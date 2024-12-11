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Боруссия Дортмунд — Барселона: прямая онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов, где смотреть, 11 декабря 2024

Новый топ-матч в Лиге чемпионов! «Барса» пропустит в таблице Дортмунд? LIVE
Никита Паглазов
«Боруссия» — «Барселона». LIVE
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Финалист ЛЧ против одной из самых ярких команд сезона. Следим вместе!

Друзья, всем привет! Основной этап Лиги чемпионов в самом разгаре. Сегодня, 11 декабря, нас ждёт очередная мощная вывеска — дортмундская «Боруссия» примет «Барселону».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Боруссия» сильно удивила в прошлом сезоне, когда добралась до финала Лиги чемпионов, где, правда, проиграла «Реалу». В этом розыгрыше дортмундцы снова в порядке — уверенно идут в топ-8 с 12 очками. «Барса» же при новом тренере Флике показывает яркую игру и тоже близка к выходу в 1/8 финала. Своего сегодняшнего соперника каталонцы опережают лишь по дополнительным показателям.

Кто же заработает три очка в этом матче? Или нас ждёт ничья? «Чемпионат» будет следить за развитием событий в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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