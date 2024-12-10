5 главных звёзд сезона Первой лиги. Кто был лучшим?

Первая часть Мелбет Первой лиги подошла к концу. Команды чуть больше недели находятся в заслуженном отпуске, а «Чемпионат» начинает подводить итоги летне-осенней части сезона.
Мы выбрали пять футболистов, которые, по нашему мнению, ярче всех проявили себя в 21-м туре сезона. Отметим, что ограничили топ лишь пятью игроками, оставив вне рейтинга несколько мощных исполнителей. Если футболист, которого вы считаете лучшим в первой части сезона, не попал в наш список, то напишите его фамилию в комментариях.
По ходу голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Равиль Нетфуллин, «Торпедо»
31-летний Нетфуллин вернулся в «Торпедо» летом и вновь стал незаменимым игроком. Лишь один матч из 21 в Первой лиге футболист не отыграл полностью (85 минут с «Чайкой» в 4-м туре). Во всех встречах Нетфуллин царствовал в средней линии «Торпедо» и набрал 6+6 по результативным действиям — это второй показатель в лиге. Равиль не только системообразующий игрок своей команды, но и лучший ассистент турнира вместе с Полубояриновым из «Сокола». А ещё в первой половине сезона он не получил ни одной карточки.
Для Нетфуллина этот сезон уже лучший с точки зрения результативных действий. Ещё никогда в карьере полузащитник не забивал и не отдавал так много, а ведь впереди ещё 13 матчей.
Кевин Андраде, «Балтика»
Тяжело выбрать сильнейшего игрока из сбалансированной команды, но в нашем рейтинге представлять лидера турнира будет Кевин Андраде. Колумбийский защитник — незаменимая часть построений при трёх тренерах. Кевин оказался в России в январе 2024 года, пройдя с «Балтикой» вылет из РПЛ и проигранный на последних секундах финал Кубка России с «Зенитом».
Колумбиец попал в сложную лигу и сложные условия, но вряд ли к его игре в первой части календарного года есть много вопросов. В Первой лиге Андраде хорош и остаётся одной из причин, почему возвращение «Балтики» в элиту может стать лишь вопросом времени. В этом сезоне он отбегал 20 матчей без замен.
Мартин Крамарич, «Сочи»
Словенец ворвался в Первую лигу с безумной статистикой, сделав 7+5 в 20 матчах. В прошлом сезоне Крамарич оказался в РПЛ в сложном и провальном для «Сочи» сезоне, но и там успел набрать 5+4 в 20 играх.
У Крамарича все шансы сделать этот сезон лучшим в своей карьере. Пока таковым можно считать сезон-2022/2023 в Словении за «НК Браво» — 12+6 в 32 встречах. После него, собственно, форвард и оказался в России.
Александр Юшин, «Родина»
Спорный сезон «Родины» (12-е место) не может закрыть все индивидуальные моменты, показанные Александром Юшиным. 8+2 в 19 матчах Первой лиги — он делит первое место в списке бомбардиров с Секуличем. Рассуждать, что было бы с «Родиной», не будь в нынешнем сезоне Юшина, мы не станем. Однако форвард выделялся на фоне одноклубников не только статистикой, но и индивидуальными моментами.
В сезоне-2021/2022, выступая за «Нефтехимик», Юшин забил 18 голов за 25 встреч Первой лиги. Добавляем четыре результативные передачи и получаем сильнейший на данный момент сезон левого вингера в карьере.
Мартин Секулич, «Урал»
25-летний Секулич оказался в команде из Екатеринбурга уже по ходу нынешнего сезона, впервые сыграв лишь в 8-м туре с «Аланией» (3:1) и забив гол. 8+1 в 12 матчах чемпионата — фантастический старт в новой стране для хорвата, который ещё летом вместе с «Ботевом» пробивался сквозь квалификационные раунды Лиги Европы и Лиги конференций. Болгарская команда не вышла ни в один из еврокубков, а сам Мартин, в шести встречах квалификации отдавший лишь результативную передачу, решил сменить клуб.
В «Урале» Секулич стал важной частью построений Евгения Аверьянова и продолжает ей быть и при Олеге Шатове. Команда хорошо начала сезон, потом сбавила и во многом благодаря Мартину закончила первую часть на третьем месте. Лучшим с точки зрения результативности для Секулича остаётся сезон-2021/2022 — 31 матч, 14 голов и пять результативных передач.