Эминем повторил празднование Роналду. Видео
Эминем устроил крутое шоу во время концерта в Абу-Даби. Популярный рэпер, выступая на сцене, повторил легендарное празднование Криштиану Роналду.
Эминем повторил празднование Роналду. Видео
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