Тьяго Силва прополз половину поля на коленях после матча. Видео

Тьяго Силва прополз полполя на коленях после матча

Тьяго Силва прополз половину поля на коленях после последнего матча «Флуминенсе» в сезоне. В Бразилии к поступку футболиста отнеслись с уважением, ведь так Силва благодарил бога за то, что его клуб не вылетел в Серию B.