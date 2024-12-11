«Интер» не пропускал дольше всех в ЛЧ. Но тут наступила 90-я минута «Байера»

Это была не только встреча двух чемпионов своих внутренних лиг, но и двух клубов, которые в своём актуальном состоянии почти не проигрывают. Ещё не забыт последний сезон «Байера», а у «Интера» он ведь был почти аналогичный. Так что противостояние действительно интриговало. В нынешнем розыгрыше ЛЧ «Байер» и «Интер» выступают почти идентично и идут в топ-8. Итальянцы уже даже устанавливают первый рекорд в истории обновлённой ЛЧ – за пять туров у них ни одного пропущенного гола. У «Байера», кстати, могло быть что-то похожее, но немцы умудрились пустить четыре от «Ливерпуля». А ещё сыграть вничью с «Брестом». Зато каждый раз ярко. По-другому всё равно не умеет.

Вряд ли кто-то ожидал от этого матча открытой и сверхатакующей игры. Нынешний «Интер» скорее предпочтёт надёжную ничью, чем безрассудное поражение. Поэтому сценарий встречи команды нарисовали с первых минут: итальянцы отдали мяч сопернику, сами отошли на свою половину и ждали шанса. Правда, пропустить «Интер» мог уже на четвёртой минуте. Тогда и вовсе был создан самый опасный момент тайма: Фримпонг забросил с фланга мяч в штарфную, откуда со всей силы по нему приложился Телла. Но мяч угодил в перекладину. Чуть-чуть не повезло.

Градус игры в какой-то момент и правда повысился. Ведь немцы подумали, что могут забить быстрый гол. Нужно было резко сбить темп и избавить соперника от этих наивных надежд. Итальянцы с этим успешно справились. Нет, они не забрали инициативу. О доминировании тоже не шло речи. Просто грамотно отодвинули мяч от своих ворот, ограниченно провели несколько атак и вернулись к игре вторым номером.

«Байеру» было трудно. Ничего удивительного: ведь для его идеальной игры соперник должен оставлять свободные зоны. «Интер» же органично закрывал любое пространство. Он здорово умеют это делать. Но что-то опасное всё равно возникало: на 20-й минуте мяч после очередной атаки долетел до Джаки, тот пульнул в дальний угол, но браво Зоммер. Потащил, когда было очень опасно.

Ян Зоммер Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Следом из похожей ситуации бил Паласиос. Вообще «Байер» активно задействовал фланги, после которых мяч переправлялся в район штрафной, где полузащита старалась использовать дальние удары. Но это никак не приводило к голам. Последний реальный шанс тайма упустил Вирц – снова удар с довольно дальней дистанции, с которым справился вратарь «Интера».

Вообще «Байеру» можно поаплодировать за такой тайм – столь внушительно «Интер» в этой ЛЧ не зажимал никто. Моментами разве что «Атлетико». А после перерыва давление продолжилось. Однако моментов при огромном владении стало даже меньше. Соперник ещё больше уплотнил оборону, так что мяч катался на их половине, но почти не доходил до ворот. Вспомнить можно разве что выход Фримпонга на неплохую позицию и дальний удар Та.

Казалось, всё идёт к ожидаемой ничьей. Но Хаби Алонсо не сдавался – бегал по своей зоне, делал замены и очень хотел победить. Но для этого нужно было, естественно, дождаться 90-й минуты. Знаменитой Алонсо-тайм. Сначала миланцы отбились после углового, однако вторая волна атаки привела к голу. Гримальдо с фланга прострелил в штрафную, там после рикошетов мяч отскочил к Мукиэле, который с несколько метров просто вбил его в ворота.

Так прервалась серия «Интера». И так «Байер» приблизил себя к победе. Судья добавил всего три минуты, так что немцы без особых проблем удержали преимущество. Команда Алонсо же вышла на второе место в таблице. Теперь леверкузенцы точно чувствуют себя комфортнее.