Новый топ-матч в Лиге чемпионов! «Барса» пропустит в таблице Дортмунд? LIVE

Финалист ЛЧ против одной из самых ярких команд сезона. Следим вместе!

Друзья, всем привет! Основной этап Лиги чемпионов в самом разгаре. Сегодня, 11 декабря, нас ждёт очередная мощная вывеска — дортмундская «Боруссия» примет «Барселону».

«Боруссия» сильно удивила в прошлом сезоне, когда добралась до финала Лиги чемпионов, где, правда, проиграла «Реалу». В этом розыгрыше дортмундцы снова в порядке — уверенно идут в топ-8 с 12 очками. «Барса» же при новом тренере Флике показывает яркую игру и тоже близка к выходу в 1/8 финала. Своего сегодняшнего соперника каталонцы опережают лишь по дополнительным показателям.

Кто же заработает три очка в этом матче? Или нас ждёт ничья? «Чемпионат» будет следить за развитием событий в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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