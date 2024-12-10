От арбитров страдает только один топ-клуб РПЛ. Итоги судейства в первой части сезона

РПЛ ушла на зимнюю паузу. Весной 2025 года команды проведут оставшиеся 12 матчей и разыграют титул. А как сложился 18-й тур для судей? «Чемпионат» подводит итоги первой части сезона-2024/2025 в таблице судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.
- Таблица ошибок судей после 1-го тура.
- Таблица ошибок судей после 2-го тура.
- Таблица ошибок судей после 3-го тура.
- Таблица ошибок судей после 4-го и 5-го туров.
- Таблица ошибок судей после 6-го тура.
- Таблица ошибок судей после 7-го и 8-го туров.
- Таблица ошибок судей после 9-го тура.
- Таблица ошибок судей после 10-го тура.
- Таблица ошибок судей после 11-го тура.
- Таблица ошибок судей после 12-го тура.
- Таблица ошибок судей после 13-го тура.
- Таблица ошибок судей после 14-го тура.
- Таблица ошибок судей после 15-го тура.
- Таблица ошибок судей после 16-го тура.
- Таблица ошибок судей после 17-го тура.
Ошибки судей в 18-м туре
В прошедших матчах арбитры не совершили ни одной серьёзной ошибки.
Таблица ошибок судей после 18 туров РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Крылья Советов»
|3
|1
|-2
|«Динамо» М
|2
|0
|-2
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|2
|1
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Ахмат»
|2
|2
|0
|«Ростов»
|2
|2
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Зенит»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|3
|+3
Ошибки, исправленные VAR
Судья Василий Казарцев назначил штрафной в пользу «Локомотива» вместо пенальти в их ворота в матче с «Краснодаром» (0:0) после просмотра VAR.
«Не понимаю, почему Казарцев не увидел фола Черникова в моменте перед рукой игрока «Локомотива» в своей штрафной. Открытая позиция, ещё и резервный не подсказал. Дальше пошла вертикальная атака, и мяч попал в руку Ненахову. Казарцев снова был в открытой позиции и продолжил игру. На этом этапе надо было назначать 11-метровый, но здорово разобрались Карасёв и Сафьян на VAR. Они сначала показали момент с Ненаховым, и для Казарцева это оказался пенальти, а затем — фол Черникова. В итоге Казарцев верно назначил штрафной в пользу «Локо». Все действия — в рамках протокола VAR. Чёткая работа. Есть ошибочное мнение, что арбитр может идти к монитору только в моментах, связанных с взятием ворот. Но это не так, потому что 11-метровый — тоже ключевой момент».
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Мх
|4
|0
|-4
|«Факел»
|5
|2
|-3
|«Краснодар»
|3
|1
|-2
|«Ахмат»
|3
|2
|-1
|«Динамо» М
|2
|1
|-1
|«Пари НН»
|3
|3
|0
|«Спартак»
|3
|3
|0
|«Крылья Советов»
|2
|2
|0
|«Химки»
|6
|7
|+1
|«Оренбург»
|2
|3
|+1
|«Акрон»
|2
|3
|+1
|ЦСКА
|1
|2
|+1
|«Зенит»
|1
|2
|+1
|«Ростов»
|3
|4
|+1
|«Рубин»
|3
|5
|+2
|«Локомотив»
|1
|4
|+3