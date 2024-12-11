«Бавария» и «ПСЖ» куражились, а один топ-клуб уже вылетел. В ЛЧ зажигал не только «Реал»

Вот так незаметно к нам подкрался 6-й тур Лиги чемпионов. Но и есть хорошая новость: в отличие от прошлого формата, нас ждёт ещё два тура. Так что продолжаем наслаждаться лучшим клубным футболом – сейчас расскажем самое главное.

«Жирона» вспомнила прошлый сезон (на один тайм)

Мохамед Салах празднует гол Фото: Siu Wu/Getty Images

Как сказал комментатор Денис Казанский: «В первом тайме «Жирона» показала, что умеет атаковать, но не умеет забивать». Исчерпывающе. Испанцы пробили по воротам чужаков 13 раз (и пять раз попали в створ), но почти все из них пришлись на первый тайм – во втором «Жирона» захотела передохнуть на своей половине поля.

В целом могли зацепить и ничью, если бы успели заменить ван де Бека – нидерландец сбил Диаса в штрафной и подарил мерсисайдцам пенальти. Ну а Салах с таких не промахивается.

«Селтик» не рискует

«Динамо» Загреб — «Селтик» Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

«Селтик» – главный раздражитель букмекеров. Шотландцы в ЛЧ могут и «Лейпциг» обыграть, и «Слован» разгромить, и пустить семь мячей от кризисной «Боруссии». В общем, команда-сюрприз. В 6-м туре тоже удивили: сыграли по нулям с загребским «Динамо», да и в принципе команды показали слабую игру без опасных моментов. Брендан Роджерс всё равно доволен: одно поражение в шести матчах, и пока шотландцы проходят в 1/16 финала.

«Интер» забыл, что он топ-клуб

«Байер» празднует гол Фото: Rolf Vennenbernd/Getty Images

Битва двух футбольных побратимов. Оба обожают схему с тремя центральными защитниками, гиператакующих латералей и высоченных форвардов. В общем, предвкушали уйму забитых мячей – а нет, забил только «Байер». И то на последних минутах: навалились на чужую штрафную, а там Мукиэле со всей мушкетёрской силушки всадил в створ. У «Интера» вообще не было ударов в створ, а ещё это первый для миланцев пропущенный гол в турнире.

Хаби Алонсо показал хейтерам после 0:4 с «Ливерпулем», что леверкузенцы до сих пор в ранге лучших команд планеты.

«Шахтёр» разозлил мюнхенцев

«Бавария» празднует гол Фото: S. Mellar/Getty Images

«Шахтёр» мощнейше стартовал с голом на первых минутах. Но, как правило, из таких ситуаций следует один исход: фаворит приходит в ярость и завозит в ворота соперника фуру мячей. Так и произошло. Лаймер быстро сравнял счёт, а потом включились Мюллер, Мусиала и дважды Олисе. Последние два мяча «Баварии» вообще издевательские: усадили защитника и вратаря на пятую точку.

Ещё один гол чуть не записали на Джамала после подачи углового. Мусиала забил даже не головой (а ведь он один из лучших по этому показателю в этом сезоне), а ногой в пустой дальний угол – серьёзно, немца вообще никто не прикрывал. Курьёзный гол отменили: разглядели, как Тель мешал вратарю при подаче. Фанаты «Арсенала» посмеиваются у телевизоров.

«Брест» хочет в 1/8 финала

Матч «Брест» — ПСВ Фото: Photo Prestige/Getty Images

Встреча самых радующих середняков Лиги чемпионов. «Брест» одержал три победы в пяти турах, а нидерландский клуб проиграл только «Ювентусу», но зато отобрал очки у «Байера» с «ПСЖ». Можно было провести параллель с Робин Гудом, но французы не нуждаются в подачках.

Победный на счету у Ле Кардиналя – вовремя подсуетился после подачи штрафного и дальнейшего отскока, от души вколотив мяч в сетку. А суператакующий ПСВ так и не сумел ничего придумать. Теперь ждём новый парад шуток от Майки Ричардса и Тьерри Анри.

«РБ Лейпциг» — мимо плей-офф

Марко Розе Фото: Luciano Lima/Getty Images

С «Лейпцигом» совсём всё грустно. Несмотря на две победы в последних матчах, говорить о выздоровлении не получается. Главная беда – защита, которую пробили уже на третьей минуте. И даже несмотря на то, что немцы дважды сравнивали счёт (а гол Баумгартнера так вообще шедевр), всё равно не верилось в потерю очков бирмингемцами. Так и вышло: забытый всеми Баркли мощнейшим ударом (не без рикошета) прошил Гулачи.

К чести «Лейпцига», хозяева после пропущенного в бешеном ритме побежали сравнивать в третий раз, но там включился Мартинес – извинился за ошибку в первом голе. Теперь немцы точно вне плей-офф ЛЧ.

Аморим, вернись!

«Брюгге» победил «Спортинг» Фото: Pim Waslander/Getty Images

Лиссабонцы совсем беспомощны без Аморима. Катамо вселил надежду болельщикам голом на третьей минуте, но о былой тактической дисциплинированности пора забыть – затем португальский клуб пропустил после нелепого автогола, а потом ещё и оборонительная линия провалилась, отпустив Нильсена на рандеву с голкипером. Кажется, надо искать нового тренера.

«Реал» опять приструнил Гасперини

«Реал» празднует гол Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Эта вывеска подарила мощные флешбэки 2021 года. Тогда «Реал» встретился с «Аталантой» в плей-офф ЛЧ и считался аутсайдером: слишком хороши были бергамаски, и слишком много проблем было у команды Зидана. А они взяли и в спокойном темпе переиграли любимцев всех гиков.

Спустя три года история повторилась. «Аталанта» претендует на скудетто, а «Реал» не пнул только ленивый. Атакующая троица «Мадрида» разозлилась и забила по голу: Мбаппе, Винисиус и Беллингем принесли победу 3:2. Но хозяева всё равно хороши: создали массу моментов, а Лукман всерьёз хочет побороться за «Золотой мяч». Если бы не Куртуа и не эпичный промах Ретеги в концовке, можно было и вырвать очки.

Энрикебол с кружевами и тики-такой

«ПСЖ» празднует гол Фото: Hans Peter Lottermoser/Getty Images

Сафонова опять не пустили в старт. Хотя про Доннарумму можно сказать то же самое: «Зальцбург» совсем беззубый в этом сезоне. Вот здесь мы увидели истинный Энрикебол с кружевами и тики-такой. Третий мяч так вообще на загляденье: столичные звёзды не жадничали и разыграли крутую комбинацию с голом Дуэ.

На этом радость фанатов «ПСЖ» не заканчивается. После «крестов» на поле вернулся Лукас Эрнандес. Возвращение выдалось головокружительным: игрок «Зальцбурга» со всей силы зарядил мячом ему по голове, так что дезориентированный француз ещё несколько секунд осматривал стадион в поисках партнёров. Но мы очень рады ему.