Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 11 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: «Арсенал» — «Монако» в футболе, ЧМ по плаванию и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 11 декабря: матчи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, Мичков против «русского» клуба в НХЛ и «Милуоки» — «Орландо» в НБА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как Мичков сыграет против «русского» клуба?

После восстановления Дмитрия Воронкова «Коламбус» может выпустить полноценное русское звено. «Мундиры» достаточно забивают, однако не самая сильная игра вратарской бригады тянет их вниз. Теперь им надо будет отражать атаки Матвея Мичкова, который превратился в одного из самых опасных хоккеистов лиги по игре в большинстве.

Яркий матч Матвея:
Ну что за рок-звезда! Мичков впервые подрался в НХЛ и дал автограф на пути в раздевалку
Ну что за рок-звезда! Мичков впервые подрался в НХЛ и дал автограф на пути в раздевалку

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли большой обмен «Колорадо»?

Долгое время вратарская бригада «лавин» была худшей в лиге по статистике. Менеджмент команды отреагировал на это обменами обоих голкиперов, и теперь у «Колорадо» будет «деревянный» дуэт Блэквуд — Уэджвуд. Наверное, новый вратарь ещё не успеет доехать до Денвера, и Кросби, Малкина и компанию будут сдерживать старые кадры.

Подробно о большом обмене:
Громкий обмен в НХЛ! «Колорадо» избавился от русских вратаря и нападающего
Громкий обмен в НХЛ! «Колорадо» избавился от русских вратаря и нападающего

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Адетокунбо протащит «оленей» в полуфинал Кубка НБА?

Дела «Милуоки Бакс» по сравнению со стартом регулярного чемпионата уже наладились. Команда во главе с Яннисом Адетокунбо и Дэмьеном Лиллардом поднялась на шестое место Востока. Теперь же «оленям» предстоит сыграть в четвертьфинале Кубка НБА с «Орландо Мэджик». Клуб из Флориды хоть и выступает пока без своей главной звезды – Паоло Банкеро, но всё равно показывает отличную игру, находясь на третьем месте Востока. Кто пройдёт в полуфинал внутрисезонного турнира?

Что происходит в жизни лучшего инсайдера в НБА?
Потерял 99% дохода и заболел раком. Что стало с легендарным инсайдером?
Потерял 99% дохода и заболел раком. Что стало с легендарным инсайдером?

🏀 5:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дончич или Гилджес-Александер — кто окажется в полуфинале?

«Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс» встречались между собой в этом сезоне один раз. Финалист НБА 2023 года без Луки Дончича в составе оказался сильнее со счётом 121:119. На этот раз клубам предстоит сыграть в четвертьфинале Кубка НБА. К тому же лидер «бродяг» вернулся после травмы и находится в отменной форме. «Даллас» уступил лишь раз в последних 10 играх. Лидеру Западной конференции «Оклахоме» будет точно непросто. Кому удастся пробиться в следующий раунд турнира?

Грустная история бывшего игрока «Далласа»:
Жил на $ 10, судился с НБА и умер от зависимости. Грустная история большого баскетболиста
Жил на $ 10, судился с НБА и умер от зависимости. Грустная история большого баскетболиста

🥇🏊‍♀️ 19:40: Плавание, ЧМ-2024 на короткой воде, второй соревновательный день

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
11 декабря 2024, среда. 19:40 МСК
Не началось

Интрига: сколько медалей смогут завоевать российские спортсмены?

Первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде не принёс российским спортсменам медалей, хотя в некоторых финалах пьедестал был очень близок. Во второй день наши пловцы постараются открыть счёт своим наградам. Хорошие шансы есть у Мирона Лифинцева (100 м на спине), постарается прорваться в тройку Арина Суркова (50 м баттерфляем). Интересно будет последить за смешанной эстафетой 4х50 м комплексом. А ещё на старт выйдут наши главные звёзды — Юлия Ефимова и Евгения Чикунова. Пока в рамках квалификации.

За кем из россиян стоит следить на чемпионате мира?
Россия — на большом международном турнире! Главное о ЧМ-2024 по плаванию в Будапеште
Россия — на большом международном турнире! Главное о ЧМ-2024 по плаванию в Будапеште

⚽️ 20:45: «Атлетико» Мадрид — «Слован Братислава», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Слован Бр
Братислава, Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атлетико» продолжит борьбу за топ-8?

«Атлетико» набрал девять очков после пяти туров Лиги чемпионов. Мадридцы всего на одно очко отстают от топ-8. Напомним, итоговое место в восьмёрке позволит выйти в 1/8 финала напрямую (команды с 9-го по 24-е место зарубятся в 1/16 финала). В следующей встрече «Атлетико» сыграет дома со «Слованом». Клуб из Словакии не набрал ни одного очка за пять туров. Отличный шанс на лёгкую победу для Мадрида. Или будет сенсация?

С кем сыграет «Атлетико» и другие топы на КЧМ-2025:
«Ман Сити» против «Юве», «ПСЖ» против «Атлетико»! Как прошла жеребьёвка клубного ЧМ
«Ман Сити» против «Юве», «ПСЖ» против «Атлетико»! Как прошла жеребьёвка клубного ЧМ

⚽️ 23:00: «Милан» — «Црвена Звезда», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Милан» выиграет в четвёртый раз подряд?

«Милан» стартовал в Лиге чемпионов с двух поражений, а затем выдал серию из трёх побед. Команда Паулу Фонсеки включилась в гонку за топ-8. В следующем туре «Милан» принимает дома «Црвену Звезду». Итальянцам необходимо продлить победную серию, если команда рассчитывает на место в восьмёрке.

У «Милана» появится новый тренер?
Стало известно, при каком условии Фонсека будет уволен из «Милана»

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Монако», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва двух претендентов на попадание в 1/8 финала напрямую

«Арсенал» и «Монако» входят в топ-8 после после пяти туров ЛЧ, набрав по 10 очков. А теперь они сыграют между собой. Важнейшая встреча предстоит клубам в Лондоне. Конечно, фаворит — «Арсенал». Однако «Монако» уже одолел в нынешнем розыгрыше «Барселону». Так что статус аутсайдера не пугает монегасков. Нас ждёт весёлый матч.

Как «Арсенал» разобрался с «МЮ» при помощи угловых:
«Арсенал» уничтожил «МЮ» коронным приёмом. Противодействия от него нет
«Арсенал» уничтожил «МЮ» коронным приёмом. Противодействия от него нет

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд де-факто окажется в плей-офф?

«Барселона» мощно начала сезон, но в последних матчах немного притормозила. Проблемы в основном касаются Примеры, однако теперь есть шанс оступиться в ЛЧ. Тем более что каталонцы едут в гости к дортмундской «Боруссии». На «Сигнал Идуна Парк» просто не бывает никому. Обе команды набрали по 12 очков после пяти туров. Так что победа в предстоящей встрече на 99% гарантирует одному из клубов итоговые топ-8.

«Барса» переживает мини-кризис, но Левандовски всё равно крут:
Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге
Истории
Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд усложнит себе задачу по попаданию в 1/8 финала?

Обновлённый «Ювентус» пока что нестабилен. А вот кризис «Манчестер Сити» не ожидал никто. Команды находятся в середине таблицы Лиги чемпионов. И у одной из них есть большой шанс пролететь мимо топ-8. Поражение в следующем матче увеличит эту возможность. Тяжело предсказать ход встречи, но тем интереснее понаблюдать за игрой.

Очередная осечка «Манчестер Сити»:
«Сити». Опять
«Сити». Опять
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android