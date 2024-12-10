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Аталанта — Реал Мадрид, прямая онлайн-трансляция матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где смотреть, 10 декабря 2024

Мощнейший матч в Лиге чемпионов! «Реал» против лучшей команды Италии! LIVE
Кирилл Закатченко
«Аталанта» — «Реал»
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Следим за еврокубками вместе.

Сегодня, 10 декабря, состоится важнейший матч Лиги чемпионов. В 6-м туре общего этапа встретятся «Реал» и «Аталанта». «Чемпионат» проведёт онлайн этой интригующей встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Джан Пьеро Гасперини – лучшая в Италии (лидирует в Серии А), а также одна из лучших в ЛЧ: бергамаски идут наверху и ещё ни разу в турнире не уступили. А вот у «Реала» проблемы – 24-е место и всего шесть очков. Катастрофа!

«Аталанта» не так давно в еврокубковом топе, поэтому история встреч с «Реалом» у неё небогатая. Команды играли трижды – и всегда побеждали мадридцы: что в обоих встречах 1/8 финала, что в финале Суперкубка УЕФА – 2024.

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