«Непонятно, почему арбитр не увидел фола при отмене гола «Краснодара». Судейство тура РПЛ

Осенняя часть сезона РПЛ — всё! Нас ждёт долгая пауза, а пока подводим итоги последнего, 18-го тура чемпионата. Сенсаций в нём было предостаточно, а позиции лидеров заметно изменились. Пора разобраться, как себя проявили арбитры.

Специально для «Чемпионата» судейство в 18-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Спартак» — «Пари НН» — 3:0

Второй матч подряд для Кукуляка. Несложная игра для него. Скажу только про один момент, который никак не повлиял на результат. Это второй гол. Момент сложный, дискуссионный. Я поддерживаю решение арбитра и VAR, который не полез. Игрок «Спартака», находясь в офсайде, перебегал линию вратарю во время удара, но не перекрыл ему обзор — это сделал футболист «Пари НН». Удар сильный, в угол. Нападающий никак не влиял на эпизод. Если бы удар был с большей дистанции, можно было бы говорить, что игрок вступил в игровую ситуацию.

Но на 14-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру, предоставив принцип преимущества.

Оценка Кукуляка — 8,3.

Евгений Кукуляк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ростов» — «Крылья Советов» — 3:1

Несложная игра для Мешкова. Принял ключевые решения, они простые и понятные. На 71-й минуте правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев» и показал жёлтую Орозу за грубую игру. И на 81-й верно показал ему же вторую жёлтую за грубую игру.

Оценка Мешкова — 8,4.

«Зенит» — «Акрон» — 1:2

Одна из сложнейших игр в плане принятия решений. Считаю, Москалёв везде справился. На девятой минуте мяч попал в локоть игроку «Зенита». Нормальный момент, Москалёв был в хорошей позиции. У Мантуана не было движения рукой, разобрался судья.

Правильно показал вторую жёлтую игроку «Акрона». Долго, с паузой, помог резервный — Москалёв его поблагодарил. Сложность была в том, что футболист «Акрона» перекрыл обзор, и со своей позиции арбитр не мог оценить степень контакта. Командная работа и в итоге правильное решение, даже снижать оценку за такое не буду.

На 67-й минуте Москалёв правильно отменил гол. Не было видно, что Мостовой сыграл рукой, сложно это было разглядеть. Главное — разобрались. Мостовой отдал пас назад, и некоторые посчитали, что на этом фаза атаки закончилась. Но это не так — мяч остался у «Зенита». Сколько бы атака ни продолжалась, это всё одна фаза. Если бы «Акрон» выбил мяч или владел им, был бы другой разговор.

Ключевой момент на 90+8-й минуте. VAR правильно не полез, а Москалёв справился. Случилась череда рикошетов. Первый вопрос: наказуема ли рука Нино? Да, она отставлена в сторону. Дальше: играл ли в мяч Гонду? Нет, мяч прилетел в голову — это рикошет. А раз так, то гол надо отменять. Москалёв разобрался.

Оценка Москалёва — 8,7.

Владимир Москалёв Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Динамо» Махачкала — «Рубин» — 2:3

Хорошая работа Сухого. Сложное поле, но не подвёл руководителей, оказавших ему доверие. Однако не показал жёлтую игроку «Рубина» за грубую игру.

Оценка Сухого — 8,3.

«Динамо» — «Химки» — 4:1

Хорошая работа Шадыханова. Правильно засчитали первый гол с помощью ассистента. Офсайда тут нет что при подаче, что при ударе Тюкавина. На 59-й минуте не показал жёлтую игроку «Химок» за срыв перспективной атаки.

Оценка Шадыханова — 8,3.

Павел Шадыханов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Факел» — ЦСКА — 0:1

Нормальная, спокойная работа Левникова. Он сейчас лучший в лиге и подтверждает свой статус.

Оценка Левникова — 8,4.

«Ахмат» — «Оренбург» — 1:0

Нормальная, несложная игра для Иванова.

Оценка Иванова — 8,4.

Сергей Иванов Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат»

«Краснодар» — «Локомотив» — 0:0

Правильно Казарцев не показал вторую жёлтую Ленини. Не в таком матче за такое удалять. Игрок «Локо» отдал пас партнёру, и Ленини, пытаясь сыграть плечом, попал по мячу рукой. О перспективной атаке я тут не могу говорить, потому что дело происходило на другой половине поля. Казарцев правильно поступил. Не надо выдумывать неочевидные жёлтые.

На 83-й минуте отменили гол «Краснодара». Олусегун находился за линией офсайда в момент передачи. Простой момент. Даже если он не дотянулся, это не отменяет факта, что игрок вступил в борьбу с защитником и повлиял на эпизод.

Не понимаю, почему Казарцев не увидел фола Черникова в моменте со вторым отменённым голом. Открытая позиция, ещё и резервный не подсказал. Дальше пошла вертикальная атака, и мяч попал в руку Ненахову. Казарцев снова был в открытой позиции и продолжил игру. На этом этапе надо было назначать 11-метровый, но здорово разобрались Карасёв и Сафьян на VAR. Они сначала показали момент с Ненаховым, и для Казарцева это оказался пенальти, а затем — фол Черникова. В итоге Казарцев верно назначил штрафной в пользу «Локо». Все действия — в рамках протокола VAR. Чёткая работа. Есть ошибочное мнение, что арбитр может идти к монитору только в моментах, связанных с взятием ворот. Но это не так, потому что 11-метровый — тоже ключевой момент.

Оценка Казарцева — 7,9 (8,5).