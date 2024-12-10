Радикальная развязка судейского скандала в АПЛ! Зря арбитр оскорблял Клоппа на видео

Судейский скандал в АПЛ подошёл к концу. Арбитр Дэвид Кут уволен после расследования PGMOL (Английская ассоциация профессиональных арбитров). В ноябре в интернет попало видео, на котором судья оскорбительно высказывается про экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в приватной беседе. Кут смотрел и вместе с друзьями комментировал матч мерсисайдцев с «Бёрнли» (1:1, июль 2020 года), на котором работал резервным арбитром: «Придурок, полный придурок. Он разносил мою работу в их матче с «Бёрнли» и обвинял меня во лжи. Я не заинтересован в общении с такими высокомерными людьми. Немецкий говнюк (в оригинале было нецензурное ругательство. — Прим. «Чемпионата»), да пошёл ты».

Интересно, что на втором видео Дэвид сказал о недопустимости попадания видео в Сеть. А люди за кадром отметили, что «Кут — судья АПЛ, давайте не рушить его карьеру». Не исключено, что Кут находился в компании нетрезвых людей (как и он сам).

На следующий день после появления новости PGMOL начала расследование. Арбитра отстранили от работы до завершения всех мероприятий. И тут случился новый удар для Кута: в Сеть слили видео, на котором судья вдыхает белый порошок через банкноту во время Евро-2024. 13 ноября PGMOL заявила, что воспринимает ситуацию «очень серьёзно». А УЕФА последовал примеру английских коллег и также отстранил арбитра.

27 ноября в СМИ появилось третье обвинение в адрес Кута. На этот раз Футбольная ассоциация Англии начала расследование после заявления, что судья мог специально показать жёлтую в матче «Лидса» и «Вест Бромвича» в 2019 году. Кут отрицал какую-либо вину и заявил, что обвинения «ложные и клеветнические».

9 декабря PGMOL сообщила о решении уволить судью: «Действия Дэвида Кута были признаны серьёзным нарушением положений его трудового договора. Поддержка Дэвида Кута всё ещё важна для нас, и мы по-прежнему заботимся о его благополучии». Как отмечает BBC, Кут имеет право обжаловать увольнение.

Кут работал в АПЛ с 2018 года, а статус арбитра ФИФА получил в 2020 году. Также в его активе работа в чемпионате Японии, в квалификации Лиги чемпионов и в Лиге наций. Однако в PGMOL Дэвида ценили в первую очередь за удачную работу на VAR. В качестве видеоассистента Кут провёл 64 матча в АПЛ.

Правда, один из таких матчей завершился большим скандалом, связанным с (сюрприз) «Ливерпулем». В октябре 2020 года Кут работал на игре с «Эвертоном». Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил травму крестообразных связок в столкновении с голкипером Джорданом Пикфордом.

Вирджил ван Дейк получил травму в игре с «Эвертоном» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Нидерландец пропустил целый год, а вратарь «Эвертона» за свой жутковатый прыжок в колено не получил даже жёлтую карточку. Работавший на VAR Кут посчитал, что не стоит вмешиваться в эпизод, поскольку там был офсайд. Хотя позже главный судья встречи Майкл Оливер признал общую ошибку, отметив, что арбитры могли и удалить Пикфорда.

По иронии судьбы последним матчем Кута в АПЛ стала встреча «Ливерпуля» и «Астон Виллы» (работал главным) в ноябре 2024 года.