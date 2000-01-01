Дзюба — пятый по числу матчей в чемпионате России

Дзюба поднялся в топе по числу матчей в РПЛ

Матч «Зенита» с «Акроном» (1:2) стал для Артёма Дзюбы 433-м в РПЛ. Теперь форвард вышел на пятое место по сыгранным встречам в чемпионате России!