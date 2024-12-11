Гвардиола-игрок мечтал о «Ювентусе». Но клуб его цинично «кинул»

Хосеп Гвардиола с 2001 по 2003 год выступал в чемпионате Италии. Полузащитник играл за «Брешию» и «Рому». Однако карьера Пепа могла сложиться иначе. Гвардиола находился в шаге от перехода в «Ювентус». Почему трансфер не состоялся? Рассказываем.

Весной 2001 года Пеп сообщил о предстоящем уходе из «Барселоны». Повлияло давление со стороны журналистов и болельщиков, не самые лучшие результаты клуба и частые травмы. Но проблемы со здоровьем не повлияли на интерес топ-клубов. Всё же Гвардиола оставался футболистом высочайшего уровня. За испанцем гонялись «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Милан» и «Интер». Последние оставались фаворитами в битве за Пепа. Однако затем за Гвардиолой пришёл «Ювентус».

Хосеп Гвардиола играет за «Барселону» Фото: Ross Kinnaird/EMPICS via Getty Images

Любимый футболист Пепа в детстве – Мишель Платини. Испанец мечтал выступать за «Ювентус». Поэтому предложение туринцев автоматически получило приоритет. Босс «Юве» Лучано Моджи провёл несколько раундов переговоров с агентом Гвардиолы Хосе Марией Оробитчем. Одна из встреч произошла в деревне, вторая – в ресторане Турина. Ради общения с агентом футболиста Моджи устранил свидетелей и напичкал заведение своими людьми.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Я хотел играть с Зинедином Зиданом за «Ювентус». Это была мечта. У меня сложилось впечатление, что он невероятный человек, который знает, как справляться с давлением».

Агент и футболист считали, что сделка согласована. Однако «Ювентус» не спешил формализовать отношения. Гвардиола отказывал всем (в том числе сэру Алексу Фергюсону) и периодически напоминал о себе туринцам. Прошли май, июнь и июль 2001 года – молчание. Что было дальше? Верно, «Ювентус» вышел из переговоров.

Мечта Гвардиолы не воплотилась в реальность. И всё из-за Зидана. Мадридский «Реал» пришёл за Зинедином и оформил самый дорогой трансфер в истории на тот момент (€ 75 млн). «Ювентус» не выиграл Серию А — 2000/2001, и руководство уволило Карло Анчелотти. На его место пришёл Марчело Липпи, принявший решение об отмене сделки по Гвардиоле. «Ювентус» включился в погоню за Павлом Недведом, а футболист формата Пепа оказался туринцам не нужен.

МАРЧЕЛО ЛИППИ В «ЮВЕНТУСЕ» Фото: Bernd Lauter/Bongarts/Getty Images

Гвардиола остался без клуба незадолго до закрытия трансферного окна. Пеп вместе с агентом лихорадочно искал новую команду. Удивительно, что одним из вариантов стал «Реал». Флорентино Перес думал о втором ударе по «Барсе» после трансфера Луиша Фигу. Однако Пеп вовремя одумался. А его новой командой стал не гранд, а середняк Серии А – «Брешия». Гвардиола всё же оказался в Италии. Главным фактором неоднозначного выбора Пепа стал шанс поиграть за одну команду с Роберто Баджо.

В 2019 году Пепа звали в «Ювентус». Он отказался от € 20 млн в год

Гвардиола не оказался в «Ювентусе» в статусе футболиста. А в 2019 году был в паре шагов от тренерской работы в Турине. В марте того года СМИ сообщали, что представители «Юве» провели два раунда переговоров с агентом Пепа. «Узнал, что Гвардиола договорился с «Ювентусом» о контракте на четыре года. Мой источник — тот же человек, который сообщил мне о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус»», — отметил журналист Луиджи Гуэлпа.

Хосеп Гвардиола — тренер Фото: Getty Images

Информацию дополнил Марио Гаго Уэрта из Ondo Cero: спортивный директор туринцев Фабио Паратичи встретился с Гвардиолой в мае 2019-го в Милане. Пеп участвовал в благотворительном мероприятии и совместил его с переговорами. Однако тренер «Манчестер Сити» отверг возможность переезда в Италию. Хотя «Ювентус» предложил Гвардиоле огромную зарплату. Eurosport.fr сообщил, что Пеп мог бы получать в Турине € 20 млн в год.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Мне обидно за Аллегри. У меня ещё два года по контракту с «Сити». Я никуда не уйду, только если меня не уволят. В ближайшие два года в «Ювентус» не перейду».

А уже в 2023-м испанец отметил, что туринцы и вовсе никогда не интересовались им: «Ювентус» никогда не интересовался мной. Буду ли тренировать эту команду? В Италии очень вкусная еда. Мне очень нравится в этой стране, и я часто приезжаю сюда в отпуск».