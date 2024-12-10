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Жирона — Ливерпуль — 0:1, обзор матча 6-го тура Лиги чемпионов, Салах реализовал пенальти, 10 декабря 2024 года

«Ливерпуль» взломал новую Лигу чемпионов
Кирилл Закатченко
«Жирона» — «Ливерпуль» — 0:1
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Шесть побед в шести матчах. На этот раз пострадала «Жирона».

«Ливерпуль» приехал в Испанию на встречу Лиги чемпионов с «Жироной». Команда Арне Слота наверняка рассчитывала продлить победную серию в турнире до шести матчей.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 20:45 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Салах – 63'    

Первый тайм не порадовал зрителей на каталонском стадионе голами. Но это тот случай, когда совсем не было скучно. «Ливерпуль» предполагаемо владел инициативой и забрал мяч под свой контроль (61% владения в первой половине). Однако «Жирона» опасно отвечала и не давала Алисону Бекеру скучать в воротах.

Джо Гомес мог забивать уже на четвёртой минуте, но вратарь «Жироны» Пауло Гассанига справился с ударом защитника после стандарта. А чуть позже аргентинец не дал забить Дарвину Нуньесу, который метил в ближний угол. Казалось, что «Жироне» просто нечего ловить в матче с соперником такого уровня.

Арбитр оскорбил «Ливерпуль» и остался без работы:
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Но прошло всего пять минут, и хозяева должны были открывать счёт. Дейли Блинд оказался совершенно один перед воротами «Ливерпуля» и просто не попал по мячу. Из таких позиций нужно забивать! В ответной атаке Мохамед Салах не попал в дальний угол. Очень бодрый футбол!

Алисон до перерыва остановил удары Мигеля Гутьерреса и Ясера Асприльи. Гассанига, в свою очередь, ногой отразил попытку Нуньеса. Пожалуй, вратари стали главными героями первой половины. Удивительно, что команды ушли на перерыв без голов. На всякий случай напомним — у «Ливерпуля» было больше времени на восстановление после предыдущей встречи. Дерби с «Эвертоном» перенесли из-за урагана, а «Жирона» мучилась на выходных с «Реалом» (0:3).

«Жирона» — «Ливерпуль» — 0:1

«Жирона» — «Ливерпуль» — 0:1

Фото: PA Images via Getty Images

В начале второго тайма Луис Диас остался без бутсы в штрафной площади «Жироны». Французский арбитр Бенуа Бастьен сначала ничего не увидел, но помощники позвали его к монитору. Через пару минут судья указал на «точку». По его мнению, Донни ван де Бек наступил сзади на ногу колумбийцу — привет, пенальти! Салах не оставил Гассаниге никаких шансов — пробил в один угол, а вратарь метнулся в другой.

Откровенно говоря, второй тайм получился далеко не таким ярким, как первый. Но «Ливерпуль» нашёл свой шанс, а «Жирона» — нет. Хотя хозяевам можно поставить плюс за моменты до перерыва. Шесть побед в шести матчах, один пропущенный мяч — «Ливерпуль» встретит 2025 год лидером общего этапа Лиги чемпионов. Команда почти наверняка сыграет в 1/8 финала, хотя формально туда ещё не пробилась. Главная интрига: дотянет ли команда Слота до финиша основного раунда с максимальным количеством очков (больше никто на это не способен)? В январе ей играть с «Лиллем» (дома) и с ПСВ (в гостях).

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