5 главных звёзд сезона Первой лиги. Кто был лучшим?

Первая часть Мелбет Первой лиги подошла к концу. Команды чуть больше недели находятся в заслуженном отпуске, а «Чемпионат» начинает подводить итоги летне-осенней части сезона.

Мы выбрали пять футболистов, которые, по нашему мнению, ярче всех проявили себя в 21-м туре сезона. Отметим, что ограничили топ лишь пятью игроками, оставив вне рейтинга несколько мощных исполнителей. Если футболист, которого вы считаете лучшим в первой части сезона, не попал в наш список, то напишите его фамилию в комментариях.

По ходу голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.