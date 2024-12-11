Таблица РПЛ за 2024 год. Места «Спартака» и «Краснодара» удивляют

Первая часть сезона РПЛ — всё. В следующий раз мы увидим команды на поле уже весной. А 2024-й подарил нам 30 весёлых туров (с учётом прошлого чемпионата). Как выглядит сводная таблица года? В ней есть несколько сюрпризов!

Место Клуб Матчи В Н П Очки 1 «Зенит» 30 18 6 6 60 2 «Динамо» М 30 18 5 7 59 3 «Спартак» 30 16 9 5 57 4 «Краснодар» 30 16 9 5 57 5 «Локомотив» 30 17 6 7 57 6 ЦСКА 30 14 9 7 51 7 «Ростов» 30 14 6 10 48 8 «Рубин» 30 10 10 10 40 9 «Ахмат» 30 8 7 15 31 10 «Крылья Советов» 30 8 6 16 30 11 «Факел» 30 4 13 13 25 12 «Оренбург» 30 5 9 16 24 13 «Акрон» 18 6 4 8 22 14 «Пари НН» 30 5 7 18 22 15 «Динамо» Мх 18 3 8 7 17 16 «Химки» 18 3 7 8 16 17 «Балтика» 12 4 1 7 13 18 «Сочи» 12 2 7 3 13 19 «Урал» 12 2 5 5 11

Из интересного:

действующий чемпион — на первом месте. «Зенит» провёл нестабильный 2024 год, но даже в таком состоянии остался сильнейшим клубом РПЛ;

московское «Динамо» отстало от «Зенита» всего на одно очко. И тут немного не хватило до первой строчки;

«Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» набрали одинаковое количество очков. Удивительно, если учитывать нестабильность московских команд!

Футболисты «Спартака» Фото: spartak.com

ЦСКА = стабильность. Шестое место в прошлом, нынешнем сезоне и в таблице 2024 года;

«Ахмат» с трудом спасся в прошлом сезоне и располагается в зоне вылета в нынешнем чемпионате. Однако в сводной таблице 2024 года грозненцы занимают девятое место;

«Акрон» за 18 туров набрал равное количество очков с «Пари НН» (у которых 30 проведённых встреч);

вылетевшие «Балтика» и «Сочи» не сильно отстали от новичков — махачкалинского «Динамо» и «Химок». Калининградцы и сочинцы при этом провели на шесть встреч меньше.

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