес значительно сбавил. Возможно, сказались утомительные перелёты в сборную и обратно. Особенно запомнилась его недавняя игра во встрече с «Химками», где Сесар был просто ужасен. Если обратить внимание на средний балл от SofaScore, то Монтес не входит даже в топ-15 среди игроков «Локомотива». Его нет в первой пятёрке железнодорожников ни по отборам, ни по перехватам.

Сергей Волков («Зенит»)

Сергей Волков (справа) выбыл из строя на длительное время

Сергей Волков (справа) выбыл из строя на длительное время

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В этом сезоне фланговый защитник принял участие всего в трёх матчах РПЛ и провёл на поле в общей сложности 125 минут. Сергей не стал основным футболистом «Зенита», а потом порвал «кресты» и вылетел на длительный срок. Кстати, в августе главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак публично раскритиковал футболиста: «Волков выпадает из игры. Допускает много ошибок. Возможно, адаптация. Возможно, функциональное состояние. Нужно больше работать». «Зенит» купил россиянина за € 5 млн, но первый сезон новичка в команде получился очень тяжёлым.

Позиция правого защитника — проблемная в РПЛ:
В РПЛ появилась дефицитная позиция. У «Спартака», «Зенита» и других топов — одна задача
В РПЛ появилась дефицитная позиция. У «Спартака», «Зенита» и других топов — одна задача

Маркиньос («Спартак»)

Маркиньос разыгрался к концу года

Маркиньос разыгрался к концу года

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поначалу трансфер Маркиньоса выглядел как разочарование. Деян Станкович очень хотел видеть в «Спартаке» футболиста, с которым работал в «Ференцвароше». Ради этого руководство красно-белых не пожалело € 5 млн. В первых 12 встречах в РПЛ бразилец не совершил ни одного результативного действия. Не таких цифр ждёшь от атакующего футболиста. Правда, Маркиньос прибавил к концу года, как и весь «Спартак». Он отдал две голевые передачи в матче с «Локомотивом», а потом ещё две — с «Пари НН». Забить, правда, пока так и не удалось, но видно, как Станкович верит в этого парня. Маркиньос регулярно играет в основе, начиная с октября.

Артур Гомес («Динамо» М)

Артур Гомес продуктивно играл в матчах с «Химками»

Артур Гомес продуктивно играл в матчах с «Химками»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бразилец — самый дорогой новичок «Динамо» в летнее трансферное окно. Артур дебютировал в РПЛ в середине сентября и провёл за это время 11 встреч (девять — в стартовом составе). У футболиста был хороший отрезок в конце октября, когда он забил по одному мячу в матчах с «Рубином» и «Химками». Обе игры прошли в гостях. А в конце года Артур отдал голевую передачу во встрече с «Факелом» и в домашнем матче с «Химками». Любопытно, что он занимает только девятое место в команде по среднему количеству ударов за игру (1,1). Трансфер Гомеса обошёлся «Динамо» в € 5 млн.

В последнем матче «Динамо» в году феерил не Гомес:
Лучший матч Тюкавина в сезоне! «Динамо» ярко стёрло «Химки» в последней игре года. Видео
Лучший матч Тюкавина в сезоне! «Динамо» ярко стёрло «Химки» в последней игре года. Видео

Джованни Гонсалес («Краснодар»)

Джованни Гонсалес пока чаще сидит в запасе, чем играет

Джованни Гонсалес пока чаще сидит в запасе, чем играет

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Если за приобретение Диего Косты «Краснодару» можно поставить плюс, то о трансфере Гонсалеса так не скажешь. «Быки» выложили за уругвайца € 4 млн, а он с того момента провёл всего один матч в стартовом составе. Пока Гонсалес полностью проигрывает конкуренцию опытному Сергею Петрову и регулярно выходит на замену. Джованни провёл на поле всего 291 минуту, хотя его, вероятно, брали под основу. Для сравнения — 33-летний Петров отбегал уже 1265 минут. Оценка Гонсалеса от SofaScore — 6,6 балла, Петрова — 7,08.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android