Угальде — рекордсмен, «Зенит» — король комбинаций! Неожиданная статистика 18 туров РПЛ
Лучший дриблер лиги играет в «Пари НН», а креативщик — в «Рубине».
Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу. Ох, какая же крутая чемпионская гонка нас ждёт весной 2025 года! А пока подводим итоги первой части сезона. Посмотрим на статистику по итогам 18 туров. Выбрали самые интересные детали.
- Нападающий «Спартака» Манфред Угальде установил пару рекордов. Костариканец стал первым в истории чемпионатов России футболистом, забившим девять голов в четырёх матчах. Также Угальде – первый игрок в истории РПЛ, забивший 15 мячей в первых 18 турах сезона. Манфред – лучший бомбардир лиги и лидер по ожидаемым голам (xG) – 9,7. Удивительный контраст с весной 2024-го, когда форвард не забил ни разу за 12 туров.
Манфред Угальде
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
- «Спартак» – лидер РПЛ по ожидаемым очкам (xPTS). Команда Деяна Станковича набрала 37,83 очка. Следом идут «Краснодар» (34,09) и «Зенит» (33,47). Худший клуб лиги по xPTS – «Пари Нижний Новгород» (13,43).
Кто из игроков «Спартака» преобразился при Станковиче:
- Московское «Динамо» занимает первое место по ожидаемым голам (xG) – 33,99. В реальной таблице команда Марцела Лички делит лидерство с «Зенитом» (у обоих клубов по 37 забитых мячей).
- Лучшие дриблёры РПЛ – Хорхе Карраскаль из московского «Динамо» и… Хуан Босельи из «Пари НН»! В среднем футболисты совершают 2,1 обводки за игру. Процент выше у Карраскаля – 63%, у Босельи – 41%.
- А самые «обводящие» команды РПЛ – «Ахмат» и «Зенит». В среднем их игроки совершают 8,9 попытки дриблинга за матч.
Игроки «Зенита»
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
- Кто чаще других футболистов лиги зарабатывает на себе фолы? Сюрпризов нет – Эсекьель Барко. На техничном полузащитнике «Спартака» фолят в среднем 3,3 раза за встречу. Чуть меньше нарушают правила на Джоне Кордобе («Краснодар») и Лечи Садулаеве («Ахмат») – 3,0 фола за игру.
- Король воздуха в РПЛ – не защитник. Тем круче выглядит статистика нападающего «Химок» Антона Заболотного. Он выигрывает 6,8 верховых единоборства в среднем за матч. Заболотный обошёл защитников Максима Осипенко («Ростов», 6,3) и Виллиана Рошу (ЦСКА, 6,2).
Правый фланг защиты – проблемный для клубов РПЛ:
- Кто создал наибольшее количество голевых моментов: Барко, Вендел или Батраков? Ошибаетесь! Лучший в этом компоненте – Дмитрий Кабутов из «Рубина». Он создал 11 голевых моментов. Следом за Кабутовым расположился Бителло («Динамо» Москва, 9).
- Камило – лучший игрок РПЛ по параметру отборов. Бразильский полузащитник «Ахмата» отбирает мяч в среднем 3,8 раза за встречу.
- Александр Максименко – лучший в РПЛ по «сухарям». Голкипер «Спартака» не пропустил в 11 матчах сезона. Следом идут Станислав Агкацев («Краснодар», 10) и Евгений Латышонок («Зенит», 9).
Александр Максименко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
- А вот Богдан Москвичёв из «Оренбурга» – лидер по среднему количеству сейвов за матч. Он спасает команду 4,1 раза за игру. Следом идут представители ещё двух клубов из нижней части таблицы: Виталий Гудиев («Факел», 3,8) и Никита Медведев («Пари НН», 3,6).
- Главные «транжиры» РПЛ – Джон Кордоба («Краснодар»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Ярослав Гладышев («Динамо» Москва). Все три форварда упустили по девять голевых моментов.
- Московское «Динамо» чаще всех забивает со стандартов. За 18 туров у команды Лички набралось уже 10 голов после штрафных/угловых. Далее – сразу четыре клуба с семью забитыми мячами со стандартных положений («Краснодар», «Локомотив», ЦСКА и «Рубин» — по семь).
- Также «Динамо» забило пять мячей с пенальти. Не отстаёт от москвичей и традиционный любитель 11-метровых – «Ростов».
Игроки «Динамо» Москва
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
- А вот после комбинаций наилучший показатель забитых мячей – у «Зенита» (26 голов). Не сильно отстаёт «Спартак» (24), а замыкает топ-3 московское «Динамо» (20).
- Московское «Динамо» – ещё и самая бьющая команда РПЛ. В среднем за игру москвичи наносят 17,3 удара. А вот «Динамо» из Махачкалы – самый «отбирающий» клуб лиги (20,2 отбора).
- Грубят же чаще других футболисты «Рубина» (14,9) и «Факела» (14,8). Самая «мирная» команда – «Зенит» (всего 8,4 нарушения за матч).
Весной 2025 года список пополнится?
* При подготовке материала использовались данные с сайтов WhoScored.com, Sofascore и Understat.
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