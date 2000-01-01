Дзюба поднялся в топе по числу матчей в РПЛ
Матч «Зенита» с «Акроном» (1:2) стал для Артёма Дзюбы 433-м в РПЛ. Теперь форвард вышел на пятое место по сыгранным встречам в чемпионате России!
5-6-е место — Игорь Семшов
Полузащитник провёл в чемпионате России 433 матча.
5-6-е место — Артём Дзюба
Форвард тоже отыграл в РПЛ 433 встречи.
4-е место — Дмитрий Лоськов
На счету полузащитника 453 матча в чемпионате России.
3-е место — Сергей Семак
Полузащитник провёл в чемпионате России 456 встреч.
2-е место — Сергей Игнашевич
Защитник отыграл в РПЛ 489 матчей.
1-е место — Игорь Акинфеев
На счету вратаря 585 встреч в чемпионате России.
Дзюба — пятый по числу матчей в чемпионате России
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