Балласт «Барселоны» — что с ним стало?

Недавно мы рассказывали, как сложились судьбы звёзд «Реала» после ухода из клуба. Теперь пора поговорить об игроках «Барселоны», успевших поиграть за каталонцев за последние пять лет.

Клеман Лангле, 29 лет

Клеман Лангле Фото: Maria Gracia Jimenez/Getty Images

Фактически Лангле всё ещё принадлежит «Барселоне», но клуб совсем не рассчитывает на защитника: за последние два года тот успел съездить и в «Тоттенхэм», и в «Астон Виллу», сейчас же иногда выходит на поле за «Атлетико» (уже 791 игровая минута). А ведь в 2018 году Клеман был одним из самых перспективных защитников если не Европы, то Франции уж точно – но потом резко сдал. В «Атлетико» он тоже частенько ошибается, а главный пример – чудовищный «привоз» в матче с «ПСЖ».

Филиппе Коутиньо, 32 года

Филиппе Коутиньо Фото: Buda Mendes/Getty Images

Спустя время можно уверенно сказать, что это один из худших трансферов в истории футбола. И дело не в том, что Коутиньо — плохой игрок. Просто он «Барселоне» был не нужен. Бразилец классно проявил себя в первые полгода, а потом потерялся, и всем стало понятно, что Филиппе нужно уходить. В сезоне-2019/2020 его отправили в аренду в «Баварию», где тот воскрес под руководством Ханси Флика и даже поучаствовал в исторических 8:2 против каталонцев (забил два мяча), однако высокая зарплата отпугивала всех заинтересованных.

В 2022-м бразильца удалось сплавить в «Астон Виллу», но даже там не расшевелили поникшего Коутиньо. За год бирмингемцы разочаровались в покупке, и теперь хавбек гоняет по арендам. Сейчас Коутиньо играет в родном «Васко да Гама» из Бразилии, но там всего один гол в 12 матчах чемпионата. Очень грустно: Филиппе всего 32 года, однако фактически он завершил топ-карьеру.

Мартин Брейтуэйт, 33 года

Мартин Брейтуэйт Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Человек-мем, который оказался не так прост. После «Барселоны» перешёл в соседний «Эспаньол», сразу вылетел в Сегунду и поругался с руководством: хотел уйти в клуб Ла Лиги, чтобы попасть на Евро-2024, но ему отказали. После Мартин всё же помог «Эспаньолу» вернуться в элиту (22 гола в 39 матчах), однако потом опять поругался с верхами, психанул и выкупил свой же контракт. Летом же появились новости, что Брейтуэйт хочет приобрести клуб и уволить насоливших ему менеджеров.

А ведь датчанин не только футболист, но и весьма успешный бизнесмен. По слухам, у него пакет акций на $ 250+ млн. Он вкладывается в недвижимость, владеет рестораном в Каталонии и сервисом Braithwaite’s Kitchen, который занимается доставкой еды на дом. Параллельно 33-летний форвард играет за бразильский «Гремио», но это так, для души.

Рафинья Алькантара, 31 год

Рафинья Алькантара Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Если Тьяго, несмотря на хрустальность, всё же успел совершить несколько подвигов за «Барселону», «Баварию» и «Ливерпуль», то его младший брат не может похвастаться большими достижениями. При всём своём таланте он так и не пробился в основу сине-гранатовых и регулярно искал себя в арендах. Был шанс показать себя в «ПСЖ», куда он перешёл в 2020-м, но даже там его задвинули на второй план.

Последние два года Рафинья провёл в аренде в катарском «Аль-Араби», а сейчас сидит без клуба.

Самуэль Юмтити, 31 год

Самуэль Юмтити Фото: Pierre Suu/Getty Images

Шесть лет назад француз был на пике формы: выиграл Ла Лигу, чемпионат мира и считался одним из сильнейших защитников мира – но Самуэля сгубили травмы. Первые тревожные звонки прозвенели в начале 2018 года, когда он повредил колено. Медицинский штаб настоятельно рекомендовал провести операцию, однако француз боялся пропустить ЧМ и лечился консервативными методами.

Юмтити всё-таки приехал в Россию ценой здоровья – с тех пор ему аукается отказ от той операции. Со временем он превратился в неликвид с огромной зарплатой, от которого «Барселона» всячески пыталась избавиться. Удалось только в 2023 году: француз благородно пошёл на расторжение контракта. Самое обидное, что отрезками в «Лечче» и «Лилле» Юмтити реально демонстрировал высокий уровень. Но, повторимся, отрезками.

В феврале 2024 года Самуэль вылетел из-за очередной травмы колена и с тех пор на поле не выходил. Когда вернётся – неизвестно, футболист просто пропал. По слухам, Юмтити всерьёз рассматривает вариант с завершением карьеры – в 31 год.

Илаш Мориба, 21 год

Опорник активно внедрялся в основу при Рональде Кумане и заслужил сравнение с Полем Погба. Испанец оказался схож с французом не только по физическим и игровым данным, но и из-за сложного характера. После прорывного сезона-2020/2021 он потребовал у клуба повышение зарплаты, на что каталонцы ответили отказом.

Илаш Мориба Фото: Leonardo Gerzon/Getty Images

Мориба рассорился с руководством и уехал в «РБ Лейпциг». Но даже в Бундеслиге, где обожают раскрывать вундеркиндов, хавбек не заиграл. С тех пор он ежегодно навещает испанские команды в рамках аренд: «Валенсия», «Хетафе», сейчас настал черёд «Сельты». Ни в одной из них Илаш и близко не показал свой талант. А в недавнем интервью футболист признался, что сожалеет об уходе из родного клуба.

Впрочем, парню всего 21 год – ставить крест на его карьере ещё рано. Может, попросить Жоана Лапорту о втором шансе?

Карлес Аленья, 26 лет

Карлес Аленья Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Аленья ещё один выходец местной академии и проявил себя почти в одно время с Рики Пучем. В нём также видели будущее полузащиты «Барсы», однако позже Карлес перестал прогрессировать и пал одной из первых жертв политики Лапорты – когда из-за долгов клуб продавал кого только можно.

Аленья неплохо вписался в боевой «Хетафе», но ему уже 26 лет, и шансов на трансфер в топ-клуб совсем мало. Хотя недавно испанец признался, что не отказал бы мадридскому «Реалу» в случае приглашения, тем самым закрыв тему о возвращении в «Барселону».

Мемфис Депай, 30 лет

Мемфис Депай Фото: Denis Doyle/Getty Images

При Кумане Депай приходил в клуб в статусе чуть ли не главной звезды, но через полгода Хави чётко дал понять, что вингеру ничего не светит. Мемфис захотел повторить трюк Луиса Суареса и ушёл в «Атлетико», однако там дальше запасного продвинуться не сумел – роль свободного художника себе уже вернул Антуан Гризманн. Этим летом Депай уехал в бразильский «Коринтианс» и оформил 7+4 в 14 матчах. Но, похоже, скоро придётся искать новую команду: клуб может лишиться спонсоров, а без них огромную зарплату Мемфиса не потянуть.