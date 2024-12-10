От арбитров страдает только один топ-клуб РПЛ. Итоги судейства в первой части сезона

РПЛ ушла на зимнюю паузу. Весной 2025 года команды проведут оставшиеся 12 матчей и разыграют титул. А как сложился 18-й тур для судей? «Чемпионат» подводит итоги первой части сезона-2024/2025 в таблице судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

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В прошедших матчах арбитры не совершили ни одной серьёзной ошибки.

Таблица ошибок судей после 18 туров РПЛ

Судья Василий Казарцев назначил штрафной в пользу «Локомотива» вместо пенальти в их ворота в матче с «Краснодаром» (0:0) после просмотра VAR.

Игорь Федотов

экс-судья РПЛ

«Не понимаю, почему Казарцев не увидел фола Черникова в моменте перед рукой игрока «Локомотива» в своей штрафной. Открытая позиция, ещё и резервный не подсказал. Дальше пошла вертикальная атака, и мяч попал в руку Ненахову. Казарцев снова был в открытой позиции и продолжил игру. На этом этапе надо было назначать 11-метровый, но здорово разобрались Карасёв и Сафьян на VAR. Они сначала показали момент с Ненаховым, и для Казарцева это оказался пенальти, а затем — фол Черникова. В итоге Казарцев верно назначил штрафной в пользу «Локо». Все действия — в рамках протокола VAR. Чёткая работа. Есть ошибочное мнение, что арбитр может идти к монитору только в моментах, связанных с взятием ворот. Но это не так, потому что 11-метровый — тоже ключевой момент».