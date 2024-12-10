Спорт 11 декабря: матчи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, Мичков против «русского» клуба в НХЛ и «Милуоки» — «Орландо» в НБА!

Топ-события среды: «Арсенал» — «Монако» в футболе, ЧМ по плаванию и хоккей

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как Мичков сыграет против «русского» клуба?

После восстановления Дмитрия Воронкова «Коламбус» может выпустить полноценное русское звено. «Мундиры» достаточно забивают, однако не самая сильная игра вратарской бригады тянет их вниз. Теперь им надо будет отражать атаки Матвея Мичкова, который превратился в одного из самых опасных хоккеистов лиги по игре в большинстве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: поможет ли большой обмен «Колорадо»?

Долгое время вратарская бригада «лавин» была худшей в лиге по статистике. Менеджмент команды отреагировал на это обменами обоих голкиперов, и теперь у «Колорадо» будет «деревянный» дуэт Блэквуд — Уэджвуд. Наверное, новый вратарь ещё не успеет доехать до Денвера, и Кросби, Малкина и компанию будут сдерживать старые кадры.

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Адетокунбо протащит «оленей» в полуфинал Кубка НБА?

Дела «Милуоки Бакс» по сравнению со стартом регулярного чемпионата уже наладились. Команда во главе с Яннисом Адетокунбо и Дэмьеном Лиллардом поднялась на шестое место Востока. Теперь же «оленям» предстоит сыграть в четвертьфинале Кубка НБА с «Орландо Мэджик». Клуб из Флориды хоть и выступает пока без своей главной звезды – Паоло Банкеро, но всё равно показывает отличную игру, находясь на третьем месте Востока. Кто пройдёт в полуфинал внутрисезонного турнира?

🏀 5:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дончич или Гилджес-Александер — кто окажется в полуфинале?

«Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс» встречались между собой в этом сезоне один раз. Финалист НБА 2023 года без Луки Дончича в составе оказался сильнее со счётом 121:119. На этот раз клубам предстоит сыграть в четвертьфинале Кубка НБА. К тому же лидер «бродяг» вернулся после травмы и находится в отменной форме. «Даллас» уступил лишь раз в последних 10 играх. Лидеру Западной конференции «Оклахоме» будет точно непросто. Кому удастся пробиться в следующий раунд турнира?

🥇🏊‍♀️ 19:40: Плавание, ЧМ-2024 на короткой воде, второй соревновательный день

Интрига: сколько медалей смогут завоевать российские спортсмены?

Первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде не принёс российским спортсменам медалей, хотя в некоторых финалах пьедестал был очень близок. Во второй день наши пловцы постараются открыть счёт своим наградам. Хорошие шансы есть у Мирона Лифинцева (100 м на спине), постарается прорваться в тройку Арина Суркова (50 м баттерфляем). Интересно будет последить за смешанной эстафетой 4х50 м комплексом. А ещё на старт выйдут наши главные звёзды — Юлия Ефимова и Евгения Чикунова. Пока в рамках квалификации.

⚽️ 20:45: «Атлетико» Мадрид — «Слован Братислава», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Интрига: «Атлетико» продолжит борьбу за топ-8?

«Атлетико» набрал девять очков после пяти туров Лиги чемпионов. Мадридцы всего на одно очко отстают от топ-8. Напомним, итоговое место в восьмёрке позволит выйти в 1/8 финала напрямую (команды с 9-го по 24-е место зарубятся в 1/16 финала). В следующей встрече «Атлетико» сыграет дома со «Слованом». Клуб из Словакии не набрал ни одного очка за пять туров. Отличный шанс на лёгкую победу для Мадрида. Или будет сенсация?

⚽️ 23:00: «Милан» — «Црвена Звезда», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Интрига: «Милан» выиграет в четвёртый раз подряд?

«Милан» стартовал в Лиге чемпионов с двух поражений, а затем выдал серию из трёх побед. Команда Паулу Фонсеки включилась в гонку за топ-8. В следующем туре «Милан» принимает дома «Црвену Звезду». Итальянцам необходимо продлить победную серию, если команда рассчитывает на место в восьмёрке.

У «Милана» появится новый тренер? Стало известно, при каком условии Фонсека будет уволен из «Милана»

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Монако», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Интрига: битва двух претендентов на попадание в 1/8 финала напрямую

«Арсенал» и «Монако» входят в топ-8 после после пяти туров ЛЧ, набрав по 10 очков. А теперь они сыграют между собой. Важнейшая встреча предстоит клубам в Лондоне. Конечно, фаворит — «Арсенал». Однако «Монако» уже одолел в нынешнем розыгрыше «Барселону». Так что статус аутсайдера не пугает монегасков. Нас ждёт весёлый матч.

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Интрига: какая из команд де-факто окажется в плей-офф?

«Барселона» мощно начала сезон, но в последних матчах немного притормозила. Проблемы в основном касаются Примеры, однако теперь есть шанс оступиться в ЛЧ. Тем более что каталонцы едут в гости к дортмундской «Боруссии». На «Сигнал Идуна Парк» просто не бывает никому. Обе команды набрали по 12 очков после пяти туров. Так что победа в предстоящей встрече на 99% гарантирует одному из клубов итоговые топ-8.

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Интрига: какая из команд усложнит себе задачу по попаданию в 1/8 финала?

Обновлённый «Ювентус» пока что нестабилен. А вот кризис «Манчестер Сити» не ожидал никто. Команды находятся в середине таблицы Лиги чемпионов. И у одной из них есть большой шанс пролететь мимо топ-8. Поражение в следующем матче увеличит эту возможность. Тяжело предсказать ход встречи, но тем интереснее понаблюдать за игрой.