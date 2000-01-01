Тьяго Силва прополз полполя на коленях после матча
Тьяго Силва прополз половину поля на коленях после последнего матча «Флуминенсе» в сезоне. В Бразилии к поступку футболиста отнеслись с уважением, ведь так Силва благодарил бога за то, что его клуб не вылетел в Серию B.
Тьяго Силва прополз половину поля на коленях после матча. Видео
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