Обновлённый прогноз на победителя РПЛ
РПЛ ушла на зимний перерыв. По итогам осенней части сезона суперкомпьютер Opta обновил прогноз на будущего чемпиона России. У каких команд больше шансов на титул?
ЦСКА
Вероятность победы армейцев увеличилась с 0% до 0,3%.
«Локомотив»
Вероятность завоевания титула у красно-зелёных поднялась с 3,5% до 4,5%.
«Динамо»
Шансы бело-голубых на чемпионство возросли с 0,9% до 2,5%.
«Спартак»
Шансы красно-белых на победу взлетели с 8,5% до 17,5%.
«Краснодар»
Вероятность чемпионства клуба Галицкого выросла с 28,2% до 35%.
«Зенит»
Шансы петербуржцев на титул упали с 58,9% до 40,2%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона РПЛ. Шансы «Зенита» упали, «Спартака» — выросли
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