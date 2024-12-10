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РПЛ-2024/2025, зимнее трансферное окно в России: когда откроется, первые сделки, кто куда перейдёт, подробности, новости онлайн

Садулаев уйдёт в «Зенит»! Что происходит перед открытием трансферного окна в России. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
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Зимнее трансферное окно в России. LIVE
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Следим за главными новостями и первыми сделками.

Друзья, всем привет! До открытия зимнего трансферного окна в России остаётся больше месяца (старт — 23 января), но первая часть сезона РПЛ уже позади, поэтому клубы могут полноценно сконцентрироваться на межсезонье и на потенциальном усилении.

Первые имена уже потихоньку просачиваются в инфополе, а чем дальше, тем больше подробностей мы будем узнавать. И, конечно же, делиться ими с вами. Кого подпишут «Зенит», «Спартак» и другие топ-клубы российского чемпионата? Кто расстанется со своими звёздами, а кто, наоборот, найдёт мощное усиление для рывка в весенней стадии сезона? Увидим ли мы сделки, которые повлияют на чемпионскую гонку? Всё это — в нашем онлайне.

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⚡️ Садулаев близок к переходу в «Зенит»
Live Кирилл Закатченко

👋 «Крылья Советов» объявили об уходе Орозко

Один из легионеров покинул «Крылья Советов». Пресс-служба объявила, что Франко Орозко возвращается в Аргентину в связи с тем, что у него истёк срок аренды. Футболист продолжит карьеру в «Ланусе».

17:43 Кирилл Закатченко

🤔 Согласны с такой точкой зрения бывшего тренера Садулаева?

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👇 Вот, кстати, реакция самого футболиста на новость.

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17:37 Кирилл Закатченко

⚡️ Садулаев близок к переходу в «Зенит»

Атакующий футболист «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в «Зенит». По данным «Чемпионата», футболист переедет в Санкт-Петербург летом и сделает это на правах свободного агента.

«Стороны должны подписать контракт в ближайшее время, сейчас они обсуждают детали. Сам игрок очень заинтересован в переходе и уверен, что сможет побороться за место в основе», — добавил источник «Чемпионата».

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