В «Зенит» едет лучший дриблёр РПЛ. Садулаев действительно круче Педро и Артура?

Лечи в случае переезда в Санкт-Петербург должен будет выиграть конкуренцию у бразильцев и ещё одного игрока сборной России.

Как стало известно «Чемпионату», вингер «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в «Зенит». 25-летний игрок может присоединиться к петербуржцам следующим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне воспитанник клуба из Грозного ещё должен помочь родной команде сохранить место в РПЛ.

Сам по себе трансфер Садулаева в «Зенит» не удивит. Это быстрый, смелый футболист с классным дриблингом – то, что нужно Сергею Семаку. В нынешнем сезоне Лечи уже насолил петербургской команде. В матче первого круга в Грозном тренер сине-бело-голубых поставил на правый фланг обороны Вячеслава Караваева, а не Густаво Мантуана (того поднял повыше), очевидно, с целью закрыть Лечи. Российский защитник обороняется лучше бразильского хавбека-универсала. Тем не менее Садулаев уже на второй минуте убежал от Караваева и создал гол Арсена Адамова своей голевой передачей.

Бывший главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, комментируя возможный трансфер Садулаева в петербургский клуб, высказался достаточно громко. По его мнению, Лечи превосходит зенитовских бразильцев Педро и Артура.

«Садулаев – игрок, полностью подходящий «Зениту» по стилю, – сказал Ромащенко. – Он может играть и оттянутого нападающего, и с краю. У него дриблинг, способность обыграть, скорость, завершение. В «Зените» у Лечи будут партнёры другого класса. Это тоже только в плюс. Такое решение будет очень правильным, и главное – своевременным

Любому игроку нужно время для адаптации. И Лечи в «Зените» оно тоже понадобится, но не так много. Он россиянин, никуда ведь не уезжает. К тому же хорошо знает «Зенит», знает игроков и их уровень. И самое важное — Садулаев очень уверен в себе. Это ему поможет влиться в команду. Не с места в карьер, но как можно быстрее. В «Зените» на этой позиции играют Педро и Артур – Лечи сильнее».

ЛЕЧИ САДУЛАЕВ В СБОРНОЙ РОССИИ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В нынешнем чемпионате Садулаев набрал пять результативных баллов за 17 матчей: забил три мяча и отдал две голевые передачи. Этот сезон может стать для вингера «Ахмата» лучшим по цифрам в РПЛ. Пока личный рекорд Лечи – 2+3 в позапрошлом чемпионате. Кроме того, Садулаев успешно сыграл за сборную России в осенних товарняках. Оформил 1+1 с Брунеем (11:0) и стал автором голевого паса во встрече с Сирией (4:0).

На самом деле, в случае перехода в «Зенит» российский вингер будет бороться за место в основе не только с Педро и Артуром, которого мы привыкли чаще видеть справа, но ещё и с Андреем Мостовым. Эти трое – главные конкуренты Садулаева. Хотя не факт, что Артур в следующем сезоне останется в петербургском клубе с учётом интереса к нему из Бразилии и неудовлетворённости легионера игровым временем.

Интересно сравнить статистику Садулаева в нынешнем сезоне РПЛ со статистикой зенитовских вингеров (в среднем за 90 минут игры, по данным RuStat).

Показатель Садулаев Мостовой Педро Артур Индекс/оценка 205 229 224 219 ТТД (всего) 69 71 65 75 Успешные ТТД 67% 78% 75% 81% Голевые моменты 0,8 1,2 0,5 1,5 Удары в створ 0,7 1,0 0,5 1,2 Точность ударов 38% 67% 45% 75% Заработанные фолы 3,1 1,8 1,4 3,0 Потери мяча 8,8 6,6 6,7 4,5 Точность передач 78% 84% 81% 84% Точные пасы в штрафную 3,2 2,7 1,4 3,6 Передачи под удар 1,4 1,1 0,9 1,5 Единоборства в атаке 19,4 9,6 11,2 8,1 Выигранные единоборства 44% 53% 50% 52% Обводки 4,7 2,5 3,5 2,7 Успешность дриблинга 53% 54% 54% 69%

Понятно, что всегда непросто сравнивать статистику игроков из разных клубов. Цифры могут ввести в заблуждение — хотя бы по той причине, что разные команды играют в разный футбол. Например, футболисты «Зенита» выполняют намного больше передач за матч, чем игроки «Ахмата».

Однако кое-какие любопытные наблюдения можно сделать. Из приведённых данных видно, что Садулаев значительно чаще, чем его зенитовские коллеги, вступает в единоборства в атаке. При этом выигрывает их меньше всех. У Лечи больше обводок, хотя процент удачных не выше. По заработанным на себе фолам вингер «Ахмата» тоже лидер в этом квартете.

С другой стороны, у него худший показатель успешных ТТД при примерно одинаковом их общем количестве. Иными словами, Садулаев допускает больше брака. Лечи слишком часто по сравнению с игроками «Зенита» теряет мяч, и у него самая низкая точность как передач, так и ударов.

В общем, кандидату в сборную России и вероятному будущему новичку «Зенита» есть куда расти. Если взять статистику, связанную с атакой, пока всё же рано утверждать, что Садулаев сильнее Педро, Артура или Мостового. Мы помним много примеров, когда талантливые российские футболисты терялись после перехода в «Зенит». Это связано с тем, что нужно работать с мячом и без мяча на более высоких скоростях, при большей интенсивности и просто быстрее думать, исполняя технические элементы в условиях ограниченного пространства.

Насколько готов к этому Садулаев – вопрос на миллион. Пусть даже трансфер и бесплатный. В топ-клубе РПЛ много шансов не дадут, а если не будет стабильности, то любой яркий дриблёр рискует повторить путь Зелимхана Бакаева.