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Таблица ошибок судей РПЛ после 18 туров, против кого арбитры ошибаются чаще всего, статистика: Спартак, Зенит, Краснодар

От арбитров страдает только один топ-клуб РПЛ. Итоги судейства в первой части сезона
Никита Паглазов
Таблица ошибок судей РПЛ после 18 туров
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Против «Динамо» ошиблись дважды. А что насчёт остальных?

РПЛ ушла на зимнюю паузу. Весной 2025 года команды проведут оставшиеся 12 матчей и разыграют титул. А как сложился 18-й тур для судей? «Чемпионат» подводит итоги первой части сезона-2024/2025 в таблице судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Последняя сборная тура РПЛ в 2024 году:
Сборная 18-го тура РПЛ. Атака «Динамо», легионеры «Спартака» и проблема «Зенита»
Сборная 18-го тура РПЛ. Атака «Динамо», легионеры «Спартака» и проблема «Зенита»

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 18-м туре

В прошедших матчах арбитры не совершили ни одной серьёзной ошибки.

Полный разбор судейства от Федотова в 18-м туре:
«Непонятно, почему арбитр не увидел фола «Краснодара» перед рукой». Судейство в туре РПЛ
Эксклюзив
«Непонятно, почему арбитр не увидел фола «Краснодара» перед рукой». Судейство в туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 18 туров РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Крылья Советов»31-2
«Динамо» М20-2
«Акрон»20-2
«Оренбург»20-2
«Динамо» Мх21-1
«Химки»10-1
«Ахмат»220
«Ростов»220
ЦСКА000
«Рубин»000
«Зенит»01+1
«Краснодар»01+1
«Спартак»01+1
«Локомотив»02+2
«Факел»02+2
«Пари НН»03+3

Ошибки, исправленные VAR

Судья Василий Казарцев назначил штрафной в пользу «Локомотива» вместо пенальти в их ворота в матче с «Краснодаром» (0:0) после просмотра VAR.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-судья РПЛ

«Не понимаю, почему Казарцев не увидел фола Черникова в моменте перед рукой игрока «Локомотива» в своей штрафной. Открытая позиция, ещё и резервный не подсказал. Дальше пошла вертикальная атака, и мяч попал в руку Ненахову. Казарцев снова был в открытой позиции и продолжил игру. На этом этапе надо было назначать 11-метровый, но здорово разобрались Карасёв и Сафьян на VAR. Они сначала показали момент с Ненаховым, и для Казарцева это оказался пенальти, а затем — фол Черникова. В итоге Казарцев верно назначил штрафной в пользу «Локо». Все действия — в рамках протокола VAR. Чёткая работа. Есть ошибочное мнение, что арбитр может идти к монитору только в моментах, связанных с взятием ворот. Но это не так, потому что 11-метровый — тоже ключевой момент».

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Динамо» Мх40-4
«Факел»52-3
«Краснодар»31-2
«Ахмат»32-1
«Динамо» М21-1
«Пари НН»330
«Спартак»330
«Крылья Советов»220
«Химки»67+1
«Оренбург»23+1
«Акрон»23+1
ЦСКА12+1
«Зенит»12+1
«Ростов»34+1
«Рубин»35+2
«Локомотив»14+3
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