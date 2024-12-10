«Этот «Спартак» и в Лиге чемпионов достойно сыграл бы». Как Дуарте раскрылся после критики

А помните, как ещё недавно Алексиса Дуарте разносили эксперты? Не буду приводить цитаты, но очень жёстко. В начале сезона парагвайский защитник вообще пропал из состава «Спартака»: лечился, потом грустил на скамейке. Писали: вот-вот уедет насовсем. А он взял и вернулся — сначала на поле, а потом в стартовый состав! Да так, что все критики разом переобулись.

Если Угальде с Барко стали явными героями «красно-белой» осени-2024, то Дуарте — одним из теневых. Вы удивитесь, но с №4 на поле «Спартак» выиграл все семь матчей в РПЛ! А без него — «сгорел» дома «Краснодару». Совпадение? Да даже если так, то очень показательное.

При этом как человек Дуарте остаётся загадкой для болельщика: интервью практически не даёт, в микст-зонах предпочитает помалкивать. Корреспондент «Чемпионата» встретился с Алексисом перед уходом «Спартака» на каникулы и постарался разговорить. Вот что из этого вышло.

«Не люблю болтать понапрасну»

— Ты производишь впечатление самого закрытого и неразговорчивого человека в «Спартаке». Такой и есть?

— Это похоже на правду (улыбается). Я очень спокойный, сдержанный и домашний парень. Редко выхожу куда-то. Предпочитаю проводить всё свободное время с семьёй.

— Почему никогда не общаешься в микст-зоне?

— Выхожу, когда просит пресс-служба. Понимаю, что надо отвечать на вопросы журналистов. Просто я знаю, что жена с ребёнком с нетерпением ждут меня дома, поэтому стараюсь как можно быстрее приехать к ним. Стоит нам расстаться даже на день, я уже начинаю скучать.

— Может, ты просто не любишь журналистов?

— Мне не нравится болтать понапрасну, ха-ха.

Алексис Дуарте Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

— Семья всё время вместе с тобой?

— Да, они постоянно рядом, и я очень этому рад.

— Сколько твоему сыну?

— 11 декабря исполнится пять месяцев.

— Как назвали?

— Анхель.

— Рождение ребёнка — самый волнительный момент в жизни?

— Однозначно да. Это чувство невозможно передать словами. У меня было ощущение, как будто во мне тоже рождается что-то. Не скрою, я очень волновался.

— Сколько лет уже вместе с женой?

— Мы с Хасмин знакомы со школы, уже девять лет, а поженились два года назад.

— Её основная «профессия» сейчас — жена футболиста?

— Да, она у нас отвечает за домашний уют, а теперь ещё и заботится о малыше.

«Я видел борщ, но ещё не пробовал»

— Уже привык к ритму жизни Москвы?

— Вполне. И я, и моя жена полностью адаптировались к Москве и чувствуем себя здесь очень хорошо.

— Может, и любимые места появились?

— Красная площадь. Иногда выбираемся туда погулять. Красивое место, мне нравится.

— Живёшь рядом с клубным стадионом?

— 5-10 минут на машине.

— Сам водишь?

— Нет, у меня есть шофёр.

— Не любишь ездить за рулём?

— Здесь — нет, ха-ха! А в Парагвае спокойно сажусь за руль. У меня RAM — надёжная машина.

— В московское метро спускался?

— Всего один раз. Когда ко мне приезжали родители, на три-четыре дня, мы все вместе прокатились на метро. Мне понравилось. В Москве очень красивый метрополитен. И поезда современные, удобные.

Алексис Дуарте Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что-то ещё удивляет в Москве?

— Сам город, его красота.

— Мороз спокойно переносишь?

— Иногда здесь бывает очень холодно, но я уже смирился с этим. Привык к зиме и снегу. У меня в гардеробе достаточно тёплых вещей — всё же не первый год в России.

— Знаешь, что такое спартаковский борщ?

— Борщ?..

— Красный суп из свеклы.

— А-а-а, я видел его, но сам не пробовал! В Парагвае много разных супов, однако такого на родине не встречал. Хотя наша национальная кухня очень богатая.

— А как насчёт гречки?

— Вот этого точно не ел.

«Со Станковичем можно поговорить на любые темы, не только о футболе»

— У тебя есть близкие друзья в команде?

— Да-да, конечно. Их много. Мы часто общаемся с Хесусом [Мединой], Манфредом [Угальде], Бабичем. Да у меня со всеми парнями хорошие отношения.

— А с Бабичем на каком языке коммуницируете?

— На испанском. Он у Срджана на хорошем уровне.

— С динамовскими парагвайцами на связи?

— Не особо. Иногда можем поговорить с Роберто Фернандесом. Он тоже защитник. Больше ни с кем отношений не поддерживаем.

— Понимаешь мотивы своего земляка Хуниора Алонсо, который покинул Россию из-за тяжёлой логистики «Краснодара»?

— Думаю, эта проблема серьёзно повлияла на его решение уехать. Футболистам сборной Парагвая, играющим в России, приходится очень часто и много летать — то из Бразилии, то из Аргентины, то ещё откуда-то. Это утомляет. Я понимаю Хуниора.

Алексис Дуарте Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Можешь сравнить Абаскаля и Станковича как тренеров и людей?

— Каждый тренер по-своему уникален.

— А кто более эмоциональный?

— Оба в равной степени.

— Деян часто общается с тобой?

— Постоянно. С ним можно поговорить на любые темы, не только о футболе. Но и профессиональные нюансы он тоже подробно объясняет.

— Как Станкович изменил «Спартак»?

— Он хочет всегда побеждать. А для этого очень важно поддерживать высокую интенсивность игры. Мы все, без исключения, должны много бегать и активно прессинговать соперника. В этом заключается главное изменение.

— Никита Чернов ещё летом рассказывал нам, что новый тренер прививает команде максимально агрессивный стиль игры. Всё так?

— Точно. Интенсивность и агрессивность — основные составляющие нашей игры.

«В непростой период мне очень помогла поддержка семьи»

— Ты сам считаешь себя жёстким защитником?

— Думаю, да. Я люблю вести единоборства, оказывать давление на соперника. Поэтому мне близок стиль сегодняшнего «Спартака».

— Тогда объясни, почему ты совсем не играл в начале сезона?

— В контрольном матче на предсезонке я травмировал колено. Потерял два месяца — пропустил сборы, потом долго набирал форму. Эта пауза сказалась на моих кондициях.

— Травма была серьёзная?

— Достаточно серьёзная — надрыв связок. Слава богу, что не разрыв! Могло быть гораздо хуже.

— Уже восстановившись, ты долгое время не покидал скамейку запасных. Это был самый тяжёлый период в «Спартаке»?

— Да, это точно. Всем футболистам хочется играть. И очень тяжело не иметь возможности даже полноценно тренироваться. Ничего не поделать, такие вещи случаются в футболе.

— Депрессия не накатывала?

— Было непросто. Но в тот момент мне очень помогла поддержка семьи. Присутствие рядом жены и ребёнка придавало сил. В том числе благодаря им я качественно и относительно быстро восстановился.

Алексис Дуарте с семьёй Фото: Из личного архива Алексиса Дуарте

— Сидя в запасе, не подумывал о смене команды?

— Такие решения зависят от множества факторов. Но у меня в мыслях ничего подобного не было. Я хотел доказать, что достоин играть именно здесь, в «Спартаке». Рад, что мне это в конечном счёте удалось.

— А предложения от других клубов были?

— Были.

— Назовёшь их?

— Нет.

— Интерес «Валенсии» — было или нет?

— Я слышал об интересе «Валенсии». Не знаю, насколько конкретным он был. Если какие-то разговоры и велись, то далеко они не продвинулись.

— Самому-то хотелось бы попробовать себя в топ-лиге?

— Конечно. Я всегда хотел когда-нибудь поиграть в одной из этих стран. Если бы была такая возможность, выбрал бы Испанию или Англию. Но это в будущем, сейчас все мысли — о «Спартаке».

— А по европейским клубам есть предпочтения?

— Всем хотелось бы играть в командах-грандах. Я не исключение.

«Угальде — талант и большой трудяга»

— Когда впервые после долгой паузы вышел на поле, сильно нервничал?

— Против «Ростова» дома? Совсем нет. Я всегда старался сохранять спокойствие, чтобы не упустить свой шанс, когда он представится.

— С Дуарте на поле «Спартак» выиграл семь матчей чемпионата из семи. Совпадение?

— Даже не знаю, что сказать на это (улыбается). Но, как я уже говорил, вся команда набрала отличную форму и вышла на высокий уровень интенсивности. Это отразилось на результатах. Надеюсь, я тоже внёс вклад в эту серию.

— В Краснодаре ты сделал первый результативный пас в России. Особенный момент?

— Ещё бы! Для меня как защитника любые результативные действия — большая редкость. Я был счастлив ассистировать Угальде.

— Это был вдвойне знаменательный для тебя день — ещё и юбилейный матч за «Спартак»!

— Для меня большая честь провести 50 матчей за такой большой клуб. Горд и счастлив, что достиг этой отметки в «Спартаке». Вдвойне приятно, что победили. Мы все хотим и дальше продолжать в том же духе.

— Сколько ещё матчей хотел бы отыграть за красно-белых?

— Как можно больше!

Алексис Дуарте Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

— Угальде поблагодарил за чудесный пас?

— Да-да. Мы постоянно общаемся и благодаря этому ещё лучше друг друга понимаем на поле. Я уже изучил манёвры Манфреда в игре. Поэтому и постарался как можно быстрее доставить мяч ему.

— Когда уже сам забьёшь за «Спартак»?

— Очень надеюсь, что скоро!

— Тебя удивило преображение Угальде в этом сезоне?

— Не сказал бы, что удивило. Я-то видел его каждый день и знал, что он очень талантливый игрок. А ещё Угальде большой трудяга. Всё это в комплексе принесло свои плоды в виде голов.

— Но в прошлом сезоне он почти не забивал. Есть объяснение этой метаморфозе?

— Даже не знаю, как это объяснить.

— Прямо сейчас Манфред — лучший нападающий РПЛ?

— На мой взгляд, да. Он переживает очень хороший момент в карьере — делает дубли, «Локомотиву» вообще четыре гола забил!

«Спартак» созрел для борьбы за чемпионский титул»

— Барко — ещё один герой сезона?

— Без сомнения. Эсекьель классно играет: здорово контролирует мяч и регулирует темп игры. Он очень помогает «Спартаку», и не только на поле. Помимо того, что Барко отличный футболист, Эсекьель ещё и позитивный человек, положительно влияет на микроклимат в коллективе.

— Барко — самый техничный игрок «Спартака»?

— Барко и Тео [Бонгонда] — самые техничные.

— Угальде с Барко потянули бы уровень топ-клубов?

— Уверен, что да. Оба имеют потенциал и качества, чтобы играть в самых больших командах Европы.

— А «Спартак» созрел для борьбы за чемпионский титул?

— Однозначно созрел. Осенью и в начале зимы мы набрали отличный ход и чувствовали себя превосходно как команда. У нас есть огромное желание побороться за золото.

— Кто из соперников представляется тебе более опасным — «Зенит» или «Краснодар»?

— Обе эти команды находятся на высоком уровне. В России вообще легко ни с кем не бывает. Поэтому выиграть чемпионат будет очень сложно. Но мы готовы к этой борьбе.

— Как же вам удалось разгромить «Краснодар» на его поле?

— Опять-таки за счёт высокой интенсивности игры.

— Это был лучший матч «Спартака» в первой части сезона?

— Пожалуй, да. В Краснодаре «Спартак» провёл очень сильный матч. Как только мы теряли мяч, сразу же включались в отбор и, как правило, быстро его возвращали. Мне очень понравилась наша игра.

— На второе место какой матч поставишь?

— С ЦСКА была очень качественная игра, и тоже с позитивным для нас результатом.

— Чувствовалось, что это дерби — особенное для болельщиков?

— Конечно. Дерби — это всегда отдельная история. К этим матчам не только у болельщиков особое отношение, но и у нас, футболистов.

— По твоим ощущениям, «Спартак» — самый популярный клуб России?

— Да-да! Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько людей приходит на «Спартак». Не столько даже дома, сколько на выезде. Мы на каждом матче чувствуем поддержку болельщиков!

«Комментарии в соцсетях не читаю — мне их жена пересказывает»

— Не угнетает отсутствие еврокубков?

— Всем нам хотелось бы участвовать в европейских турнирах. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится и мы сможем там играть. Лига чемпионов — мечта каждого футболиста.

— Как думаешь, этот «Спартак» был бы конкурентоспособным в переформатированной ЛЧ?

— Думаю, да. У нас собралась хорошая команда. Мне кажется, мы смогли бы достойно выступить.

— Когда ты только начинал в «Спартаке», тебя много критиковали. Долетали отголоски?

— Я не люблю читать отзывы. Но так или иначе, в каком-то виде такие вещи до тебя доходят. Всё, что я мог сделать в той ситуации, это ещё больше работать. Мне нужно было время, чтобы адаптироваться в новой стране и команде. Слава богу, что мне это удалось. Я сумел изменить ситуацию.

Алексис Дуарте и Артём Дзюба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Сейчас ты уже другой футболист, нежели был в 2022-м?

— Определённо да. Самое главное, что я полностью освоился здесь. И моя семья — тоже. Теперь чувствую себя в России и в «Спартаке» намного более комфортно, чем два года назад.

— В чём ты прибавил?

— В первую очередь — в физике. Плюс стал значительно опытнее.

— А изменения в отношении фанов к тебе уловил?

— 100%. Я чувствую любовь наших болельщиков.

— Под твоими постами в соцсетях много комментариев на русском. Не интересуешься, что пишут?

— Комментарии тоже не люблю читать. Мне обычно жена пересказывает, что там пишут, ха-ха. Говорит, что много тёплых слов. Раз так — я очень рад.

— Ты счастливый человек?

— Сейчас я очень счастлив. И я, и моя семья.

— Чего хочешь добиться в футболе?

— Выиграть много трофеев и иметь возможность помогать близким.

— Что ещё нам нужно знать про Алексиса Дуарте?

— Я тот человек, который будет изо всех сил работать, чтобы принести максимум пользы своему клубу.