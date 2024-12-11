Таблица РПЛ за 2024 год. Места «Спартака» и «Краснодара» удивляют
«Зенит» первый, но отставание минимальное.
Первая часть сезона РПЛ — всё. В следующий раз мы увидим команды на поле уже весной. А 2024-й подарил нам 30 весёлых туров (с учётом прошлого чемпионата). Как выглядит сводная таблица года? В ней есть несколько сюрпризов!
Эти футболисты начнут весну в других командах?
|Место
|Клуб
|Матчи
|В
|Н
|П
|Очки
|1
|«Зенит»
|30
|18
|6
|6
|60
|2
|«Динамо» М
|30
|18
|5
|7
|59
|3
|«Спартак»
|30
|16
|9
|5
|57
|4
|«Краснодар»
|30
|16
|9
|5
|57
|5
|«Локомотив»
|30
|17
|6
|7
|57
|6
|ЦСКА
|30
|14
|9
|7
|51
|7
|«Ростов»
|30
|14
|6
|10
|48
|8
|«Рубин»
|30
|10
|10
|10
|40
|9
|«Ахмат»
|30
|8
|7
|15
|31
|10
|«Крылья Советов»
|30
|8
|6
|16
|30
|11
|«Факел»
|30
|4
|13
|13
|25
|12
|«Оренбург»
|30
|5
|9
|16
|24
|13
|«Акрон»
|18
|6
|4
|8
|22
|14
|«Пари НН»
|30
|5
|7
|18
|22
|15
|«Динамо» Мх
|18
|3
|8
|7
|17
|16
|«Химки»
|18
|3
|7
|8
|16
|17
|«Балтика»
|12
|4
|1
|7
|13
|18
|«Сочи»
|12
|2
|7
|3
|13
|19
|«Урал»
|12
|2
|5
|5
|11
Из интересного:
- действующий чемпион — на первом месте. «Зенит» провёл нестабильный 2024 год, но даже в таком состоянии остался сильнейшим клубом РПЛ;
- московское «Динамо» отстало от «Зенита» всего на одно очко. И тут немного не хватило до первой строчки;
- «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» набрали одинаковое количество очков. Удивительно, если учитывать нестабильность московских команд!
Футболисты «Спартака»
Фото: spartak.com
- ЦСКА = стабильность. Шестое место в прошлом, нынешнем сезоне и в таблице 2024 года;
- «Ахмат» с трудом спасся в прошлом сезоне и располагается в зоне вылета в нынешнем чемпионате. Однако в сводной таблице 2024 года грозненцы занимают девятое место;
- «Акрон» за 18 туров набрал равное количество очков с «Пари НН» (у которых 30 проведённых встреч);
- вылетевшие «Балтика» и «Сочи» не сильно отстали от новичков — махачкалинского «Динамо» и «Химок». Калининградцы и сочинцы при этом провели на шесть встреч меньше.
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