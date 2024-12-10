Садулаев уйдёт в «Зенит»! Что происходит перед открытием трансферного окна в России. LIVE

Друзья, всем привет! До открытия зимнего трансферного окна в России остаётся больше месяца (старт — 23 января), но первая часть сезона РПЛ уже позади, поэтому клубы могут полноценно сконцентрироваться на межсезонье и на потенциальном усилении.

Первые имена уже потихоньку просачиваются в инфополе, а чем дальше, тем больше подробностей мы будем узнавать. И, конечно же, делиться ими с вами. Кого подпишут «Зенит», «Спартак» и другие топ-клубы российского чемпионата? Кто расстанется со своими звёздами, а кто, наоборот, найдёт мощное усиление для рывка в весенней стадии сезона? Увидим ли мы сделки, которые повлияют на чемпионскую гонку? Всё это — в нашем онлайне.

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