Угальде — рекордсмен, «Зенит» — король комбинаций! Неожиданная статистика 18 туров РПЛ

Лучший дриблер лиги играет в «Пари НН», а креативщик — в «Рубине».

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Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу. Ох, какая же крутая чемпионская гонка нас ждёт весной 2025 года! А пока подводим итоги первой части сезона. Посмотрим на статистику по итогам 18 туров. Выбрали самые интересные детали.

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде установил пару рекордов. Костариканец стал первым в истории чемпионатов России футболистом, забившим девять голов в четырёх матчах. Также Угальде – первый игрок в истории РПЛ, забивший 15 мячей в первых 18 турах сезона. Манфред – лучший бомбардир лиги и лидер по ожидаемым голам (xG) – 9,7. Удивительный контраст с весной 2024-го, когда форвард не забил ни разу за 12 туров.

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» – лидер РПЛ по ожидаемым очкам (xPTS). Команда Деяна Станковича набрала 37,83 очка. Следом идут «Краснодар» (34,09) и «Зенит» (33,47). Худший клуб лиги по xPTS – «Пари Нижний Новгород» (13,43).

Московское «Динамо» занимает первое место по ожидаемым голам (xG) – 33,99. В реальной таблице команда Марцела Лички делит лидерство с «Зенитом» (у обоих клубов по 37 забитых мячей).

Лучшие дриблёры РПЛ – Хорхе Карраскаль из московского «Динамо» и… Хуан Босельи из «Пари НН»! В среднем футболисты совершают 2,1 обводки за игру. Процент выше у Карраскаля – 63%, у Босельи – 41%.

А самые «обводящие» команды РПЛ – «Ахмат» и «Зенит». В среднем их игроки совершают 8,9 попытки дриблинга за матч.

Игроки «Зенита» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Кто чаще других футболистов лиги зарабатывает на себе фолы? Сюрпризов нет – Эсекьель Барко. На техничном полузащитнике «Спартака» фолят в среднем 3,3 раза за встречу. Чуть меньше нарушают правила на Джоне Кордобе («Краснодар») и Лечи Садулаеве («Ахмат») – 3,0 фола за игру.

Король воздуха в РПЛ – не защитник. Тем круче выглядит статистика нападающего «Химок» Антона Заболотного. Он выигрывает 6,8 верховых единоборства в среднем за матч. Заболотный обошёл защитников Максима Осипенко («Ростов», 6,3) и Виллиана Рошу (ЦСКА, 6,2).

Кто создал наибольшее количество голевых моментов: Барко, Вендел или Батраков? Ошибаетесь! Лучший в этом компоненте – Дмитрий Кабутов из «Рубина». Он создал 11 голевых моментов. Следом за Кабутовым расположился Бителло («Динамо» Москва, 9).

Камило – лучший игрок РПЛ по параметру отборов. Бразильский полузащитник «Ахмата» отбирает мяч в среднем 3,8 раза за встречу.

Александр Максименко – лучший в РПЛ по «сухарям». Голкипер «Спартака» не пропустил в 11 матчах сезона. Следом идут Станислав Агкацев («Краснодар», 10) и Евгений Латышонок («Зенит», 9).

Александр Максименко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот Богдан Москвичёв из «Оренбурга» – лидер по среднему количеству сейвов за матч. Он спасает команду 4,1 раза за игру. Следом идут представители ещё двух клубов из нижней части таблицы: Виталий Гудиев («Факел», 3,8) и Никита Медведев («Пари НН», 3,6).

Московское «Динамо» чаще всех забивает со стандартов. За 18 туров у команды Лички набралось уже 10 голов после штрафных/угловых. Далее – сразу четыре клуба с семью забитыми мячами со стандартных положений («Краснодар», «Локомотив», ЦСКА и «Рубин» — по семь).

Также «Динамо» забило пять мячей с пенальти. Не отстаёт от москвичей и традиционный любитель 11-метровых – «Ростов».

Игроки «Динамо» Москва Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот после комбинаций наилучший показатель забитых мячей – у «Зенита» (26 голов). Не сильно отстаёт «Спартак» (24), а замыкает топ-3 московское «Динамо» (20).

Московское «Динамо» – ещё и самая бьющая команда РПЛ. В среднем за игру москвичи наносят 17,3 удара. А вот «Динамо» из Махачкалы – самый «отбирающий» клуб лиги (20,2 отбора).

Грубят же чаще других футболисты «Рубина» (14,9) и «Факела» (14,8). Самая «мирная» команда – «Зенит» (всего 8,4 нарушения за матч).

* При подготовке материала использовались данные с сайтов WhoScored.com, Sofascore и Understat.