Мбаппе забил самый крутой гол за «Реал» — и сломался! «Мадрид» чудом отскочил в ЛЧ

«Реал» уходит из опасной зоны, одержав важнейшую победу в 6-м туре Лиги чемпионов над «Аталантой». Теперь у команды Карло Анчелотти одинаковое количество побед и поражений в этом розыгрыше. И девять очков.

В стартовый состав «Реала» вернулся после травмы Винисиус Жуниор. Сыграл в Бергамо и Беллингем, чьё повреждение оказалось не слишком серьёзным. «Сливочные» сразу забрали мяч, а прессинг «Аталанты» не был не настолько страшным, как мог бы быть. Команда Джан Пьеро Гасперини выжидала. Выделялся в дебюте встречи подвижностью и нестандартными решениями Диас, который уже через минуту после начала игры вывел Мбаппе на ударную позицию – француз не забил. Впрочем, даже в случае гола его наверняка отменили бы из-за офсайда.

Игроки «Реала» Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Но на 10-й минуте Мбаппе напомнил, что он всё ещё один самых крутых форвардов мирового футбола. Какой гениальный гол сотворил Килиан! Разрезающие передачи в свободные зоны, за спины защитникам оставались оружием «Реала», уничтожавшим прессинг «Аталанты». Диас нашёл пасом Мбаппе у штрафной хозяев, а француз потрясающим первым касанием левой ногой прокинул мяч мимо де Рона и выскочил на ударную позицию. После этого безупречно пробил низом с правой. Более того, по истечении четверти часа Килиан мог оформить дубль, когда открылся за спину Хину и получил пас на ход. На сей раз форвард «Реала» пробил плохо – верхом, прямо в руки голкиперу Карнезекки.

К сожалению для Мадрида, Мбаппе не доиграл даже до перерыва. Травмировался и был заменён на 36-й минуте на Родриго. Большую часть первого тайма «Аталанта» не впечатляла в атаке, но, уступая в счёте, добавила огня впереди и попробовала забросать штрафную «Реала» кроссами. У команды Анчелотти возникали проблемы справа, где неубедительно действовал Васкес. В итоге «Аталанта», превзойдя «сливочных» в три раза по касаниям мяча в чужой штрафной (16:5), отыгралась в компенсированное время. Причём с пенальти. Тчуамени сыграл неаккуратно для центрального защитника – попал по ноге совершившему мощный рывок вперёд Колашинацу. Де Кетеларе хладнокровно реализовал 11-метровый ударом под перекладину.

После перерыва «Аталанта» контролировала мяч и держала высокий темп, заставляя «Реал» думать об обороне. Бергамаски искали свободные зоны в полуфлангах и на флангах за счёт широких позиций латералей. Казалось, что забьёт скорее команда Гаспернини. Но это «Реал» – ему иногда достаточно одного момента для двух голов! Неэффективный до того Винисиус Жуниор (ноль ударов, ключевых пасов и одна обводка) получил мяч от хавбека хозяев Эдерсона, сделавшего неудачное движение ногой, и показал класс. Поразил ворота «Аталанты» первым же ударом во втором тайме.

Ещё через три минуты раскрывшаяся «Аталанта» пропустила третий гол. В результате длинной передачи Беллингем остался один в один с де Роном и играючи разобрался с неудачливым в этот вечер голландцем.

Капитан хозяев не закрыл в створ – Джуд пробил низом под опорную ногу. Любая команда, будь она на месте «Аталанты», опустила бы руки при счёте 3:1 в пользу «Реала». Но «железных» бергамасков быстро вернул в игру Лукман. Это был гол-шедевр от нигерийца! Адемола ловко принял мяч на углу штрафной и неожиданно даже для Куртуа зарядил в ближний нижний угол из-под Васкеса. Такие голы считаются вратарскими, вот только Лукман настолько идеально всё исполнил, что трудно даже обвинять в чём-то бельгийца.

Игроки «Реала» Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Гасперини сделал серию замен, выпустив лишь на последние 20 минут лучшего бомбардира чемпионата Италии Ретеги. Мауро в концовке дважды мог спасти «Аталанту», когда завершал одну из многочисленных позиционных атак хозяев ударом в стиле Лукмана. Словно тренер бергамасков приказал своим игрокам бить двухметровому Куртуа только по нижним углам. В этом случае Тибо потащил. А в компенсированное время нападающий совершил невероятный промах. Лукман в очередной раз переиграл один в один Васкеса и прострелил во вратарскую, откуда Ретеги послал мяч выше цели. Чудо, что «Реал» не пропустил!