Мощнейший матч в Лиге чемпионов! «Реал» против лучшей команды Италии! LIVE

Сегодня, 10 декабря, состоится важнейший матч Лиги чемпионов. В 6-м туре общего этапа встретятся «Реал» и «Аталанта». «Чемпионат» проведёт онлайн этой интригующей встречи.

Команда Джан Пьеро Гасперини – лучшая в Италии (лидирует в Серии А), а также одна из лучших в ЛЧ: бергамаски идут наверху и ещё ни разу в турнире не уступили. А вот у «Реала» проблемы – 24-е место и всего шесть очков. Катастрофа!

«Аталанта» не так давно в еврокубковом топе, поэтому история встреч с «Реалом» у неё небогатая. Команды играли трижды – и всегда побеждали мадридцы: что в обоих встречах 1/8 финала, что в финале Суперкубка УЕФА – 2024.

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