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Что сейчас с бывшими игроками Барселоны, где Лангле, Коутиньо, Брейтуэйт, Юмтити, Алькантара, Депай, подробности

Балласт «Барселоны» — что с ним стало?
Артём Никулин
Балласт «Барселоны» — что с ним стало?
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Некоторые футболисты близки к завершению карьеры, а кто-то страдает из-за травм.

Недавно мы рассказывали, как сложились судьбы звёзд «Реала» после ухода из клуба. Теперь пора поговорить об игроках «Барселоны», успевших поиграть за каталонцев за последние пять лет.

Тот самый текст:
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Клеман Лангле, 29 лет

Клеман Лангле

Клеман Лангле

Фото: Maria Gracia Jimenez/Getty Images

Фактически Лангле всё ещё принадлежит «Барселоне», но клуб совсем не рассчитывает на защитника: за последние два года тот успел съездить и в «Тоттенхэм», и в «Астон Виллу», сейчас же иногда выходит на поле за «Атлетико» (уже 791 игровая минута). А ведь в 2018 году Клеман был одним из самых перспективных защитников если не Европы, то Франции уж точно – но потом резко сдал. В «Атлетико» он тоже частенько ошибается, а главный пример – чудовищный «привоз» в матче с «ПСЖ».

А что у «Атлетико» в главном турнире Европы?
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Филиппе Коутиньо, 32 года

Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Спустя время можно уверенно сказать, что это один из худших трансферов в истории футбола. И дело не в том, что Коутиньо — плохой игрок. Просто он «Барселоне» был не нужен. Бразилец классно проявил себя в первые полгода, а потом потерялся, и всем стало понятно, что Филиппе нужно уходить. В сезоне-2019/2020 его отправили в аренду в «Баварию», где тот воскрес под руководством Ханси Флика и даже поучаствовал в исторических 8:2 против каталонцев (забил два мяча), однако высокая зарплата отпугивала всех заинтересованных.

В 2022-м бразильца удалось сплавить в «Астон Виллу», но даже там не расшевелили поникшего Коутиньо. За год бирмингемцы разочаровались в покупке, и теперь хавбек гоняет по арендам. Сейчас Коутиньо играет в родном «Васко да Гама» из Бразилии, но там всего один гол в 12 матчах чемпионата. Очень грустно: Филиппе всего 32 года, однако фактически он завершил топ-карьеру.

Мартин Брейтуэйт, 33 года

Мартин Брейтуэйт

Мартин Брейтуэйт

Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Человек-мем, который оказался не так прост. После «Барселоны» перешёл в соседний «Эспаньол», сразу вылетел в Сегунду и поругался с руководством: хотел уйти в клуб Ла Лиги, чтобы попасть на Евро-2024, но ему отказали. После Мартин всё же помог «Эспаньолу» вернуться в элиту (22 гола в 39 матчах), однако потом опять поругался с верхами, психанул и выкупил свой же контракт. Летом же появились новости, что Брейтуэйт хочет приобрести клуб и уволить насоливших ему менеджеров.

А ведь датчанин не только футболист, но и весьма успешный бизнесмен. По слухам, у него пакет акций на $ 250+ млн. Он вкладывается в недвижимость, владеет рестораном в Каталонии и сервисом Braithwaite’s Kitchen, который занимается доставкой еды на дом. Параллельно 33-летний форвард играет за бразильский «Гремио», но это так, для души.

Рафинья Алькантара, 31 год

Рафинья Алькантара

Рафинья Алькантара

Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Если Тьяго, несмотря на хрустальность, всё же успел совершить несколько подвигов за «Барселону», «Баварию» и «Ливерпуль», то его младший брат не может похвастаться большими достижениями. При всём своём таланте он так и не пробился в основу сине-гранатовых и регулярно искал себя в арендах. Был шанс показать себя в «ПСЖ», куда он перешёл в 2020-м, но даже там его задвинули на второй план.

Последние два года Рафинья провёл в аренде в катарском «Аль-Араби», а сейчас сидит без клуба.

Самуэль Юмтити, 31 год

Самуэль Юмтити

Самуэль Юмтити

Фото: Pierre Suu/Getty Images

Шесть лет назад француз был на пике формы: выиграл Ла Лигу, чемпионат мира и считался одним из сильнейших защитников мира – но Самуэля сгубили травмы. Первые тревожные звонки прозвенели в начале 2018 года, когда он повредил колено. Медицинский штаб настоятельно рекомендовал провести операцию, однако француз боялся пропустить ЧМ и лечился консервативными методами.

Юмтити всё-таки приехал в Россию ценой здоровья – с тех пор ему аукается отказ от той операции. Со временем он превратился в неликвид с огромной зарплатой, от которого «Барселона» всячески пыталась избавиться. Удалось только в 2023 году: француз благородно пошёл на расторжение контракта. Самое обидное, что отрезками в «Лечче» и «Лилле» Юмтити реально демонстрировал высокий уровень. Но, повторимся, отрезками.

Праймовый Юмтити не помешал бы Флику:
Такого с «Барсой» не было 41 год. Удивительное поражение от аутсайдера чемпионата
Такого с «Барсой» не было 41 год. Удивительное поражение от аутсайдера чемпионата

В феврале 2024 года Самуэль вылетел из-за очередной травмы колена и с тех пор на поле не выходил. Когда вернётся – неизвестно, футболист просто пропал. По слухам, Юмтити всерьёз рассматривает вариант с завершением карьеры – в 31 год.

Илаш Мориба, 21 год

Опорник активно внедрялся в основу при Рональде Кумане и заслужил сравнение с Полем Погба. Испанец оказался схож с французом не только по физическим и игровым данным, но и из-за сложного характера. После прорывного сезона-2020/2021 он потребовал у клуба повышение зарплаты, на что каталонцы ответили отказом.

Илаш Мориба

Илаш Мориба

Фото: Leonardo Gerzon/Getty Images

Мориба рассорился с руководством и уехал в «РБ Лейпциг». Но даже в Бундеслиге, где обожают раскрывать вундеркиндов, хавбек не заиграл. С тех пор он ежегодно навещает испанские команды в рамках аренд: «Валенсия», «Хетафе», сейчас настал черёд «Сельты». Ни в одной из них Илаш и близко не показал свой талант. А в недавнем интервью футболист признался, что сожалеет об уходе из родного клуба.

Впрочем, парню всего 21 год – ставить крест на его карьере ещё рано. Может, попросить Жоана Лапорту о втором шансе?

Карлес Аленья, 26 лет

Карлес Аленья

Карлес Аленья

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Аленья ещё один выходец местной академии и проявил себя почти в одно время с Рики Пучем. В нём также видели будущее полузащиты «Барсы», однако позже Карлес перестал прогрессировать и пал одной из первых жертв политики Лапорты – когда из-за долгов клуб продавал кого только можно.

Аленья неплохо вписался в боевой «Хетафе», но ему уже 26 лет, и шансов на трансфер в топ-клуб совсем мало. Хотя недавно испанец признался, что не отказал бы мадридскому «Реалу» в случае приглашения, тем самым закрыв тему о возвращении в «Барселону».

Мемфис Депай, 30 лет

Мемфис Депай

Мемфис Депай

Фото: Denis Doyle/Getty Images

При Кумане Депай приходил в клуб в статусе чуть ли не главной звезды, но через полгода Хави чётко дал понять, что вингеру ничего не светит. Мемфис захотел повторить трюк Луиса Суареса и ушёл в «Атлетико», однако там дальше запасного продвинуться не сумел – роль свободного художника себе уже вернул Антуан Гризманн. Этим летом Депай уехал в бразильский «Коринтианс» и оформил 7+4 в 14 матчах. Но, похоже, скоро придётся искать новую команду: клуб может лишиться спонсоров, а без них огромную зарплату Мемфиса не потянуть.

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