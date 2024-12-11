«Боруссия» сомневалась в трансфере Левандовского. Его купили, хотя другие давали больше

Роберт Левандовски возвращается в Дортмунд, где провёл прекрасные четыре года карьеры. Его «Барселона» сыграет с «Боруссией» в 6-м туре Лиги чемпионов. Сейчас поляк приезжает на хорошо знакомый стадион «Сигнал Идуна Парк» в качестве третьего за всю историю футболиста, забившего 100 голов в ЛЧ. А вот сам Дортмунд покупал Левандовского ещё совершенно неизвестным в Европе нападающим польского «Леха». Вспоминаем непростой трансфер Роберта в «Боруссию» и его трудную адаптацию в команде Юргена Клоппа.

Летом 2010 года Дортмунд, завершивший свой второй сезон под руководством Клоппа на пятом месте и завоевавший путёвку в Лигу Европы, купил на тот момент почти что 22-летнего Левандовского у «Леха» за € 4,75 млн. Смешные деньги для будущего третьего бомбардира в истории ЛЧ — после Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но в то время Роберт был «всего лишь» лучшим снайпером чемпионата Польши с 18 голами в 28 матчах.

Вообще-то, «Боруссия» обратила внимание на Левандовского ещё в его первый сезон-2008/2009 в «Лехе». Тогда Роберт забил 14 мячей в польской лиге, но добавил к ним четыре гола в Кубке УЕФА. Плюс отдал в этих двух турнирах девять голевых передач. Именно в «Лехе» нападающий по-настоящему раскрылся, причём в немалой степени благодаря работе со специалистом по моторике Анджеем Каспшаком.

«Это Анджей Каспшак помог ему нарастить мышцы, научил его проприоцепции. Он тренировал мышцы, стабилизирующие позвоночник. Если их укрепить, легче выдержать натиск противника. Роберт этого добился. Он настолько хорошо натренирован, что может упасть на бегу и ничего себе не повредить. Он выдерживает любую стычку с защитником», – рассказывал экс-нападающий сборной Польши и тогдашний технический директор «Леха» Анджей Юсковяк.

На «Боруссию» работал польский тренер и скаут Артур Платек. Он следил за прогрессом Левандовского как игрока и атлета. Роберт, ещё выступая в «Лехе», готовил себя к переезду в топ-лигу за счёт индивидуальных занятий – тренировал мышцы и ментальность, чтобы соответствовать будущим требованиям большого футбола.

Первое предложение «Боруссии» по Левандовскому, сделанное за год до трансфера, составляло € 2,5 млн. Но «Лех» не согласился отпустить Роберта за эти деньги. Руководители польского клуба понимали, что смогут заработать больше на своём бомбардире. Пока в Дортмунде ломали головы над тем, нужен ли им Левандовский за более крупную сумму, в двери офиса «Леха» всё громче стучались другие потенциальные покупатели нападающего. В частности, предложения делали английский «Блэкберн», итальянский «Дженоа», турецкий «Фенербахче» и донецкий «Шахтёр». Были у Роберта варианты и в России. Поляком интересовался «Зенит», находился он также в шорт-листе ЦСКА.

«Когда Вагнер Лав впервые уехал из ЦСКА в Бразилию, я отправился смотреть Левандовского, – рассказывал экс-скаут армейцев Сергей Шестаков в интервью для «Матч ТВ». – Однако Роберт – зависимый форвард… ЦСКА отказался от Левандовского? Вместе со мной смотреть его в составе «Леха» приезжали англичане и немцы, которые его в итоге и купили. А нам он просто не подходил по стилю. Если партнёры его не кормят, он остаётся на голодном пайке. Мы же искали нападающего, который бы решал, обыгрывал, забивал».

Роберт Левандовски Фото: Adam Davy/Getty Images

Переход Левандовского в «Блэкберн» сорвался по необычным причинам. Агент поляка не смог прилететь в Англию из-за извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии. А потом в «Блэкберне» решили, что всё же не стоит выкладывать такую сумму за нападающего. Трансфер в «Дженоа» был практически закрыт – стороны пришли к соглашению. Но в последний момент президент генуэзского клуба Энрико Прециози внезапно отменил сделку.

«Боруссия» договорились о покупке Левандовского только летом 2010 года, и тогдашний директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке назвал переговоры по нападающему «Леха» одними из самых сложных в своей карьере. В Дортмунде так долго сомневались, что почти упустили Роберта. Шеф-скаут «Боруссии» Свен Мислинтат, спортивный директор Михаэль Цорк и лично Клопп посетили 30 матчей с участием Левандовского, чтобы принять окончательное решение о целесообразности его трансфера. Главный тренер «Боруссии» даже спрашивал Платека о том, может ли Роберт играть на позиции «десятки» под нападающим Лукасом Барриосом. Любопытно, что «Шахтёр» предлагал «Леху» за Левандовского почти в два раза больше Дортмунда, но сам игрок мечтал о Бундеслиге. В результате все стороны договорились.

Тем не менее в свой первый год в «Боруссии» Левандовски наверняка пожалел о переходе. Сезон-2010/2011 был худшим для Роберта по результативности в Бундеслиги и единственным, в котором он не забил даже 10 мячей. Поляк завершил чемпионат всего лишь с восемью голами в 33 матчах. Форвард-новичок проигрывал конкуренцию и чаще выходил на замену (18 раз), чем в стартовом составе.

Роберт Левандовски Фото: Martin Rose/Getty Images

Несмотря на дополнительную индивидуальную работу, поначалу Левандовскому было тяжело выдерживать тренировки Клоппа. Тренер «Боруссии» вынужден был снизить их интенсивность из-за поляка. Вдобавок Роберт тяжело адаптировался к жизни в Германии. Немецкого языка он не знал, в основном проводил время со своими соотечественниками и одноклубниками – Якубом Блащиковским и Лукашем Пищеком. Ему и его будущей жене мешали бытовые проблемы.

Левандовски в первый сезон в «Боруссии» очень плохо реализовывал голевые моменты. Немецкие журналисты придумали ему обидное прозвище Lewandumbski (от английского слова dumb – невнятный, тусклый). Клопп пытался взбодрить Роберта, добавить ему эмоциональности и показывал, как правильно прессинговать. Юрген даже выучил по-польски фразу «шевели задницей». В конце концов работа с топ-тренером помогла Левандовскому стать тем бомбардиром, которого теперь знает весь мир.

«Вклад Клоппа в моё развитие, особенно в первый год, был огромный. И я всегда буду благодарен ему за это. Как футболист я сформировался именно в те первые годы в Дортмунде», – признавался Роберт.

После этого Левандовски выдавал суперрезультативные сезоны в «Боруссии»: 22 гола – во втором, 24 – в третьем, 20 – в последнем перед трансфером в «Баварию». Поляк выиграл в Дортмунде четыре трофея, включая два золота Бундеслиги. Был с Левандовским и финал Лиги чемпионов в 2013-м – последний для «Боруссии» до нынешнего года.