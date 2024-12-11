Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Таблица РПЛ за 2024 год: Спартак, Зенит, Динамо, ЦСКА, Краснодар, Локомотив, Ростов, Факел, Крылья Советов

Таблица РПЛ за 2024 год. Места «Спартака» и «Краснодара» удивляют
Никита Паглазов
Таблица РПЛ за 2024 год
Аудио-версия:
Комментарии
«Зенит» первый, но отставание минимальное.

Первая часть сезона РПЛ — всё. В следующий раз мы увидим команды на поле уже весной. А 2024-й подарил нам 30 весёлых туров (с учётом прошлого чемпионата). Как выглядит сводная таблица года? В ней есть несколько сюрпризов!

Эти футболисты начнут весну в других командах?
В топ-клубах РПЛ затухли 18 футболистов. Зимой им надо перезапускать карьеру
В топ-клубах РПЛ затухли 18 футболистов. Зимой им надо перезапускать карьеру
МестоКлубМатчиВНПОчки
1«Зенит»30186660
2«Динамо» М30185759
3«Спартак»30169557
4«Краснодар»30169557
5«Локомотив»30176757
6ЦСКА30149751
7«Ростов»301461048
8«Рубин»3010101040
9«Ахмат»30871531
10«Крылья Советов»30861630
11«Факел»304131325
12«Оренбург»30591624
13«Акрон»1864822
14«Пари НН»30571822
15«Динамо» Мх1838717
16«Химки»1837816
17«Балтика»1241713
18«Сочи»1227313
19«Урал»1225511

Из интересного:

  • действующий чемпион — на первом месте. «Зенит» провёл нестабильный 2024 год, но даже в таком состоянии остался сильнейшим клубом РПЛ;
  • московское «Динамо» отстало от «Зенита» всего на одно очко. И тут немного не хватило до первой строчки;
  • «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» набрали одинаковое количество очков. Удивительно, если учитывать нестабильность московских команд!
Футболисты «Спартака»

Футболисты «Спартака»

Фото: spartak.com

  • ЦСКА = стабильность. Шестое место в прошлом, нынешнем сезоне и в таблице 2024 года;
  • «Ахмат» с трудом спасся в прошлом сезоне и располагается в зоне вылета в нынешнем чемпионате. Однако в сводной таблице 2024 года грозненцы занимают девятое место;
  • «Акрон» за 18 туров набрал равное количество очков с «Пари НН» (у которых 30 проведённых встреч);
  • вылетевшие «Балтика» и «Сочи» не сильно отстали от новичков — махачкалинского «Динамо» и «Химок». Калининградцы и сочинцы при этом провели на шесть встреч меньше.

А что подметили вы? Делитесь в комментариях!

В РПЛ наметилась проблема-тенденция:
В РПЛ появилась дефицитная позиция. У «Спартака», «Зенита» и других топов — одна задача
В РПЛ появилась дефицитная позиция. У «Спартака», «Зенита» и других топов — одна задача
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android