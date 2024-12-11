Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат России, трансферы РПЛ, зима-2025: Лечи Садулаев может перейти в Зенит – инсайд, комментарий, статистика

В «Зенит» едет лучший дриблёр РПЛ. Садулаев действительно круче Педро и Артура?
Анатолий Романов
Лечи Садулаев
Аудио-версия:
Комментарии
Лечи в случае переезда в Санкт-Петербург должен будет выиграть конкуренцию у бразильцев и ещё одного игрока сборной России.

Как стало известно «Чемпионату», вингер «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в «Зенит». 25-летний игрок может присоединиться к петербуржцам следующим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне воспитанник клуба из Грозного ещё должен помочь родной команде сохранить место в РПЛ.

Кому пора уйти из «Зенита» и других топ-команд России:
В топ-клубах РПЛ затухли 18 футболистов. Зимой им надо перезапускать карьеру
В топ-клубах РПЛ затухли 18 футболистов. Зимой им надо перезапускать карьеру

Сам по себе трансфер Садулаева в «Зенит» не удивит. Это быстрый, смелый футболист с классным дриблингом – то, что нужно Сергею Семаку. В нынешнем сезоне Лечи уже насолил петербургской команде. В матче первого круга в Грозном тренер сине-бело-голубых поставил на правый фланг обороны Вячеслава Караваева, а не Густаво Мантуана (того поднял повыше), очевидно, с целью закрыть Лечи. Российский защитник обороняется лучше бразильского хавбека-универсала. Тем не менее Садулаев уже на второй минуте убежал от Караваева и создал гол Арсена Адамова своей голевой передачей.

Бывший главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, комментируя возможный трансфер Садулаева в петербургский клуб, высказался достаточно громко. По его мнению, Лечи превосходит зенитовских бразильцев Педро и Артура.

«Садулаев – игрок, полностью подходящий «Зениту» по стилю, – сказал Ромащенко. – Он может играть и оттянутого нападающего, и с краю. У него дриблинг, способность обыграть, скорость, завершение. В «Зените» у Лечи будут партнёры другого класса. Это тоже только в плюс. Такое решение будет очень правильным, и главное – своевременным

Любому игроку нужно время для адаптации. И Лечи в «Зените» оно тоже понадобится, но не так много. Он россиянин, никуда ведь не уезжает. К тому же хорошо знает «Зенит», знает игроков и их уровень. И самое важное — Садулаев очень уверен в себе. Это ему поможет влиться в команду. Не с места в карьер, но как можно быстрее. В «Зените» на этой позиции играют Педро и Артур – Лечи сильнее».

ЛЕЧИ САДУЛАЕВ В СБОРНОЙ РОССИИ

ЛЕЧИ САДУЛАЕВ В СБОРНОЙ РОССИИ

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В нынешнем чемпионате Садулаев набрал пять результативных баллов за 17 матчей: забил три мяча и отдал две голевые передачи. Этот сезон может стать для вингера «Ахмата» лучшим по цифрам в РПЛ. Пока личный рекорд Лечи – 2+3 в позапрошлом чемпионате. Кроме того, Садулаев успешно сыграл за сборную России в осенних товарняках. Оформил 1+1 с Брунеем (11:0) и стал автором голевого паса во встрече с Сирией (4:0).

На самом деле, в случае перехода в «Зенит» российский вингер будет бороться за место в основе не только с Педро и Артуром, которого мы привыкли чаще видеть справа, но ещё и с Андреем Мостовым. Эти трое – главные конкуренты Садулаева. Хотя не факт, что Артур в следующем сезоне останется в петербургском клубе с учётом интереса к нему из Бразилии и неудовлетворённости легионера игровым временем.

Интересно сравнить статистику Садулаева в нынешнем сезоне РПЛ со статистикой зенитовских вингеров (в среднем за 90 минут игры, по данным RuStat).

ПоказательСадулаевМостовойПедроАртур
Индекс/оценка205229224219
ТТД (всего)69716575
Успешные ТТД67%78%75%81%
Голевые моменты0,81,20,51,5
Удары в створ0,71,00,51,2
Точность ударов38%67%45%75%
Заработанные фолы3,11,81,43,0
Потери мяча8,86,66,74,5
Точность передач78%84%81%84%
Точные пасы в штрафную3,22,71,43,6
Передачи под удар1,41,10,91,5
Единоборства в атаке19,49,611,28,1
Выигранные единоборства44%53%50%52%
Обводки4,72,53,52,7
Успешность дриблинга53%54%54%69%

Понятно, что всегда непросто сравнивать статистику игроков из разных клубов. Цифры могут ввести в заблуждение — хотя бы по той причине, что разные команды играют в разный футбол. Например, футболисты «Зенита» выполняют намного больше передач за матч, чем игроки «Ахмата».

Однако кое-какие любопытные наблюдения можно сделать. Из приведённых данных видно, что Садулаев значительно чаще, чем его зенитовские коллеги, вступает в единоборства в атаке. При этом выигрывает их меньше всех. У Лечи больше обводок, хотя процент удачных не выше. По заработанным на себе фолам вингер «Ахмата» тоже лидер в этом квартете.

С другой стороны, у него худший показатель успешных ТТД при примерно одинаковом их общем количестве. Иными словами, Садулаев допускает больше брака. Лечи слишком часто по сравнению с игроками «Зенита» теряет мяч, и у него самая низкая точность как передач, так и ударов.

В общем, кандидату в сборную России и вероятному будущему новичку «Зенита» есть куда расти. Если взять статистику, связанную с атакой, пока всё же рано утверждать, что Садулаев сильнее Педро, Артура или Мостового. Мы помним много примеров, когда талантливые российские футболисты терялись после перехода в «Зенит». Это связано с тем, что нужно работать с мячом и без мяча на более высоких скоростях, при большей интенсивности и просто быстрее думать, исполняя технические элементы в условиях ограниченного пространства.

Насколько готов к этому Садулаев – вопрос на миллион. Пусть даже трансфер и бесплатный. В топ-клубе РПЛ много шансов не дадут, а если не будет стабильности, то любой яркий дриблёр рискует повторить путь Зелимхана Бакаева.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android