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Лучший игрок Первой лиги ФНЛ, Нетфуллин ФК Торпедо, Крамарич ФК Сочи, Секулич ФК Урал, Андраде ФК Балтика, Юшин ФК Родина

5 главных звёзд сезона Первой лиги. Кто был лучшим?
Айнур Шаймарданов
Рейтинг: лучший футболист Первой лиги
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Лидер «Торпедо» или бомбардир «Сочи»? А может, топ-защитник «Балтики»?

Первая часть Мелбет Первой лиги подошла к концу. Команды чуть больше недели находятся в заслуженном отпуске, а «Чемпионат» начинает подводить итоги летне-осенней части сезона.

Мы выбрали пять футболистов, которые, по нашему мнению, ярче всех проявили себя в 21-м туре сезона. Отметим, что ограничили топ лишь пятью игроками, оставив вне рейтинга несколько мощных исполнителей. Если футболист, которого вы считаете лучшим в первой части сезона, не попал в наш список, то напишите его фамилию в комментариях.

По ходу голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок первой части сезона Первой лиги
Фото: torpedo.ru
1 место

Равиль Нетфуллин, «Торпедо»

31-летний Нетфуллин вернулся в «Торпедо» летом и вновь стал незаменимым игроком. Лишь один матч из 21 в Первой лиге футболист не отыграл полностью (85 минут с «Чайкой» в 4-м туре). Во всех встречах Нетфуллин царствовал в средней линии «Торпедо» и набрал 6+6 по результативным действиям — это второй показатель в лиге. Равиль не только системообразующий игрок своей команды, но и лучший ассистент турнира вместе с Полубояриновым из «Сокола». А ещё в первой половине сезона он не получил ни одной карточки.

Для Нетфуллина этот сезон уже лучший с точки зрения результативных действий. Ещё никогда в карьере полузащитник не забивал и не отдавал так много, а ведь впереди ещё 13 матчей.

Фото: fc-baltika.ru
2 место

Кевин Андраде, «Балтика»

Тяжело выбрать сильнейшего игрока из сбалансированной команды, но в нашем рейтинге представлять лидера турнира будет Кевин Андраде. Колумбийский защитник — незаменимая часть построений при трёх тренерах. Кевин оказался в России в январе 2024 года, пройдя с «Балтикой» вылет из РПЛ и проигранный на последних секундах финал Кубка России с «Зенитом».

Колумбиец попал в сложную лигу и сложные условия, но вряд ли к его игре в первой части календарного года есть много вопросов. В Первой лиге Андраде хорош и остаётся одной из причин, почему возвращение «Балтики» в элиту может стать лишь вопросом времени. В этом сезоне он отбегал 20 матчей без замен.

Фото: pfcsochi.ru
3 место

Мартин Крамарич, «Сочи»

Словенец ворвался в Первую лигу с безумной статистикой, сделав 7+5 в 20 матчах. В прошлом сезоне Крамарич оказался в РПЛ в сложном и провальном для «Сочи» сезоне, но и там успел набрать 5+4 в 20 играх.

У Крамарича все шансы сделать этот сезон лучшим в своей карьере. Пока таковым можно считать сезон-2022/2023 в Словении за «НК Браво» — 12+6 в 32 встречах. После него, собственно, форвард и оказался в России.

Фото: fcrodina.com
4 место

Александр Юшин, «Родина»

Спорный сезон «Родины» (12-е место) не может закрыть все индивидуальные моменты, показанные Александром Юшиным. 8+2 в 19 матчах Первой лиги — он делит первое место в списке бомбардиров с Секуличем. Рассуждать, что было бы с «Родиной», не будь в нынешнем сезоне Юшина, мы не станем. Однако форвард выделялся на фоне одноклубников не только статистикой, но и индивидуальными моментами.

В сезоне-2021/2022, выступая за «Нефтехимик», Юшин забил 18 голов за 25 встреч Первой лиги. Добавляем четыре результативные передачи и получаем сильнейший на данный момент сезон левого вингера в карьере.

Фото: fc-ural.ru
5 место

Мартин Секулич, «Урал»

25-летний Секулич оказался в команде из Екатеринбурга уже по ходу нынешнего сезона, впервые сыграв лишь в 8-м туре с «Аланией» (3:1) и забив гол. 8+1 в 12 матчах чемпионата — фантастический старт в новой стране для хорвата, который ещё летом вместе с «Ботевом» пробивался сквозь квалификационные раунды Лиги Европы и Лиги конференций. Болгарская команда не вышла ни в один из еврокубков, а сам Мартин, в шести встречах квалификации отдавший лишь результативную передачу, решил сменить клуб.

В «Урале» Секулич стал важной частью построений Евгения Аверьянова и продолжает ей быть и при Олеге Шатове. Команда хорошо начала сезон, потом сбавила и во многом благодаря Мартину закончила первую часть на третьем месте. Лучшим с точки зрения результативности для Секулича остаётся сезон-2021/2022 — 31 матч, 14 голов и пять результативных передач.

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