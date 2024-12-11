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РПЛ в сезоне-2024/2025, тест о первой части чемпионата, Спартак, Зенит, ЦСКА, Локомотив, Ростов

Как пристально вы следили за первой частью сезона в РПЛ? Тест для самых внимательных
Кирилл Закатченко
Как пристально вы следили за РПЛ: тест
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15 вопросов для тех, кто хочет напрячь память.

Первая часть сезона РПЛ позади. Команды отыграли 18 туров и ушли на зимний перерыв. В следующий раз мы увидим их только весной 2025 года. Очень радует высокая плотность в таблице — отрыв первой команды от пятой составляет всего четыре очка. В нижней части тоже ничего непонятно — 10-й клуб турнира опережает 15-й на пять очков. По этой причине весенняя часть чемпионата, кажется, будет очень интересной. А перед этим нас ждёт трансферный период.

Мы подготовили для вас тест из 15 вопросов о первой части сезона в РПЛ. Ответить на все будет нелегко, но не исключено, что кто-то справится с таким заданием. По традиции загружайте свои результаты в комментарии. Надеемся, что вы обойдёте стороной поисковики.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.

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