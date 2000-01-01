Кукурелья выкинул бутсы после «привозов» в матче с «Тоттенхэмом»

Кукурелья выкинул бутсы после игры с «Тоттенхэмом»

Марк Кукурелья в матче с «Тоттенхэмом» (4:3) «привёз» два мяча, неудачно упав во время игры. После встречи защитник «Челси» забавно отреагировал на эту ситуацию.