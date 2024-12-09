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Расписание спортивных матчей 10 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Рейнджерс» — «Чикаго» в НХЛ, футбол и баскетбол
Михаил Георгиев
Спортивные события 10 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 10 декабря: «Ред Булл Зальцбург» против «ПСЖ» и «Аталанта» — «Реал» Мадрид в Лиге чемпионов, хоккей и регулярка НБА! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справятся ли «Рейнджерс» с аутсайдерами НХЛ?

«Рейнджерс» начали видоизменяться – капитан Джейкоб Труба был обменян в «Анахайм». Это означает, что работа в дедлайн будет особо плодотворной. Артемий Панарин вышел из небольшого пике и в последних четырёх матчах набрал восемь очков. Встречи против бывших команд Хлебушку традиционно удаются, будет ли так и на этот раз?

Подробно об обмене Трубы и новом контракте Шестёркина:
«Рейнджерс» избавились от капитана ради Шестёркина. Контракт Игоря — новый рекорд НХЛ
«Рейнджерс» избавились от капитана ради Шестёркина. Контракт Игоря — новый рекорд НХЛ

🏒 3:30: «Монреаль Канадиенс» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Ник Сузуки продлит результативную серию?

В этом сезоне «Монреаль» и «Анахайм» вновь осели на дне турнирной таблицы. Впрочем, это прогнозировалось и до начала сезона, так как и у тех, и у других очень молодой и неопытный состав. Обычно команды играют между собой результативно, в этом матче вновь ждать много голов?

Как «Монреаль» упустил победу в матче с «Вашингтоном»:
Герои не носят плащей! Игроку «Вашингтона» разбили лицо — после он оформил победный дубль
Герои не носят плащей! Игроку «Вашингтона» разбили лицо — после он оформил победный дубль

🏀 3:30: «Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в единственном матче игрового дня?

«Торонто Рэпторс» в единственной встрече игрового дня в НБА будет принимать «Нью-Йорк Никс». 12 декабря клуб из одного из самых узнаваемых городов на нашей планете будет играть в четвертьфинале Кубка НБА, поэтому совершенно спокойно мы можем не увидеть главных звёзд команды. Впрочем, зная характер Тома Тибодо, его игроки могут провести и по 48 минут на паркете в не самом принципиальном и важном матче. Удастся ли «Торонто» одержать победу над довольно сильным соперником?

История растерянного таланта:
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Жил на $ 10, судился с НБА и умер от зависимости. Грустная история большого баскетболиста

⚽️ 20:45: «Жирона» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 20:45 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли «Жирона» победную серию «Ливерпуля»?

«Ливерпуль» идеально выступает в этой Лиге чемпионов — пять побед в пяти матчах, всего один пропущенный мяч, первое место в таблице. Красиво! К тому же у мерсисайдцев было больше времени на восстановление, поскольку дерби с «Эвертоном» перенесли из-за непогоды. «Жирона» пока находится за пределами зоны плей-офф. Туда попадут 24 команды, а испанский клуб занимает 30-ю строчку в таблице. В минувший уикенд «Жирона» отхватила от «Реала» (0:3). Как она сыграет с другим топ-клубом?

Чем завершится эта история?
«Ливерпуль» сделал предложение Мохамеду Салаху — журналист Орнштейн

⚽️ 23:00: «Ред Булл Зальцбург» — «ПСЖ», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: улучшит ли «ПСЖ» положение в таблице?

«ПСЖ» совсем не впечатляет в этом розыгрыше Лиги чемпионов — четыре очка по итогам пяти туров. Сейчас команда Луиса Энрике располагается за пределами зоны плей-офф, так что ей необходимо побеждать в Австрии. Иначе она рискует покинуть турнир по итогам общего этапа, ведь впереди ещё матч с «Манчестер Сити». «Зальцбург» выступает ещё хуже — 30-е место в таблице, 15 пропущенных мячей. В двух домашних встречах турнира команда не забила ни одного мяча. Идеальный соперник для того, чтобы набрать три очка?

«ПСЖ» потерял очки в предыдущем матче в Лиге 1:
«ПСЖ» без Сафонова сыграл вничью с «Осером» в матче 14-го тура Лиги 1

⚽️ 23:00: «Аталанта» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Аталанта» победную серию во всех турнирах до 10 матчей?

«Аталанта» набрала великолепную форму — девять побед подряд во всех турнирах. Бергамаски возглавили таблицу Серии А и расположились в топ-5 в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» пока проигрывает в турнире чаще, чем побеждает. Команда Карло Анчелотти пока не попадает даже в первую двадцатку. Несколько дней назад «Реал» хлопнул «Жирону» (3:0) в Примере, но в ходе матча заменил Ферлана Менди и Джуда Беллингема из-за травм. Удастся ли испанскому клубу обыграть неуступчивую «Аталанту»?

«Реал» не оставил «Жироне» никаких шансов:
«Вот это настоящий Мбаппе!» «Реал» уверенно разбил соперника, но потерял двух игроков
«Вот это настоящий Мбаппе!» «Реал» уверенно разбил соперника, но потерял двух игроков

⚽️ 23:00: «Байер» — «Интер» Милан, Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли «Байер» соперника впервые в истории?

Чемпионы Германии и Италии встретятся в Леверкузене. Обе команды борются за прямое попадание в 1/8 финала. «Интер» находится на второй строчке в общей таблице, «Байер» — на шестой. Итальянский клуб ни разу не проиграл в этой Лиге чемпионов, немецкий — ни разу не пропустил на своём поле. Кстати, «Интер» трижды одолел соперника в трёх очных встречах. В последний раз команды встречались в 2020 году, и тогда итальянский клуб победил в четвертьфинале Лиги Европы со счётом 2:1. Матч был только один, поскольку проходил на нейтральном поле в период пандемии. Победный мяч забил Ромелу Лукаку, но сейчас он не играет за «Интер».

«Байер» продолжает выступление во всех турнирах:
Историческая ошибка Нойера подвела «Баварию»! Алонсо снова остановил мюнхенскую команду
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