Кукурелья выкинул бутсы после игры с «Тоттенхэмом»
Марк Кукурелья в матче с «Тоттенхэмом» (4:3) «привёз» два мяча, неудачно упав во время игры. После встречи защитник «Челси» забавно отреагировал на эту ситуацию.
Извинения
Кукурелья на своей странице в социальной сети опубликовал снимок бутс в мусорном ведре. «Синие», простите», — подписал Марк публикацию.
Кукурелья выкинул бутсы после «привозов» в матче с «Тоттенхэмом»
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